Úgy érzed, már a lemez másik oldala pörög? Így tudsz te is megbarátkozni az öregedéssel

Negyven felett sokaknál elindul a verseny az idővel. Jönnek a ránctalanító krémek, a szérumok, az örök fiatalság ígéretével kecsegtető praktikák, miközben egyre többen érzik úgy, hogy az öregedés valami ellenség, amit le kell győzni. Pedig lehet, hogy pont ez a hozzáállás tesz minket boldogtalanná.
Egy nő története most sokakat elgondolkodtatott, ő ugyanis rájött: az öregedés nem feltétlenül tragédia, hanem akár felszabadító is lehet. Katherine egy különös álom után kezdett teljesen másként tekinteni önmagára és az idő múlására. Álmában saját idős énjével találkozott. A nő őszült, ráncos volt, és messze nem úgy nézett ki, mint a reklámok tökéletesen kisimított arcai. Mégis sugárzott róla a nyugalom és az elégedettség. Ezután kezdte el feltenni magának a kérdést: vajon tényleg az öregedéstől félünk, vagy inkább attól, amit társadalmilag hozzákötöttek?
Sok ember fejében az idő múlása automatikusan a hanyatlással kapcsolódik össze. Magány, gyengeség, betegség vagy lemondás – rengetegen ezekre asszociálnak. Pedig az évek nemcsak vesznek el, hanem adnak is: tapasztalatot, önismeretet, magabiztosságot és egy jóval nyugodtabb életszemléletet.
A történet főszereplője arra is rájött, hogy lehetetlen egyszerre boldognak lenni és közben folyamatosan rettegni minden újabb ránctól. Az önelfogadás sokszor többet számít, mint bármilyen kozmetikai kezelés.
Az évek múlásával sokan elkezdenek jobban figyelni saját magukra: egészségesebben étkeznek, többet mozognak, és kevésbé stresszelnek apróságokon. A valódi változás pedig nem kívül, hanem belül kezdődik – írja Your Tango.
