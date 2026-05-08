Úgy érzed, már a lemez másik oldala pörög? Így tudsz te is megbarátkozni az öregedéssel

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 08. 13:15
Sokan egy bizonyos kor után már nem a születésnapokat ünneplik, hanem a ráncokat számolják a tükör előtt. Pedig az öregedéshez való viszonyunkon rengeteget változtathat, ha máshonnan kezdjük nézni az egészet.

Negyven felett sokaknál elindul a verseny az idővel. Jönnek a ránctalanító krémek, a szérumok, az örök fiatalság ígéretével kecsegtető praktikák, miközben egyre többen érzik úgy, hogy az öregedés valami ellenség, amit le kell győzni. Pedig lehet, hogy pont ez a hozzáállás tesz minket boldogtalanná.

Nézzük, mit tehetünk az öregedés ellen!
Fotó: Grustock / Shutterstock 

Megéri küzdeni az öregedéssel?

Egy nő története most sokakat elgondolkodtatott, ő ugyanis rájött: az öregedés nem feltétlenül tragédia, hanem akár felszabadító is lehet. Katherine egy különös álom után kezdett teljesen másként tekinteni önmagára és az idő múlására. Álmában saját idős énjével találkozott. A nő őszült, ráncos volt, és messze nem úgy nézett ki, mint a reklámok tökéletesen kisimított arcai. Mégis sugárzott róla a nyugalom és az elégedettség. Ezután kezdte el feltenni magának a kérdést: vajon tényleg az öregedéstől félünk, vagy inkább attól, amit társadalmilag hozzákötöttek?

Az első lépés: gondold át, mit jelent számodra az öregedés!

Sok ember fejében az idő múlása automatikusan a hanyatlással kapcsolódik össze. Magány, gyengeség, betegség vagy lemondás – rengetegen ezekre asszociálnak. Pedig az évek nemcsak vesznek el, hanem adnak is: tapasztalatot, önismeretet, magabiztosságot és egy jóval nyugodtabb életszemléletet.

Nem kell harcolni az idő ellen

A történet főszereplője arra is rájött, hogy lehetetlen egyszerre boldognak lenni és közben folyamatosan rettegni minden újabb ránctól. Az önelfogadás sokszor többet számít, mint bármilyen kozmetikai kezelés.

A méltósággal való öregedés is lehet vonzó

Az évek múlásával sokan elkezdenek jobban figyelni saját magukra: egészségesebben étkeznek, többet mozognak, és kevésbé stresszelnek apróságokon. A valódi változás pedig nem kívül, hanem belül kezdődik – írja Your Tango.

 

