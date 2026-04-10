BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Zsolt névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Szívrák tünetei miatt a mellkasát szorító férfi

Íme a szervünk, amelyet elkerül a halálos betegség – ezért nem hallani szívizomrákról

egészség
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 10. 10:25
rákos megbetegedésrákdaganatszív
Van egy olyan súlyos egészségügyi probléma, amelynek számos fajtája a mai napig gyógyíthatatlan. Nem másról van szó, mint a daganatos megbetegedésről, amely manapság rengeteg embert érint; de vajon miért nem hallunk soha szívrákról? Ha érdekel, olvass tovább!
Kelle Fanni
A szerző cikkei
A nemzeti rákellenes nap alkalmából egy olyan érdekes témát hoztunk, amely sokakat elgondolkodtathat. Vajon miért nem esik szó soha a szívet érintő rákos megbetegedésről? Elképesztően ritka vagy talán nem is létezik? Most felfedjük, mit mond a tudomány a szívrákról!

Szívrákos eset kórlapját szemlélő orvos
A rákos megbetegedések egyre több embert érintenek, a szívrák ellenben különösen ritka
Fotó: Shutterstock 

Elképesztő sebességgel terjednek a rákos megbetegedések

Nemcsak világszerte, hanem hazánkban is nagyon magas a rákos megbetegedések miatti halálozások száma, ezért a súlyos kórság megelőzése, kezelése, illetve visszaszorítása népegészségügyi kihívásnak tekinthető. Gyakran hallani a dohányzás miatti tüdő- és szájüregi daganatokról, vastagbélrákról, emlődaganatról, illetve leukémiáról, azonban a szívizomdaganatról szinte sosem esik szó. 

A rák kialakulásában a genetikai hajlam mellett kulcsszerepet játszanak a szervezetbe kerülő karcinogén (rákkeltő) anyagok is, amelyek károsítják a sejteket és egyfajta mutációhoz vezetnek. Habár az immunrendszer az elején ezt próbálja ellensúlyozni, hosszabb idő után már nem képes erre. A legtöbb rákkeltő anyag többek között a dohányfüsthöz, az autók és a gyárak légszennyezéséhez, a káros UV-sugarakhoz, az alkoholizmushoz, illetve az egészségtelen étrendhez köthető. Vajon a betegség ezernyi fajtája mellett miért nem hallani szinte soha szívizomrákról? Alább kiderül!

Rákos megbetegedést CT-felvételeken vizsgáló orvos
Míg egyes daganatokról rengeteget hallunk, másokról egyáltalán nem, vagy csak nagyon ritkán
Fotó: Shutterstock 

A szívrák létezik, vagy a betegség valamiért elkerüli a szervet?

Az olyan rákos megbetegedésekről, mint a hasnyálmirigy, a tüdő-, az emlő-, a vastagbél- és a végbélrák, gyakran esik szó a hétköznapokban, illetve nem ritkán képezik figyelemfelkeltő kampányok tárgyát is. Szívizomrákról ellenben nem igazán hallani, főként azért, mert különösen ritka. A betegségnek ez a fajtája a lakosság 0,0017 és 0,028 százaléka között fordul elő, ráadásul csupán az esetek egynegyede rosszindulatú.

A karrierem során valószínűleg kétszer-háromszor láttam rosszindulatú szívdaganatot

– mondta az IFLScience-nek dr. Tochukwu Okwuosa, az egyesült államokbeli Rush Egyetem kardiológusa, hozzátéve, hogy a szívdaganatok többségében áttétek, amelyek akkor alakulnak ki, amikor a rákos sejtek elhagyják az eredeti daganat helyét. Ilyen esetben általában már nem lehet már sebészeti úton meggyógyítani a beteget.  

Habár a szív az első szerv, amely a korai fejlődés során kialakul és megkezdi a működését, a felnőtt szív sejtjei nagyon kevés alkalommal osztódnak, és az osztódás mértéke 20 éves kor után drámaian csökken

– hangsúlyozta Julie Phillipp docens azzal kapcsolatban, hogy az alacsony sejtosztódási arány valószínűleg a szív elsődleges védekezése a rák ellen.

Ebből a videóból megtudhatod, hogy miért olyan nehéz gyógyítani a rákot:

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
