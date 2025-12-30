A rákbetegség alig ismert tünete, ami reggelente a párnán is megjelenhet

A rákbetegség tünetei általában attól függnek, hogy a betegség a test melyik részén alakul ki. Például a makacs köhögés tüdőrákra utalhat, míg a székletben található vér bélrákra engedhet következtetni. Ugyanakkor egyes jelek sokkal általánosabbak, és könnyen figyelmen kívül hagyhatók vagy félreértelmezhetők, ilyen például az éjszakai izzadás is.

Rákbetegség tünete is lehet az éjszakai izzadás / Fotó: freepik - illusztráció

Az éjszakai izzadás a rákbetegség jele is lehet - figyelmeztetnek az orvosok

Alapvetően normális, ha az ember éjszaka valamennyit izzad, azonban ha rendszeresen arra ébredsz, hogy te magad, a párnád vagy az ágyneműd teljesen átázott az izzadságól, akkor ideje orvosi tanácsot kérni.

Az NHS (Egyesült Királyság Nemzeti Egészségügyi Szolgálata) így fogalmaz:

Ha rendszeresen átázott ágyneműre ébredsz, érdemes ezt ellenőriztetni háziorvosnál. Éjszakai izzadásról akkor beszélünk, ha annyira izzadsz, hogy az éjszakai ruhád és az ágyneműd átázik, még akkor is, ha a szobád hűvös.

Ugyanakkor az éjszakai izzadás gyógyszer mellékhatása vagy kevésbé súlyos egészségügyi probléma következménye is lehet. A Cancer Research UK szerint az éjszakai izzadás vagy a magas láz fertőzés vagy bizonyos gyógyszerek mellékhatása lehet, illetve gyakran előfordul nőknél a menopauza idején is.

Az NHS hangsúlyozza, hogy bizonyos rákfajták fokozott izzadást okozhatnak, ezek a következők:

Veserák

Csírasejtes daganat

Mezotelioma

Leukaemia

Előrehaladott medulláris pajzsmirigyrák

Karcinoid daganatok

Hodgkin-limfóma

Csontrák

Non-Hodgkin limfóma

Prosztatarák

A Leukaemia Care szerint a betegségben diagnosztizált emberek körülbelül 30%-a tapasztal éjszakai izzadást.

Éjszaka izzadni egyáltalán nem szokatlan, különösen nyáron, amikor a szoba vagy az ágynemű túl meleg, azonban a súlyos éjszakai izzadás, amikor az ágynemű vagy a pizsama teljesen átázik, még hűvös szobában is, néha a leukémia jele lehet.

A szervezet megkülönbözteti a szokásos éjszakai izzadást és a rákhoz kapcsolódó tüneteket - számolt be róla a Mirror.

„Ha rendszeresen éjszakai izzadásra ébredsz, teljesen átázva, és nem tudsz lehűlni, még ha a szoba hűvös is, az jelezheti a problémát. Sokan úgy írják le az érzést, mintha épp most léptek volna ki egy medencéből, és feküdtek volna az ágyban.”