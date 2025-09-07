Ázsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Regina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ezek az összetevők valóban küzdenek a rák ellen – 3+1 recept, amit ki kell próbálnod

rák
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 07. 09:15
rákellenesegészségösszetevőkrák megelőzésedaganat
Az nem titok, hogy az egészséges életmód és az étrend nagyban befolyásolja bizonyos ráktípusok kialakulását. A legtöbb összeállítás azokat az összetevőket veszi górcső alá, amelyek a rák kialakulásáért felelősek. Ezúttal lássuk, hogy mely összetevők azok, amelyek kifejezetten rákellenesek!
Simon Benedek
A szerző cikkei

Számos módon tudod ma már csökkenteni a daganatos megbetegedés esélyét. Elég, ha csak olyan egyértelmű káros szenvedélyek elhagyására gondolunk, mint az alkohol és a dohányzás, de említhetnénk a sportolás és a diéta fontosságát is a rákmegelőzéssel összefüggésben. A diétához szorosan kapcsolódik az étrend, amely kulcsfontosságú lehet a daganatos megbetegedések megelőzésének szempontjából. 

Egy nő egy tál egészséges ételt eszik, amiben vannak bogyós gyümölcsök és ezek segítenek a rák ellen.
Számos rákellenes összetevő van a világon.  Fotó: Josep Suria /  Shutterstock 

Ezekkel az összetevőkkel küzdhetsz a rák ellen: íme 3+1 tuti recept

Az alábbiakban néhány olyan egyszerű, könnyen elkészíthető receptet ismertetünk, amelyek mind tele vannak rákellenes összetevőkkel – írja a heathline.com.

Bogyós gyümölcsök görög joghurttal

A vegyes bogyók fogyasztása biztosítja, hogy az ezekre a gyümölcsökre jellemző rákellenes hatás minél jobban kifejtse a hatását. Bár étrendünkben számos más bogyós gyümölcsök is szerepelhetnek, de bizonyítottan hatékony a fekete és vörös áfonya, a fekete és vörös málna, a szeder, valamint a szamóca.

Áfonya, dió és túró

Ez a recept ideális, ha mindennél jobban kedveljük az áfonyát. Ezek a kis gyümölcsök csurig vannak mindenféle antioxidánsokkal, amelyek a legfontosabbak a ráksejtek elleni küzdelemben. A túró mellett a dió extra támogatást nyújt a daganatos megbetegedések ellen, különösen a nők számára, hiszen az emlőrák kialakulásának megelőzésében van szerepe. 

Reszelt kelkáposzta, őszibarack és tempeh saláta

Az elhízás az egyik legmagasabb rizikófaktor, ha rákról van szó. Ebben a receptben viszont szerencsére csak minimális cukor van, így segíthet a testsúly ideális szinten tartásában. Az őszibarack cukortartalma alacsony, miközben a legújabb kutatások szerint a szójaalapú termékek – mint a tempeh saláta – szintén elősegíti a rák megelőzését. A recept igazi sztárja azonban a kelkáposzta, amely szerepel az American Institute for Cancer Research „Ételek, amelyek harcolnak a rák ellen” című adatbázisában is.

+1 tipp 

Különösen erős a rákellenes hatása a brokkolinak, kelbimbónak és a káposztaféléknek is, mert telítettek az úgynevezett glükozinolátok nevű vegyülettel. Emellett a sok zöldség fogyasztása segíthet abban is, hogy kevesebb vörös húst együnk étkezéskor, ami hozzájárul az egészséges életmód fenntartásához. Vizsgálatok ugyanis kimutatták, hogy a heti több mint 1400 gramm vörös hús fogyasztása vastagbélrákot okozhat.

Az alábbi videó rangsorolja a legegészségesebb gyümölcsöket:

Ez is érdekelhet:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu