Kivannak az idegeid? 5 lépéses rutin, amivel lenyugtathatod magad

A stressz nem az ellenséged, hanem egy jelzés: ha figyelsz rá, időben közbe tudsz lépni, mielőtt a tested is megsínyli.

Tudatos légzéssel és egyszerű testi gyakorlatokkal percek alatt csökkenthető a feszültség, külön eszközök nélkül.

A gondolatok irányítása és a jelenbe való visszatérés segít kilépni a stressz spiráljából, és visszanyerni az egyensúlyt.

A szíved gyorsabban ver, a fejed tele van gondolatokkal, és a tested is jelzi: elég volt? Ilyenkor az ember vagy összeszedi magát és megy tovább, vagy elakad. Mindkettő zsákutca. Nem több akaraterő kell, hanem egy módszer, amely tényleg működik. Az idegnyugtatás nem a stressz kiiktatásáról szól, hanem arról, hogy megtanuld, mit kezdj vele, mielőtt teljesen felőröl.

Az idegnyugtatási módszerek egyszerűbbek, mint gondolnád

Így működik az idegnyugtatás a gyakorlatban

Nem kell szakértőnek lenned ahhoz, hogy megtaláld újra a belső egyensúlyod. Az alábbi öt lépés bárki számára elvégezhető – akár egy nehéz munkanap közepén is.

1. lépés: Állj meg és figyelj a tested jelzéseire

Amikor stresszesek vagyunk, a szervezetünk azonnal reagál – felkészül a küzdelemre, a menekülésre, vagy lefagy. Ez egy ősi, automatikus válasz, amelyet nem tudunk kikapcsolni. Amit viszont meg tudunk tanulni: hogy nem szabad engedni, hogy ez az állapot tartóssá váljon.

A stressz nem mindig rossz. Felhívhatja a figyelmed arra, hogy vannak dolgok, amelyekkel kezdened kellene valamit

– fogalmazott dr. David Spiegel amerikai pszichiáter, a Stanford Egyetem Stressz és Egészség Kutatóközpontjának igazgatója. Az első lépés egyszerű: állj meg. Vegyél egy mély levegőt. Csak figyeld meg, mi történik benned – ítélkezés nélkül.

2. lépés: Lélegezz tudatosan – ez az idegrendszered gyorskapcsolója

Van valami, amit teljes mértékben irányítani tudunk: a légzésünket. Ezen keresztül közvetlenül hatni tudunk az idegrendszerünkre. Amikor stresszes vagy, a légzésed felszínessé és gyorsabbá válik, ami fenntartja a feszültséget. Ha tudatosan lelassítod, a tested elkezd megnyugodni.

Érdemes kipróbálni a 4-7-8 technikát: 4 másodperc belégzés, 7 másodperc visszatartás, 8 másodperc kilégzés.

A hosszabb kilégzés jelzi a testnek, hogy ideje megnyugodni, a szervezet pedig hallgat rá.