Túl sok a stressz? Szakértő segít a lelki ellenálló képesség növelésében

Egyre többen érzik úgy, hogy túl nagy a nyomás: folyamatos a bizonytalanság, gyorsak a változások, és kevés idő marad a feltöltődésre. A stressz ma már nemcsak a munkahelyen, hanem a mindennapi életben is állandó kísérőnk lett. Ilyenkor különösen fontos, hogy tudatosan erősítsük a lelki ellenálló képességünket, amit a pszichológia rezilienciának nevez. Mit jelent ez pontosan, és hogyan lehet megerősíteni magunkban a belső stabilitást, amikor minden változik körülöttünk? Erről beszélgettünk Szilvási Gabriella munka- és szervezetpszichológussal.

Szilvási Gabriella munka- és szervezetpszichológus

Fotó: Egyed Meli

Így kezeld a mindennapi stresszt, mielőtt az eluralkodik rajtad

A legtöbben észre sem vesszük, mennyi apróság meríti az energiánkat: a folyamatos elérhetőség, a rohanás, a munkahelyi teljesítménykényszer. A reziliencia, vagyis a lelki ellenálló képesség növelése ezt a mindennapi stresszt segíti kezelni. Megtanít kikapcsolni, határokat húzni és megőrizni a belső nyugalmunkat akkor is, amikor körülöttünk rengeteg a feszültség. Szilvási Gabriella kifejtette lapunknak, hogyan sajátítható el a reziliencia képessége. Interjú.

Sokszor halljuk, hogy fontos reziliensnek lenni, de mit jelent ez a mindennapokban?

A reziliencia egyszerűen fogalmazva a lelki ellenálló képesség, hogy képesek vagyunk alkalmazkodni a nehézségekhez, gyorsan talpra állni csalódások, stresszhatások után, és megőrizni a pozitív hozzáállásunkat. Ez nem azt jelenti, hogy sosem billenünk ki az egyensúlyból, hanem azt, hogy újra egyensúlyba tudunk kerülni.

Ha valaki úgy érzi, mostanában minden apróság kibillenti az egyensúlyából, hogyan tudja kezelni a helyzetet?

Az első lépés az, hogy észrevesszük: kevés az energiánk, túlterheltek vagyunk, vagyis tudatosítjuk, hogyan érezzük magunkat. Ezután érdemes apró, de rendszeres lépéseket tenni a regenerációért – például tudatosan beiktatni pihenőidőt a napba, nemet mondani egy-két plusz feladatra, vagy elkezdeni naponta 10 percet szánni arra, ami valóban feltölt. Ne akarjunk rögtön nagyot változni. Az is segít, ha egy nap végén végiggondoljuk, mi az, ami jól ment, miért lehetünk hálásak. Az apró sikerek tudatosítása, a saját erősségeink számbavétele, néhány perc csend vagy légzőgyakorlat mind segíthet elindulni a reziliensebb működés útján.