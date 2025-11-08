Túl sok a stressz? Szakértő segít a lelki ellenálló képesség növelésében

Egyre többen érzik úgy, hogy túl nagy a nyomás: folyamatos a bizonytalanság, gyorsak a változások, és kevés idő marad a feltöltődésre. A stressz ma már nemcsak a munkahelyen, hanem a mindennapi életben is állandó kísérőnk lett. Ilyenkor különösen fontos, hogy tudatosan erősítsük a lelki ellenálló képességünket, amit a pszichológia rezilienciának nevez. Mit jelent ez pontosan, és hogyan lehet megerősíteni magunkban a belső stabilitást, amikor minden változik körülöttünk? Erről beszélgettünk Szilvási Gabriella munka- és szervezetpszichológussal.
A legtöbben észre sem vesszük, mennyi apróság meríti az energiánkat: a folyamatos elérhetőség, a rohanás, a munkahelyi teljesítménykényszer. A reziliencia, vagyis a lelki ellenálló képesség növelése ezt a mindennapi stresszt segíti kezelni. Megtanít kikapcsolni, határokat húzni és megőrizni a belső nyugalmunkat akkor is, amikor körülöttünk rengeteg a feszültség. Szilvási Gabriella kifejtette lapunknak, hogyan sajátítható el a reziliencia képessége. Interjú.
Sokszor halljuk, hogy fontos reziliensnek lenni, de mit jelent ez a mindennapokban?
A reziliencia egyszerűen fogalmazva a lelki ellenálló képesség, hogy képesek vagyunk alkalmazkodni a nehézségekhez, gyorsan talpra állni csalódások, stresszhatások után, és megőrizni a pozitív hozzáállásunkat. Ez nem azt jelenti, hogy sosem billenünk ki az egyensúlyból, hanem azt, hogy újra egyensúlyba tudunk kerülni.
Ha valaki úgy érzi, mostanában minden apróság kibillenti az egyensúlyából, hogyan tudja kezelni a helyzetet?
Az első lépés az, hogy észrevesszük: kevés az energiánk, túlterheltek vagyunk, vagyis tudatosítjuk, hogyan érezzük magunkat. Ezután érdemes apró, de rendszeres lépéseket tenni a regenerációért – például tudatosan beiktatni pihenőidőt a napba, nemet mondani egy-két plusz feladatra, vagy elkezdeni naponta 10 percet szánni arra, ami valóban feltölt. Ne akarjunk rögtön nagyot változni. Az is segít, ha egy nap végén végiggondoljuk, mi az, ami jól ment, miért lehetünk hálásak. Az apró sikerek tudatosítása, a saját erősségeink számbavétele, néhány perc csend vagy légzőgyakorlat mind segíthet elindulni a reziliensebb működés útján.
Ebben a folyton rohanó, bizonytalan világban hogyan tudjuk megőrizni a lelki egyensúlyunkat?
A kulcs az, hogy legyenek stabil kapaszkodóink: emberek, szokások és értékek, amelyekhez visszatérhetünk. A bizonytalanság közepette sokat segít, ha naponta legalább egyszer megállunk és megkérdezzük magunktól: mi az, amire most valóban van hatásunk? Ez visszahoz minket a jelenbe. Emellett a testmozgás, a természetben töltött idő és a minőségi alvás hozhat lelki stabilitást. Kulcsfontosságú még egy napi rutin kialakítása, hogy legyen időnk a pihenésre, mozgásra, kapcsolattartásra a számunkra fontos emberekkel. Érdemes tudatosan figyelni arra, mi tölt igazán fel minket – egy rövid séta, egy forró tea, vagy egy jó könyv társasága. A stressz-csökkentő technikák, például a mindfulness, meditáció, vagy relaxációs légzés bárki számára elérhetők.
A munkahelyi stressz szinte mindenkit érint. Hogyan tudjuk megőrizni a nyugalmunkat és az erőnket a munkahelyen?
A munkahelyen is fontos a tudatos egyensúly: ne csak „kifelé” teljesítsünk, hanem időnként befelé is figyeljünk. Segíthet például, ha napközben rövid szüneteket tartunk, ha megtanulunk priorizálni, és ha megengedjük magunknak, hogy ne reagáljunk azonnal minden ingerre. A belső nyugalmat sokszor nem úgy érjük el, ha kevesebb feladatot végzünk, hanem ha tisztábban látjuk, mi fontos igazán. A nyílt kommunikáció a kollégákkal, a támogatás és elismerés kultúrája nagyban hozzájárul a közös lelki egészség fenntartásához és a stressz kezeléséhez.
Mi egy vezető vagy kolléga szerepe abban, hogy a csapat ne roppanjon össze a munkahelyi nyomás alatt?
A legnagyobb ajándék, amit egy vezető adhat a csapatának, a pszichológiai biztonság. Ha a munkatársak mernek hibázni, kérdezni, visszajelzést adni, akkor a feszültség kezelhetővé válik. Emellett sokat segít, ha a vezető láthatóan gondoskodik a saját energiaszintjéről, mert a csapat legtöbbször ezt a mintát követi. Egy egyszerű, de hatékony szokás lehet, ha rendszeresen megkérdezzük magunktól: mire van most leginkább szükségünk ahhoz, hogy újra erőnknél legyünk?
Milyen konkrét gyakorlatot vagy szokást ajánlanál a reziliencia fejlesztésére?
Néhány egyszerű, otthon is elvégezhető gyakorlat:
Mindegyik módszer segít abban, hogy fókuszt váltva ne csak a nehézségre, hanem az örömeinkre is figyeljünk.
Ezek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.