5 módszer, amely hatékonyan segít a tavaszi fáradtság ellen

Befolyásolhatja a szabadidős terveinket a tavaszi fáradtság.

Öt megoldás is van arra, ha leküzdenénk a tüneteket.

Érdemes tudni, mit történik a szervezetben ilyenkor.

Beköszöntött az új évszak, ébredezik a természet, melegszik az idő, és a nappalok is egyre hosszabbak. Nem véletlenül szeretnénk minél több időt a szabadban tölteni, és aktívabb életet élni, mint a téli időszakban. A legtöbbünkre azonban rátör a tavaszi fáradtság, ami megkeserítheti a várva várt pihenőidőt. Tudatossággal és néhány hasznos praktikával azonban elejét vehetjük a kellemetlenségeknek.

A tavaszi fáradtság egyik legjobb ellenszere, ha sok időt töltünk a friss levegőn.

5 hatásos segítség tavaszi fáradtság ellen

1. Együnk jót és jól

Az étkezésünk nagyban befolyásolja a közérzetünket és az energiaszintünket, ezért is érdemes odafigyelni arra, hogy mit és mennyit eszünk, illetve iszunk. Utóbbi tekintetében törekedjünk arra, hogy cukormentes folyadékot fogyasszunk, lehetőleg vizet, és abból is legalább napi 1,5-2 liternyit, ami többek között segíti a salakanyagok kiválasztását. Emellett együnk inkább sokszor keveset, ideális esetben napi 5 alkalommal. Ez azért jó, mert nem terheljük le a szervezetünket, és egyenletesebb lesz az energiaellátásunk. Tegyünk a tányérra sok zöldséget és rostot, válasszunk könnyen emészthető fogásokat, nassoljunk gyümölcsöt, és vitaminokban gazdag csírákat!

Mi az a tavaszi fáradtság? A tavaszi fáradtság kifejezés azt az állapotot jelöli, amikor a tél után nehezen alkalmazkodik a szervezet az olyan új évszak hozta változásokhoz, mint a több fény, a melegebb időjárás, és a saját ingadozó hormonháztartásunk. Valójában ezek miatt tapasztalunk a jó idő beköszöntével fáradtságot, levertséget, bágyadtságot és energiahiányt, sőt koncentrációs nehézségeket és akár ingerlékenységet is. A jó hír, hogy mindez csupán átmeneti állapot, amit egészséges életmóddal ellensúlyozhatunk.

A napfény csodát tesz, és feltölti a szervezetünk energiaraktárait is.

2. Mozgás, mozgás, mozgás

Sosem lehet eléggé kihangsúlyozni, mennyire fontos a fizikai aktivitás, ami gyakran jobb élénkítő, mint bármennyi koffein. Akár sétálunk, akár kerékpározunk, kocogunk vagy kirándulunk, rengeteg pozitívumot élvezhetünk: a mozgás felpezsdíti a keringést, felpörgeti az anyagcsere-folyamatokat, éberebbé tesz, energiát ad, erősíti az izmokat és a csontokat, segít levezetni a stresszt, jótékony hatással van a hormonrendszerre, és az immunrendszert is nagy mértékben támogatja. Aktivitás során ráadásul endorfin szabadul fel, amitől jobb kedvünk lesz, a kellemes fáradtságtól pedig az alvás is pihentetőbb lehet.