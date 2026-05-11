A Kamaszok megint mindent elvittek: mutatjuk a BAFTA TV 2026 győzteseit

Még télen a Brit Filmakadémia átadta a kiemelkedő moziteljesítmények BAFTA-díjait, azonban az ünneplés nem áll meg. Május 10-én folytatták a díjözönt, melyet a brit televíziózás szórakoztató, dokumentarista és eseményközvetítő műsorainak legjava között osztottak szét.

Stephen Graham Kamaszok sorozata lényegében mindent vitt a BAFTA-gálaeseményéről, amit tudott (Fotó: imageSPACE)

A Kamaszok kapta a legtöbb jelölést a BAFTA TV-díjátadójára

A 2026-os BAFTA Television Awards az év egyik legfontosabb brit televíziós eseménye, amelyet idén a londoni Royal Festival Hall épületében rendeztek meg. A gálát idén Greg Davies vezette, aki először házigazdája az eseménynek. A legtöbb jelölést kapott sorozat a Stephen Graham által kezelt Kamaszok, amely tavaly az Emmy-díjátadón is tarolt és jelen eseményen is minden díjat elvitt, amire jelölték. Ebben a szériában debütált a kis Owen Cooper, aki a legfiatalabb Emmy-díj nyertes volt férfi főszereplő kategóriában – mindössze 15 évesen – és végül a fiatal tehetség innen is hazavihette a rangos díjat!

A nemzetközi alkotások között olyan nagy címek mérkőznek meg, mint A mackó, a The Diplomat, a Pluribus, a Különválás, a The Studio és A Fehér Lótusz.

BAFTA TV 2026 díjak:

Legjobb férfi főszereplő (vígjáték)

Jim Howick “Here We Go”

Jon Pointing “Big Boys”

Lenny Rush “Am I Being Unreasonable?”

Mawaan Rizwan “Juice”

Oliver Savell “Changing Ends”

Steve Coogan “How Are You? Its Alan (Partridge)”

Legjobb női főszereplő (vígjáték)

Diane Morgan “Mandy”

Jennifer Saunders “Amandaland”

Katherine Parkinson “Here We Go”

Lucy Punch “Amandaland”

Philippa Dunne “Amandaland”

Rosie Jones “Pushers”

Legjobb nem megrendezett gyereksorozat

“Egy igazi bogár élete”

“Boosnoo!”

“Deadly 60 Saving Sharks”

“World.war.me (Sky Kids Investigates)”

Legjobb megrendezett gyereksorozat

“Crongton”

“Horrible Science”

“Shaun, a bárány”

“Gumball varázslatosan furcsa világa”

Legjobb aktuális helyzetet feldolgozó filmanyag

“Breaking Ranks: Inside Israel’s War (Exposure)”

“The Covid Contracts: Follow The Money”

“Gaza: Doctors Under Attack”

“Undercover In The Police (Panorama)”

Legjobb nappali sorozat

“The Chase”

“Lorraine”

“Richard Osman’s House Of Games”