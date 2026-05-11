A Kamaszok megint mindent elvittek: mutatjuk a BAFTA TV 2026 győzteseit

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 11. 08:57
Vasárnap este osztották ki a brit televíziózás rangos elismerését. Az idei BAFTA TV-díjátadó eredményei erősen összecsengnek a tavalyi Emmy-gálával.
Bodnár Dániel
Még télen a Brit Filmakadémia átadta a kiemelkedő moziteljesítmények BAFTA-díjait, azonban az ünneplés nem áll meg. Május 10-én folytatták a díjözönt, melyet a brit televíziózás szórakoztató, dokumentarista és eseményközvetítő műsorainak legjava között osztottak szét.

Stephen Graham a 2026-os BAFTA TV díjátadón.
Stephen Graham Kamaszok sorozata lényegében mindent vitt a BAFTA-gálaeseményéről, amit tudott (Fotó: imageSPACE)

A Kamaszok kapta a legtöbb jelölést a BAFTA TV-díjátadójára

A 2026-os BAFTA Television Awards az év egyik legfontosabb brit televíziós eseménye, amelyet idén a londoni Royal Festival Hall épületében rendeztek meg. A gálát idén Greg Davies vezette, aki először házigazdája az eseménynek. A legtöbb jelölést kapott sorozat a Stephen Graham által kezelt Kamaszok, amely tavaly az Emmy-díjátadón is tarolt és jelen eseményen is minden díjat elvitt, amire jelölték. Ebben a szériában debütált a kis Owen Cooper, aki a legfiatalabb Emmy-díj nyertes volt férfi főszereplő kategóriában – mindössze 15 évesen – és végül a fiatal tehetség innen is hazavihette a rangos díjat!

A nemzetközi alkotások között olyan nagy címek mérkőznek meg, mint A mackó, a The Diplomat, a Pluribus, a Különválás, a The Studio és A Fehér Lótusz.

BAFTA TV 2026 díjak:

Legjobb férfi főszereplő (vígjáték)

Jim Howick “Here We Go”

Jon Pointing “Big Boys”

Lenny Rush “Am I Being Unreasonable?”

Mawaan Rizwan “Juice”

Oliver Savell “Changing Ends”

Steve Coogan “How Are You? Its Alan (Partridge)”

Legjobb női főszereplő (vígjáték)

Diane Morgan “Mandy”

Jennifer Saunders “Amandaland”

Katherine Parkinson “Here We Go”

Lucy Punch “Amandaland”

Philippa Dunne “Amandaland”

Rosie Jones “Pushers”

Legjobb nem megrendezett gyereksorozat

“Egy igazi bogár élete”

“Boosnoo!”

“Deadly 60 Saving Sharks”

“World.war.me (Sky Kids Investigates)”

Legjobb megrendezett gyereksorozat

“Crongton”

“Horrible Science”

“Shaun, a bárány”

“Gumball varázslatosan furcsa világa”

Legjobb aktuális helyzetet feldolgozó filmanyag

“Breaking Ranks: Inside Israel’s War (Exposure)”

“The Covid Contracts: Follow The Money”

“Gaza: Doctors Under Attack”

“Undercover In The Police (Panorama)”

Legjobb nappali sorozat

“The Chase”

“Lorraine”

“Richard Osman’s House Of Games”

“Scam Interceptors”

Legjobb dráma sorozat

“Ezer bokszütés”

“Blue Lights”

“Code Of Silence”

“Liverpool, a mi városunk”

Legjobb szórakoztató műsor

“The Graham Norton Show”

“Last One Laughing”

“Michael Mcintyre’s Big Show”

“Would I Lie To You”

Legjobb alakítás egy szórakoztató műsorban

Amanda Holden, Alan Carr “Amanda & Alan’s Spanish Job”

Bob Mortimer “Last One Laughing”

Claudia Winkleman “The Celebrity Traitors”

Lee Mack “The 1% Club”

Rob Beckett, Romesh Ranganathan “Rob & Romesh Vs…”

Romesh Ranganathan “Romesh: Can’t Knock The Hustle”

Legjobb szórakoztató dokumentumsorozat

“The Assembly”

“Go Back To Where You Came From”

“Knife Edge: Chasing Michelin Stars”

“Race Across The World”

Legjobb dokumentumsorozat

“Bibaa & Nicole: Murder In The Park”

“Educating Yorkshire”

“See No Evil”

“The Undercover Police Scandal: Love And Lies Exposed”

Legjobb nemzetközi sorozat

“A mackó”

“The Diplomat”

“Pluribus”

“Különválás”

“The Studio”

“A Fehér Lótusz”

Legjobb férfi főszereplő

Colin Firth “Lockerbie: Az igazság nyomában”

Ellis Howard “What It Feels Like For A Girl”

James Nelson-joyce “Liverpool, a mi városunk”

Matt Smith “Bunny Munro halála”

Stephen Graham “Kamaszok”

Taron Egerton “Smoke”

Legjobb női főszereplő

Aimee Lou Wood “Film Club”

Erin Doherty “Ezer bokszütés”

Jodie Whittaker “Mérgező város”

Narges Rashidi “Prisoner 951”

Sheridan Smith “I Fought The Law”

Siân Brooke “Blue Lights”

Legjobb minisorozat

“Kamaszok”

“I Fought The Law”

“Trespasses”

“What It Feels Like For A Girl”

Legjobb élő eseményrögzítés

“Holocaust Memorial Day 2025”

“Last Night Of The Proms: Finale”

“Ve Day 80: A Celebration To Remember”

Legjobb híradás

“BBC Newsnight: Grooming Survivors Speak”

“Channel 4 News: Israel-Iran: The Twelve Day War”

“Sky News: Gaza: Fight For Survival”

Legjobb valóságshow

“The Celebrity Traitors”

“The Jury: Murder Trial”

“Nyerd meg az életed: A kihívás”

“Virgin Island”

Legjobb megrendezett vígjáték

“Amandaland”

“Big Boys”

“How Are You? Its Alan (Partridge)”

“Things You Should Have Done”

Legjobb rövidfilm

“Donkey”

“Hustle And Run”

“Rocket Fuel”

“Zoners”

Legjobb egyrészes dokumentumfilm

“A tragikus Grenfell-torony”

“Louis Theroux: The Settlers”

“One Day In Southport”

“Unforgotten: The Bradford City Fire”

Legjobb szappanopera

“Casualty”

“Coronation Street”

“Eastenders”

Legjobb szakmai dokumentumfilm

“Belsen: What They Found”

“Simon Schama: The Road To Auschwitz”

“A Sólyom végveszélyben: A mogadishui csata”

“Vietnam: The War That Changed America”

Legjobb sportesemény közvetítés

“The 2025 Ryder Cup”

“The FA Cup Final”

“UEFA Women’s Euro 2025”

“Wimbledon 2025”

Legjobb férfi mellékszereplő

Ashley Walters “Kamaszok” 

Fehinti Balogun “Down Cemetery Road” 

Joshua Mcguire “The Gold” 

Owen Cooper “Kamaszok”

Paddy Considine “Gengsztervilág” 

Rafael Mathé “Bunny Munro halála”

Legjobb női mellékszereplő

Aimee Lou Wood “A Fehér Lótusz”

Christine Tremarco “Kamaszok” 

Chyna Mcqueen “Hívjátok Millie Blacket!” 

Emilia Jones “A megbízás” 

Erin Doherty “Kamaszok” 

Rose Ayling-ellis “Reunion”

Közönségdíj

“Kamaszok”

“Big Boys”

“Blue Lights”

“The Celebrity Traitors”

“Last One Laughing”

“What It Feels Like for a Girl” 

 

 

