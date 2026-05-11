A Kamaszok megint mindent elvittek: mutatjuk a BAFTA TV 2026 győzteseit

Még télen a Brit Filmakadémia átadta a kiemelkedő moziteljesítmények BAFTA-díjait, azonban az ünneplés nem áll meg. Május 10-én folytatták a díjözönt, melyet a brit televíziózás szórakoztató, dokumentarista és eseményközvetítő műsorainak legjava között osztottak szét.
A 2026-os BAFTA Television Awards az év egyik legfontosabb brit televíziós eseménye, amelyet idén a londoni Royal Festival Hall épületében rendeztek meg. A gálát idén Greg Davies vezette, aki először házigazdája az eseménynek. A legtöbb jelölést kapott sorozat a Stephen Graham által kezelt Kamaszok, amely tavaly az Emmy-díjátadón is tarolt és jelen eseményen is minden díjat elvitt, amire jelölték. Ebben a szériában debütált a kis Owen Cooper, aki a legfiatalabb Emmy-díj nyertes volt férfi főszereplő kategóriában – mindössze 15 évesen – és végül a fiatal tehetség innen is hazavihette a rangos díjat!
A nemzetközi alkotások között olyan nagy címek mérkőznek meg, mint A mackó, a The Diplomat, a Pluribus, a Különválás, a The Studio és A Fehér Lótusz.
Jim Howick “Here We Go”
Jon Pointing “Big Boys”
Lenny Rush “Am I Being Unreasonable?”
Mawaan Rizwan “Juice”
Oliver Savell “Changing Ends”
Steve Coogan “How Are You? Its Alan (Partridge)”
Diane Morgan “Mandy”
Jennifer Saunders “Amandaland”
Katherine Parkinson “Here We Go”
Lucy Punch “Amandaland”
Philippa Dunne “Amandaland”
Rosie Jones “Pushers”
“Egy igazi bogár élete”
“Boosnoo!”
“Deadly 60 Saving Sharks”
“World.war.me (Sky Kids Investigates)”
“Crongton”
“Horrible Science”
“Shaun, a bárány”
“Gumball varázslatosan furcsa világa”
“Breaking Ranks: Inside Israel’s War (Exposure)”
“The Covid Contracts: Follow The Money”
“Gaza: Doctors Under Attack”
“Undercover In The Police (Panorama)”
“The Chase”
“Lorraine”
“Richard Osman’s House Of Games”
“Scam Interceptors”
“Ezer bokszütés”
“Blue Lights”
“Code Of Silence”
“Liverpool, a mi városunk”
“The Graham Norton Show”
“Last One Laughing”
“Michael Mcintyre’s Big Show”
“Would I Lie To You”
Amanda Holden, Alan Carr “Amanda & Alan’s Spanish Job”
Bob Mortimer “Last One Laughing”
Claudia Winkleman “The Celebrity Traitors”
Lee Mack “The 1% Club”
Rob Beckett, Romesh Ranganathan “Rob & Romesh Vs…”
Romesh Ranganathan “Romesh: Can’t Knock The Hustle”
“The Assembly”
“Go Back To Where You Came From”
“Knife Edge: Chasing Michelin Stars”
“Race Across The World”
“Bibaa & Nicole: Murder In The Park”
“Educating Yorkshire”
“See No Evil”
“The Undercover Police Scandal: Love And Lies Exposed”
“A mackó”
“The Diplomat”
“Pluribus”
“Különválás”
“A Fehér Lótusz”
Colin Firth “Lockerbie: Az igazság nyomában”
Ellis Howard “What It Feels Like For A Girl”
James Nelson-joyce “Liverpool, a mi városunk”
Matt Smith “Bunny Munro halála”
Stephen Graham “Kamaszok”
Taron Egerton “Smoke”
Aimee Lou Wood “Film Club”
Erin Doherty “Ezer bokszütés”
Jodie Whittaker “Mérgező város”
Narges Rashidi “Prisoner 951”
Sheridan Smith “I Fought The Law”
Siân Brooke “Blue Lights”
“Kamaszok”
“I Fought The Law”
“Trespasses”
“What It Feels Like For A Girl”
“Holocaust Memorial Day 2025”
“Last Night Of The Proms: Finale”
“Ve Day 80: A Celebration To Remember”
“BBC Newsnight: Grooming Survivors Speak”
“Channel 4 News: Israel-Iran: The Twelve Day War”
“Sky News: Gaza: Fight For Survival”
“The Celebrity Traitors”
“The Jury: Murder Trial”
“Nyerd meg az életed: A kihívás”
“Virgin Island”
“Amandaland”
“Big Boys”
“How Are You? Its Alan (Partridge)”
“Things You Should Have Done”
“Donkey”
“Hustle And Run”
“Rocket Fuel”
“Zoners”
“A tragikus Grenfell-torony”
“Louis Theroux: The Settlers”
“One Day In Southport”
“Unforgotten: The Bradford City Fire”
“Casualty”
“Coronation Street”
“Eastenders”
“Belsen: What They Found”
“Simon Schama: The Road To Auschwitz”
“A Sólyom végveszélyben: A mogadishui csata”
“Vietnam: The War That Changed America”
“The 2025 Ryder Cup”
“The FA Cup Final”
“UEFA Women’s Euro 2025”
“Wimbledon 2025”
Ashley Walters “Kamaszok”
Fehinti Balogun “Down Cemetery Road”
Joshua Mcguire “The Gold”
Owen Cooper “Kamaszok”
Paddy Considine “Gengsztervilág”
Rafael Mathé “Bunny Munro halála”
Aimee Lou Wood “A Fehér Lótusz”
Christine Tremarco “Kamaszok”
Chyna Mcqueen “Hívjátok Millie Blacket!”
Emilia Jones “A megbízás”
Erin Doherty “Kamaszok”
Rose Ayling-ellis “Reunion”
“Kamaszok”
“Big Boys”
“Blue Lights”
“The Celebrity Traitors”
“Last One Laughing”
“What It Feels Like for a Girl”
