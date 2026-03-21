Kínoz a stressz és a tavaszi fáradtság? Ezeket az élelmiszereket feltétlenül építsd be az étrendedbe

Kínoz a stressz és a tavaszi fáradtság? Ezeket az élelmiszereket feltétlenül építsd be az étrendedbe

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 21. 10:15
Stresszes vagy és ingerült? Nehezen alszol? Levert a lábadról a tavaszi fáradtság? Hagyd a kávét – ezekért a gyümölcsökért sokkal hálásabb lesz a szervezeted! Mutatjuk, hogy lehet hatékony a magnéziumpótlás természetesen! Ez a legkevesebb, amit az egészségedért megtehetsz.
Itt a tavasz, a természet végre éledezik, és a jó idővel a szervezetünk igényei is átalakulnak. Ebben a szezonban felértékelődik a magnéziumbevitel szerepe. Ha a fáradtság, az ingerlékenység és a kialvatlanság számodra sem ismeretlen mostanság, akkor ez a cikk neked szól. A magnéziumpótlás természetesen is működik. Mutatjuk, milyen egészséges finomságokra lesz hozzá szükséged!

Magnéziumpótlás természetesen, eperrel és más gyümölcsökkel.
Magnéziumpótlás természetesen: ezeket a gyümölcsöket fogyaszd!
  • A magnézium kulcsszerepet játszik az idegrendszer működésében és a stresszkezelésben.
  • Tavasszal több, könnyen elérhető gyümölcs segítségével is pótolhatjuk e fontos ásványi anyagot.
  • A rendszeres gyümölcsfogyasztás a stressz mérséklése mellett számos pozitív hatással van az egészségre.

Magnéziumpótlás természetesen: elsősorban megfelelő étrenddel lehetséges

A magnézium egy olyan ásványi anyag, amelyet szinte minden sejtünk használ. Részt vesz az izmok és az idegek működésében, szabályozza a vérnyomást, és az alvásminőségre is hatással van. Tehát érdemes a magnéziumban gazdag ételeket az étrendünk rendszeres összetevői közé választanunk.

Magnézium szedése: így csináld, hogy jobban hasson

A magnézium nem egyedül dolgozik a leghatékonyabban! A B6-vitamin segíti a sejtekbe való bejutását, káliummal együtt pedig az idegrendszer és az izmok megfelelő működését támogatja.

Magnézium-biszglicinát: szuper magnéziumforrás

A magnézium-biszglicinát az egyik legjobban hasznosuló és legkíméletesebb magnéziumforma, ezért nagyon jó választás lehet a nehezebb, stresszesebb időszakokban. A magnézium a glicin nevű aminosavhoz kötődve segíti a felszívódást, támogatja a nyugodtabb idegrendszeri működést, a pihentetőbb alvást, az inzulin hatékonyságát, és mérsékli a vércukorszint ingadozását is. Ráadásul nagy előnye, hogy kevésbé terheli az emésztőrendszert, így azok is jól tolerálják, akiknél más magnéziumkészítmények kellemetlen mellékhatásokat okoznak.

De nem kell azonnal tabletták után kapkodnunk: a magnéziumpótlás természetes módon is lehetséges!

Miben van magnézium? 3 magnéziumban gazdag gyümölcs tavaszra

1. Eper

Az eper elsősorban C-vitamin-tartalmáról híres, de magnéziumot is tartalmaz. Ez a kombináció nagyon hasznos lehet magnéziumhiány esetén, hiszen a C-vitamin támogatja az idegrendszert, a magnézium pedig segít a feszültségoldásban és a gyulladáscsökkentésben is.

2. Banán

A banán egész évben könnyen beszerezhető. Magnéziumot és káliumot is tartalmaz, amelyek együttesen támogatják az idegrendszer és az izmok megfelelő működését. Emellett szuper B6-vitamin-forrás is, így a magnézium hasznosulását is segíti.

3. Avokádó

Magnéziumpótlás természetesen avokádóval.
Egy fél csészényi avokádóban körülbelül 20 mg magnézium van.
Most nagy kedvenc, és nem véletlenül. Az avokádó rengeteg magnéziumot, emellett egészséges zsírokat és sok rostot is tartalmaz. Tápanyagai segíthetnek a kortizolszint, így a stressz csökkentésében, és stabilabb energiaszintet biztosítanak a nap folyamán. Egy híres avokádós toast a legjobb reggeli lehet egy stresszes tavaszi hétfő reggelen.

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotoddal kapcsolatos kérdéseidben!

Az alábbi videóból megismerheted a magnéziumhiány tüneteit:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu