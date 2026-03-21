Kínoz a stressz és a tavaszi fáradtság? Ezeket az élelmiszereket feltétlenül építsd be az étrendedbe

Itt a tavasz, a természet végre éledezik, és a jó idővel a szervezetünk igényei is átalakulnak. Ebben a szezonban felértékelődik a magnéziumbevitel szerepe. Ha a fáradtság, az ingerlékenység és a kialvatlanság számodra sem ismeretlen mostanság, akkor ez a cikk neked szól. A magnéziumpótlás természetesen is működik. Mutatjuk, milyen egészséges finomságokra lesz hozzá szükséged!

Magnéziumpótlás természetesen: ezeket a gyümölcsöket fogyaszd!

A magnézium kulcsszerepet játszik az idegrendszer működésében és a stresszkezelésben.

Tavasszal több, könnyen elérhető gyümölcs segítségével is pótolhatjuk e fontos ásványi anyagot.

A rendszeres gyümölcsfogyasztás a stressz mérséklése mellett számos pozitív hatással van az egészségre.

Magnéziumpótlás természetesen: elsősorban megfelelő étrenddel lehetséges

A magnézium egy olyan ásványi anyag, amelyet szinte minden sejtünk használ. Részt vesz az izmok és az idegek működésében, szabályozza a vérnyomást, és az alvásminőségre is hatással van. Tehát érdemes a magnéziumban gazdag ételeket az étrendünk rendszeres összetevői közé választanunk.

Magnézium szedése: így csináld, hogy jobban hasson

A magnézium nem egyedül dolgozik a leghatékonyabban! A B6-vitamin segíti a sejtekbe való bejutását, káliummal együtt pedig az idegrendszer és az izmok megfelelő működését támogatja.

Magnézium-biszglicinát: szuper magnéziumforrás A magnézium-biszglicinát az egyik legjobban hasznosuló és legkíméletesebb magnéziumforma, ezért nagyon jó választás lehet a nehezebb, stresszesebb időszakokban. A magnézium a glicin nevű aminosavhoz kötődve segíti a felszívódást, támogatja a nyugodtabb idegrendszeri működést, a pihentetőbb alvást, az inzulin hatékonyságát, és mérsékli a vércukorszint ingadozását is. Ráadásul nagy előnye, hogy kevésbé terheli az emésztőrendszert, így azok is jól tolerálják, akiknél más magnéziumkészítmények kellemetlen mellékhatásokat okoznak.

De nem kell azonnal tabletták után kapkodnunk: a magnéziumpótlás természetes módon is lehetséges!

Miben van magnézium? 3 magnéziumban gazdag gyümölcs tavaszra

1. Eper

Az eper elsősorban C-vitamin-tartalmáról híres, de magnéziumot is tartalmaz. Ez a kombináció nagyon hasznos lehet magnéziumhiány esetén, hiszen a C-vitamin támogatja az idegrendszert, a magnézium pedig segít a feszültségoldásban és a gyulladáscsökkentésben is.