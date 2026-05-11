Teljes káosz: villamossal ütközött egy autó a X. kerületben

Villamosnak hajtott egy személyautó a X. kerületi Maglódi úton, a Szentimrey utcánál - közölte a katasztrófavédelem.

Villamossal ütközött egy autó Fotó: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

Villamossal ütközött egy autó

A szerelvényen harminc ember utazott, akik saját erőből hagyták el a villamost. Ezután megkezdődött a műszaki mentés is, amihez a fővárosi hivatásos tűzoltók érkeztek ki, illetve a társhatóságokat és a közösségi közlekedési társaság szakembereit is a helyszínre kérték.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tájékoztatása szerint a 28-as, a 37-es és a 28A villamos helyett az Új köztemető és a Kada utca/Maglódi út között pótlóbuszok járnak.