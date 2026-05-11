Úgy megropogtatta a nyakát a csontkovács, hogy két sztrókot is kapott a fiatal édesanya

Súlyos, maradandó egészségkárosodást szenvedett egy amerikai édesanya, miután csontkovácshoz fordult makacs fejfájása miatt. A nő szerint a kezelés után szétszakadtak a nyakában futó artériák, ami végül több sztrókhoz vezetett.
A kaliforniai Jaycie Conley 2021 decemberében kereste fel a csontkovácsot, mert erős fejfájással küzdött. A kétgyermekes anya úgy gondolta, a panaszokat a stressz és az okozza, hogy akkoriban alig tudott aludni hat hónapos kisfia mellett. A nő elmondása szerint a kezelés során a csontkovács megropogtatta a nyakát. Bár közvetlenül utána nem érzett semmi különöset, néhány órával később hányingere lett, majd a látásában is furcsaságok jelentkeztek.
Jaycie üzenetet írt a csontkovácsnak, aki visszahívta egy újabb kezelésre. A nő állítása szerint ekkor azt mondták neki, hogy valószínűleg „furcsa reakciója” van a kezelésre, és ha nem javul az állapota, forduljon orvoshoz. Mivel a tünetek továbbra sem múltak el, végül kórházba ment. Ott MRI-vizsgálatot végeztek rajta, amely kimutatta, hogy két úgynevezett mini sztrókon már átesett.
Az orvosok később közölték vele, hogy kétoldali vertebrális artéria disszekciója alakult ki nála. Ez egy ritka, életveszélyes állapot, amikor a nyakban futó artériák fala megreped. A nő a kórházban egy harmadik, súlyosabb sztrókot is elszenvedett, majd öt napot töltött intenzív osztályon. Az orvosok szerint az állapot kialakulásához hozzájárulhatott a csontkovács által végzett nagy erejű nyakmanipuláció. Jaycie elmondása szerint teljesen sokkolta, hogy egy ilyen kezelés vezethetett a történtekhez.
A 38 éves nő ma már maradandó fogyatékossággal él: jobb oldali gyengeséggel és beszédproblémákkal küzd. Azt mondja, sokáig pszichésen is megviselte, hogy fiatalon hirtelen teljesen kiszolgáltatottá vált. A történtek után gondatlanság miatt pert indított a csontkovács ellen, amely később egyezséggel zárult. Jaycie most arra figyelmeztet másokat, hogy fejfájás vagy furcsa tünetek esetén különösen körültekintően járjanak el, és ne vegyék félvállról a panaszokat, írja a Daily Mail.
