Úgy megropogtatta a nyakát a csontkovács, hogy két sztrókot is kapott a fiatal édesanya

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 11. 09:00
Majdnem az életébe került a kezelés.

Súlyos, maradandó egészségkárosodást szenvedett egy amerikai édesanya, miután csontkovácshoz fordult makacs fejfájása miatt. A nő szerint a kezelés után szétszakadtak a nyakában futó artériák, ami végül több sztrókhoz vezetett.

Rémálommá vált a csontkovácsnál tett látogatás
Fotó: Kennedy News & Media / Northfoto

Rémálom a csontkovácsnál

A kaliforniai Jaycie Conley 2021 decemberében kereste fel a csontkovácsot, mert erős fejfájással küzdött. A kétgyermekes anya úgy gondolta, a panaszokat a stressz és az okozza, hogy akkoriban alig tudott aludni hat hónapos kisfia mellett. A nő elmondása szerint a kezelés során a csontkovács megropogtatta a nyakát. Bár közvetlenül utána nem érzett semmi különöset, néhány órával később hányingere lett, majd a látásában is furcsaságok jelentkeztek.

Jaycie üzenetet írt a csontkovácsnak, aki visszahívta egy újabb kezelésre. A nő állítása szerint ekkor azt mondták neki, hogy valószínűleg „furcsa reakciója” van a kezelésre, és ha nem javul az állapota, forduljon orvoshoz. Mivel a tünetek továbbra sem múltak el, végül kórházba ment. Ott MRI-vizsgálatot végeztek rajta, amely kimutatta, hogy két úgynevezett mini sztrókon már átesett.

Az édesanya maradandó károsodást szenvedett
Fotó: Kennedy News & Media / Northfoto

Az orvosok később közölték vele, hogy kétoldali vertebrális artéria disszekciója alakult ki nála. Ez egy ritka, életveszélyes állapot, amikor a nyakban futó artériák fala megreped. A nő a kórházban egy harmadik, súlyosabb sztrókot is elszenvedett, majd öt napot töltött intenzív osztályon. Az orvosok szerint az állapot kialakulásához hozzájárulhatott a csontkovács által végzett nagy erejű nyakmanipuláció. Jaycie elmondása szerint teljesen sokkolta, hogy egy ilyen kezelés vezethetett a történtekhez.

A 38 éves nő ma már maradandó fogyatékossággal él: jobb oldali gyengeséggel és beszédproblémákkal küzd. Azt mondja, sokáig pszichésen is megviselte, hogy fiatalon hirtelen teljesen kiszolgáltatottá vált. A történtek után gondatlanság miatt pert indított a csontkovács ellen, amely később egyezséggel zárult. Jaycie most arra figyelmeztet másokat, hogy fejfájás vagy furcsa tünetek esetén különösen körültekintően járjanak el, és ne vegyék félvállról a panaszokat, írja a Daily Mail.

 

