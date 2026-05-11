Hihetetlen bűntény: amerikai bankot fosztogatott egy jordán férfi Budapestről

Amerikai bankot fosztogatott Budapestről egy kiemelt ügyfél kártyaadatainak felhasználásával egy jordán férfi, aki 308 esetben több mint 721 ezer dollár értékben kísérelt meg online visszaéléseket - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) a rendőrség honlapján hétfőn.

Azt írták, hogy egy amerikai pénzintézet az év elején tett feljelentést a KR NNI Transzatlanti Műveleti Osztályánál az FBI magyar kirendeltségén keresztül, mert egy kiemelt ügyfelük számlájáról illegálisan emeltek le különböző összegeket, ezért információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás miatt indítottak büntetőeljárást.

A bank irataiból kiderült, hogy 2024 januárja és 2025 decembere között történtek a csalások az ügyfél hitelkártyaadatait felhasználva. A felderítés során azt is kiderítették, hogy a tettes összesen 308 esetben 721 415 dollár értékben kísérelt meg online felületeken visszaéléseket elkövetni. Vásárlásokat, foglalásokat intézett, melyek fedezeteként a hitelkártyák adatait adta meg.

A nyomozás során az is egyértelművé vált, hogy a jogellenes vásárlások nagy része egy nemzetközi szállásközvetítő weboldalon zajlott.

A csalások alkalmával használt IP- és e-mail címek magyarországi internetszolgáltatókhoz vezettek. A nyomozók egy magyar telefonszámmal is összekötötték a bűncselekményeket, miután tavaly decemberben egy kibérelt budapesti apartmanlakásnál azt adták meg elérhetőségként.

Innentől hamar eljutottak a budapesti tartózkodási engedéllyel rendelkező 27 éves jordán férfihoz, akit a nyomozók a KR NNI bevetési egységével közösen május 6-án fogtak el. A házkutatás során lefoglalták a bűncselekményhez használt elektronikai eszközöket, valamint az ingatlanban talált kábítószergyanús anyagmaradványokat is. Előbbiekről folyik az adatmentés, míg utóbbiakat szakértők vizsgálják - ismertették.

A nyomozók információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás és kábítószer birtoklása miatt hallgatták ki a férfit gyanúsítottként. Ezután őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság el is rendelt - idézte az MTI a rendőrség közleményét.