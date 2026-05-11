Lángokban áll a híres mocsárvidék - teljes erővel küzdenek a tűzoltók

A mentőalakulatok egy közel 5000 hektáros erdőtűzzel küzdenek a floridai Evergladesben. A mocsárvidék környékén útlezárásokat adtak ki, miközben a lángok egyre közelebb kerülnek a lakott területekhez.

Hatalmas tűz tombolt az Everglades mocsárvidéken

A Miami-Dade, Broward megye és a Floridai Erdészeti Szolgálat tűzoltóegységei mind a helyszínen vannak, hogy megfékezzék a lángokat, amelyeket helyi idő szerint vasárnap estére 20 százalékban sikerült megállítani.

A tűz Miramar közelében volt, ahol a hatóságok lezárták az utakat, és arra kérték a helyieket, hogy maradjanak távol az égő területektől. Többen is arról számoltak be, hogy nem tudták elhagyni lakhelyüket csak légi úton, ugyanis a tűz elzárta az utakat. Még a hatóságok kiérkezése előtt elkezdték locsolni a házakat és autókat annak reményében, hogy megakadályozzák, hogy lángra kapjanak.

A rendőrség egy közleményben elmondta, hogy hatalmas tűz tombol az Evergladesben, ami miatt füst szállt a Holly Lake környékére. Külön megkértek mindenkit, hogy ne álljanak meg a környező utakon képeket és videókat készíteni a lángokról, ugyanis emiatt torlódás alakulhat ki.

A Miami-Dade tűzoltóság felvételeket tett közzé, amelyeken a csapatok a földön és az égből oltják a tüzet. A videóhoz hozzátették, hogy a tűz gyorsan nyugat felé terjedt, több mint 150 hektárnyi területet égetve el. Külön kértek mindenki, hogy ezeket a területeket kerüljék el, illetve a füst miatt a légzőszervi megbetegedéssel küzdők maradjanak zárt helyen - írta a Daily Mail.