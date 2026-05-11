Kőkemény retró zenei kvíz: felismered a legendás énekes slágereit egyetlen sorból?

Eric Burdon (Eric Victor Burdon) angol zenész, rockénekes 1941. május 11-én Newcastle-ben született. A mára nagypapa korúvá vált zenei legenda olyan ikonikus slágerekkel formálta a rocktörténelmet, mint a House of the Rising Sun vagy a We Gotta Get Out of This Place. 2008-ban a Rolling Stone magazin minden idők 100 legnagyobb énekesét rangsoroló listáján az előkelő 57. helyet szerezte meg. Születésnapja apropóján most a legnagyobb slágerei közül válogattunk – olyan dalokból, amelyekre jó eséllyel te is buliztál annak idején. Idézd fel a retró korszak legjobb pillanatait ezzel a nosztalgikus retró kvízzel! Te hány legendás dalt ismersz fel már néhány sor alapján?
Kevés olyan énekes létezik a rocktörténelemben, akinek a hangját néhány másodperc alatt bárki felismeri. Eric Burdon pontosan közéjük tartozik. A brit előadó az 1960-as években vált világsztárrá a The Animals énekeseként, és a British Invasion egyik legmeghatározóbb hangjaként írta be magát a könnyűzene történetébe. A zenekar bluesos, nyers hangzása és Burdon erőteljes orgánuma generációk kedvencévé tette az együttest. A csapatban a legendás frontember mellett ott állt Alan Price, Hilton Valentine, John Steel és Bryan Chandler.
Az évtizedek során Burdon nemcsak a The Animals élén alkotott maradandót: a War zenekarral közös munkái, szólóprojektjei és későbbi turnéi is bizonyították, hogy a rock and roll iránti szenvedélye mit sem kopott az évek alatt. A legenda pedig a mai napig aktív maradt, és továbbra is a klasszikus rock egyik legikonikusabb alakjaként tekintenek rá világszerte. Ha te is nagy The Animals rajongó voltál, esetleg még mindig imádod a legnagyobb rocklegendákat, ez a retró kvíz csak rád vár.
Ha szükséged van némi segítségre a retró kvízhez, nézd meg az alábbi videót, amelyben Eric Burdon legismertebb zenéjét hallgathatod meg:
