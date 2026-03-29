Ez vajon perimenopauza? A változókor előszobája, amiről túl kevés szó esik

Ez vajon perimenopauza? A változókor előszobája, amiről túl kevés szó esik

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 29. 13:15
A menopauza mindenki számára ismerős fogalom. A perimenopauza azonban kevés figyelmet kap, pedig éppoly sok kellemetlenséget okozhat. Gyakran csendben, alattomosan érkezik és számtalan testi-lelki változást hoz magával.
Bata Kata
  • Mi az a perimenopauza?
  • Milyen tünetei vannak?
  • Hogyan lehet enyhíteni a perimenopauza tüneteit?

A perimenopauza váratlanul érhet. A legtöbben ilyenkor még nem is gondolnak a hormonális átalakulásra. A fáradtságot a stressznek tulajdonítják, az alvászavart a túlterheltségnek, a hangulatingadozást pedig a mindennapi gondoknak. Pedig lehet, hogy a szervezet már egy természetes életszakaszra készül. De vajon milyen tünetekre érdemes figyelni, és hogyan lehet támogatni a testet ebben az átmeneti időszakban?

Perimenopauza okozta hőhullámtól szenved egy nő.
A perimenopauza éppoly komoly panaszokat okozhat, mint a menopauza
Fotó: Rustle / Shutterstock 

Mi az a perimenopauza, mikor kezdődik?

A menopauzát megelőző hormonális átmeneti időszak. Általában 35–45 éves kor között kezdődhet, és akár 8–10 évig is eltarthat. 
– Ebben az időszakban a petefészkek hormontermelése fokozatosan változik: az ösztrogén szintje ingadozni kezd, a progeszteron termelődése csökken, a ciklusok rendszertelenné válhatnak. A hormonális hullámzás miatt a tünetek nem folyamatosak, hanem időnként erősebben, majd gyengébben jelentkeznek – mondja dr. Lengyel Mária szülész-nőgyógyász szakorvos.

Mik a perimenopauza tünetei?

A változások mindenkinél másképp jelentkeznek. Van, aki alig észleli őket, másoknál viszont már a korai években is kellemetlen panaszok jelennek meg.

  • A menstruáció változása: általában ez a legelső jel. Előfordulhat rövidebb vagy hosszabb ciklus, erősebb vagy gyengébb vérzés, kimaradó menstruációk, pecsételő vérzés. A ciklus kiszámíthatatlanná válhat.
  • Hőhullámok és éjszakai izzadás: ezek a legismertebb tünetek. Jellemzői a hirtelen melegségérzet, kipirulás, izzadás, szapora szívverés, az éjszakai izzadás miatti alvászavar.
  • Hangulatingadozás: a hormonális változások az idegrendszerre is hatnak. Gyakori tünetek az ingerlékenység, szorongás, hangulati hullámzás, motiváció csökkenés. Sokan ilyenkor úgy érzik, hogy nem ismernek önmagukra. Az alvászavar tovább erősítheti a fáradtságot és az ingerlékenységet.
  • Anyagcsere-változások: sokan ebben az időszakban veszik észre, hogy könnyebben híznak, különösen hasi tájékon. Ennek oka a hormonális változás, lassuló anyagcsere, izomtömeg csökkenése.
  • Memória problémák: az „agyi köd” jelensége is gyakori panasz, melynek része a feledékenység, koncentrációs nehézség, szellemi fáradtság.
    Bőr- és haj változások: Az ösztrogén csökkenése hat a bőr és a haj állapotára is. Előfordulhat szárazabb bőr, ráncok mélyülése, hajritkulás, törékeny körmök – tájékoztat a nőgyógyász.

Hogyan lehetséges a perimenopauza kezelése?

Bár a hormonális változás természetes folyamat, sok mindent lehet tenni a tünetek enyhítésére. 
– Az életmódon való változtatás jelentős javulást hozhat. Fontos a rendszeres mozgás, ami javítja a hangulatot és segít az anyagcsere fenntartásában, a fehérjedús étrend pedig segít megőrizni az izomtömeget. A rostfogyasztásnak is fontos szerepe van, segít stabilizálni a vércukorszintet. A stresszkezelés kulcsfontosságú. Ebben sokat segíthet a meditáció, jóga vagy légzőgyakorlatok. A rendszeres lefekvési idő és képernyőmentes esti rutin kialakítás jelentősen javítja az általános közérzetet – javasolja a doktornő.
Gyógynövények közül érdemes kúraszerűen alkalmazni az Ashwagandhát, barátcserjét, maca gyökér port. Sokat segíthetnek a különböző hormonkészítmények, akár tabletta formájában vagy a hüvelyszárazságra helyileg alkalmazható ösztrogéntartalmú krémek. Ehhez mindenképpen érdemes nőgyógyász tanácsát kérni – javasolja a doktornő.

10 meglepő tünet, ami a perimenopauza jele lehet

A perimenopauza legismertebb tünetei a hőhullámok és a ciklusváltozások. De a hormonális átalakulás sokkal több területre hat: az idegrendszerre, az emésztésre, a bőrre, sőt még az érzékszervekre is. Nem ritka, hogy a nők évekig keresik a magyarázatot furcsa panaszaikra – miközben a háttérben egyszerűen a hormonok változása áll.

  1. Viszkető bőr: ennek oka lehet, hogy az ösztrogén segít fenntartani a bőr hidratáltságát. Amikor a szintje csökken, a bőr szárazabbá válik, érzékenyebb lesz, viszketés jelentkezhet.
  2. Szívdobogásérzés: a hormonális ingadozás hatással lehet az idegrendszerre és a szívritmusra is. Egyes nők azt tapasztalják, hogy hirtelen gyorsabban ver a szívük, „kihagy egy ütemet”, nyugalomban is dobogást éreznek. Ez ijesztő lehet, de sokszor átmeneti hormonális reakció.
  3. Fülcsengés: kevesen tudják, de a perimenopauza idején tinnitus, vagyis fülcsengés is megjelenhet. Az ösztrogén hatással van a belső fül működésére, ezért jelentkezhet fülzúgást, halk sípolást, időnkénti fülcsengést. 
  4. Égő nyelv szindróma: ez egy meglepően gyakori panasz. Olyan, mintha forró étel égette volna meg nyelvet vagy mentolos érzés lenne a szájban.
  5. Bizsergések a testben: mintha elektromos impulzus futna végig a bőr alatt, tűszúrásszerű érzések. Ezt az idegrendszer hormonális érzékenysége okozhatja.
  6. Hirtelen új allergiák vagy érzékenységek: a hormonok az immunrendszer működésére is hatnak.
  7. Ízületi fájdalom: sok nő először reumára vagy túlterhelésre gyanakszik, pedig az ösztrogén szerepet játszik az ízületek védelmében. 
  8. Gyakoribb szorongás: a perimenopauza idején sok nő először tapasztal megmagyarázhatatlan szorongást. Ennek oka, hogy az ösztrogén befolyásolja az agyban a szerotonin, dopamin, stresszhormonok egyensúlyát.
  9. Hirtelen zajérzékenység: előfordul, hogy valaki sokkal érzékenyebb lesz a hangokra, például a hangos beszédre vagy a környezeti zajokra, az éles hangokra. Az idegrendszer fokozott reakciókészsége állhat a háttérben.
  10. Gyakoribb migrén vagy fejfájás: a hormonális ingadozás az egyik leggyakoribb kiváltó oka a migrénnek.

Perimenopauza teszt: Lehet, hogy már te is ennek a jeleit tapasztalod? 

Válaszolj az alábbi kérdésekre, és jelöld meg, melyik válasz betűjele jellemző rád leginkább.

1. Milyen a menstruációs ciklusod mostanában?

A) Teljesen rendszeres
B) Néha késik vagy előbb jön
C) Gyakran rendszertelen vagy kimarad

2. Előfordul hirtelen melegségérzet vagy izzadás?

A) Nem jellemző
B) Ritkán
C) Gyakran

3. Hogyan alszol mostanában?

A) Jól alszom
B) Néha felébredek éjszaka
C) Gyakran rosszul alszom vagy felriadok

4. Tapasztalsz hangulatingadozást vagy ingerlékenységet?

A) Nem igazán
B) Időnként
C) Gyakran

5. Észrevettél változást az energiaszintedben vagy koncentrációdban?

A) Nem
B) Néha fáradtabb vagyok
C) Gyakran ködös a gondolkodásom vagy kimerült vagyok

Perimenopauza teszt értékelése:

Számold össze, melyik betűjelű válaszból gyűjtötted össze a legtöbbet és olvasd el a rád vonatkozó részt.

Többségében A válasz

Valószínűleg még nem léptél a perimenopauza időszakába, a szervezeted jelenleg stabil hormonális egyensúlyban van. Ez jó alkalom arra, hogy egészséges életmódot alakíts ki, odafigyelj a stresszkezelésre, támogasd a hormonális egyensúlyt.

Többségében B válasz

Lehetséges, hogy a perimenopauza korai szakaszában jársz. A hormonális ingadozások ilyenkor még enyhék, de már jelentkezhetnek: alvászavarok, hangulatingadozások, ciklusváltozások. Érdemes odafigyelni a tested jelzéseire és szükség esetén nőgyógyásszal vagy endokrinológussal konzultálni.

Többségében C válasz

A tüneteid alapján valószínűleg már aktív perimenopauza szakaszában vagy. Ez teljesen természetes, de ha a tünetek zavaróak, érdemes szakemberrel beszélned. Számos lehetőség létezik a tünetek enyhítésére: életmódbeli változtatások, gyógynövények, hormonális vagy hormonmentes terápiák. A perimenopauza nem betegség, hanem a női élet egyik természetes átmeneti időszaka. Ha megérted a szervezeted működését és támogatod azt megfelelő életmóddal, ez az időszak akár egy új egyensúly és önismeret kezdete is lehet.

Ha szeretnél többet megtudni a perimenopauzáról, nézd meg a videót:
 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
