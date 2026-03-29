Ez vajon perimenopauza? A változókor előszobája, amiről túl kevés szó esik

A perimenopauza váratlanul érhet. A legtöbben ilyenkor még nem is gondolnak a hormonális átalakulásra. A fáradtságot a stressznek tulajdonítják, az alvászavart a túlterheltségnek, a hangulatingadozást pedig a mindennapi gondoknak. Pedig lehet, hogy a szervezet már egy természetes életszakaszra készül. De vajon milyen tünetekre érdemes figyelni, és hogyan lehet támogatni a testet ebben az átmeneti időszakban?

A perimenopauza éppoly komoly panaszokat okozhat, mint a menopauza

Mi az a perimenopauza, mikor kezdődik?

A menopauzát megelőző hormonális átmeneti időszak. Általában 35–45 éves kor között kezdődhet, és akár 8–10 évig is eltarthat.

– Ebben az időszakban a petefészkek hormontermelése fokozatosan változik: az ösztrogén szintje ingadozni kezd, a progeszteron termelődése csökken, a ciklusok rendszertelenné válhatnak. A hormonális hullámzás miatt a tünetek nem folyamatosak, hanem időnként erősebben, majd gyengébben jelentkeznek – mondja dr. Lengyel Mária szülész-nőgyógyász szakorvos.

Mik a perimenopauza tünetei?

A változások mindenkinél másképp jelentkeznek. Van, aki alig észleli őket, másoknál viszont már a korai években is kellemetlen panaszok jelennek meg.

A menstruáció változása: általában ez a legelső jel. Előfordulhat rövidebb vagy hosszabb ciklus, erősebb vagy gyengébb vérzés, kimaradó menstruációk, pecsételő vérzés. A ciklus kiszámíthatatlanná válhat.

Hőhullámok és éjszakai izzadás: ezek a legismertebb tünetek. Jellemzői a hirtelen melegségérzet, kipirulás, izzadás, szapora szívverés, az éjszakai izzadás miatti alvászavar.

Hangulatingadozás: a hormonális változások az idegrendszerre is hatnak. Gyakori tünetek az ingerlékenység, szorongás, hangulati hullámzás, motiváció csökkenés. Sokan ilyenkor úgy érzik, hogy nem ismernek önmagukra. Az alvászavar tovább erősítheti a fáradtságot és az ingerlékenységet.

Anyagcsere-változások: sokan ebben az időszakban veszik észre, hogy könnyebben híznak, különösen hasi tájékon. Ennek oka a hormonális változás, lassuló anyagcsere, izomtömeg csökkenése.

Memória problémák: az „agyi köd” jelensége is gyakori panasz, melynek része a feledékenység, koncentrációs nehézség, szellemi fáradtság.

Bőr- és haj változások: Az ösztrogén csökkenése hat a bőr és a haj állapotára is. Előfordulhat szárazabb bőr, ráncok mélyülése, hajritkulás, törékeny körmök – tájékoztat a nőgyógyász.

Hogyan lehetséges a perimenopauza kezelése?

Bár a hormonális változás természetes folyamat, sok mindent lehet tenni a tünetek enyhítésére.

– Az életmódon való változtatás jelentős javulást hozhat. Fontos a rendszeres mozgás, ami javítja a hangulatot és segít az anyagcsere fenntartásában, a fehérjedús étrend pedig segít megőrizni az izomtömeget. A rostfogyasztásnak is fontos szerepe van, segít stabilizálni a vércukorszintet. A stresszkezelés kulcsfontosságú. Ebben sokat segíthet a meditáció, jóga vagy légzőgyakorlatok. A rendszeres lefekvési idő és képernyőmentes esti rutin kialakítás jelentősen javítja az általános közérzetet – javasolja a doktornő.

Gyógynövények közül érdemes kúraszerűen alkalmazni az Ashwagandhát, barátcserjét, maca gyökér port. Sokat segíthetnek a különböző hormonkészítmények, akár tabletta formájában vagy a hüvelyszárazságra helyileg alkalmazható ösztrogéntartalmú krémek. Ehhez mindenképpen érdemes nőgyógyász tanácsát kérni – javasolja a doktornő.

10 meglepő tünet, ami a perimenopauza jele lehet A perimenopauza legismertebb tünetei a hőhullámok és a ciklusváltozások. De a hormonális átalakulás sokkal több területre hat: az idegrendszerre, az emésztésre, a bőrre, sőt még az érzékszervekre is. Nem ritka, hogy a nők évekig keresik a magyarázatot furcsa panaszaikra – miközben a háttérben egyszerűen a hormonok változása áll. Viszkető bőr: ennek oka lehet, hogy az ösztrogén segít fenntartani a bőr hidratáltságát. Amikor a szintje csökken, a bőr szárazabbá válik, érzékenyebb lesz, viszketés jelentkezhet. Szívdobogásérzés: a hormonális ingadozás hatással lehet az idegrendszerre és a szívritmusra is. Egyes nők azt tapasztalják, hogy hirtelen gyorsabban ver a szívük, „kihagy egy ütemet”, nyugalomban is dobogást éreznek. Ez ijesztő lehet, de sokszor átmeneti hormonális reakció. Fülcsengés: kevesen tudják, de a perimenopauza idején tinnitus, vagyis fülcsengés is megjelenhet. Az ösztrogén hatással van a belső fül működésére, ezért jelentkezhet fülzúgást, halk sípolást, időnkénti fülcsengést. Égő nyelv szindróma: ez egy meglepően gyakori panasz. Olyan, mintha forró étel égette volna meg nyelvet vagy mentolos érzés lenne a szájban. Bizsergések a testben: mintha elektromos impulzus futna végig a bőr alatt, tűszúrásszerű érzések. Ezt az idegrendszer hormonális érzékenysége okozhatja. Hirtelen új allergiák vagy érzékenységek: a hormonok az immunrendszer működésére is hatnak. Ízületi fájdalom: sok nő először reumára vagy túlterhelésre gyanakszik, pedig az ösztrogén szerepet játszik az ízületek védelmében. Gyakoribb szorongás: a perimenopauza idején sok nő először tapasztal megmagyarázhatatlan szorongást. Ennek oka, hogy az ösztrogén befolyásolja az agyban a szerotonin, dopamin, stresszhormonok egyensúlyát. Hirtelen zajérzékenység: előfordul, hogy valaki sokkal érzékenyebb lesz a hangokra, például a hangos beszédre vagy a környezeti zajokra, az éles hangokra. Az idegrendszer fokozott reakciókészsége állhat a háttérben. Gyakoribb migrén vagy fejfájás: a hormonális ingadozás az egyik leggyakoribb kiváltó oka a migrénnek.

