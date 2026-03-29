Ez vajon perimenopauza? A változókor előszobája, amiről túl kevés szó esik

A perimenopauza váratlanul érhet. A legtöbben ilyenkor még nem is gondolnak a hormonális átalakulásra. A fáradtságot a stressznek tulajdonítják, az alvászavart a túlterheltségnek, a hangulatingadozást pedig a mindennapi gondoknak. Pedig lehet, hogy a szervezet már egy természetes életszakaszra készül. De vajon milyen tünetekre érdemes figyelni, és hogyan lehet támogatni a testet ebben az átmeneti időszakban?
A menopauzát megelőző hormonális átmeneti időszak. Általában 35–45 éves kor között kezdődhet, és akár 8–10 évig is eltarthat.
– Ebben az időszakban a petefészkek hormontermelése fokozatosan változik: az ösztrogén szintje ingadozni kezd, a progeszteron termelődése csökken, a ciklusok rendszertelenné válhatnak. A hormonális hullámzás miatt a tünetek nem folyamatosak, hanem időnként erősebben, majd gyengébben jelentkeznek – mondja dr. Lengyel Mária szülész-nőgyógyász szakorvos.
A változások mindenkinél másképp jelentkeznek. Van, aki alig észleli őket, másoknál viszont már a korai években is kellemetlen panaszok jelennek meg.
Bár a hormonális változás természetes folyamat, sok mindent lehet tenni a tünetek enyhítésére.
– Az életmódon való változtatás jelentős javulást hozhat. Fontos a rendszeres mozgás, ami javítja a hangulatot és segít az anyagcsere fenntartásában, a fehérjedús étrend pedig segít megőrizni az izomtömeget. A rostfogyasztásnak is fontos szerepe van, segít stabilizálni a vércukorszintet. A stresszkezelés kulcsfontosságú. Ebben sokat segíthet a meditáció, jóga vagy légzőgyakorlatok. A rendszeres lefekvési idő és képernyőmentes esti rutin kialakítás jelentősen javítja az általános közérzetet – javasolja a doktornő.
Gyógynövények közül érdemes kúraszerűen alkalmazni az Ashwagandhát, barátcserjét, maca gyökér port. Sokat segíthetnek a különböző hormonkészítmények, akár tabletta formájában vagy a hüvelyszárazságra helyileg alkalmazható ösztrogéntartalmú krémek. Ehhez mindenképpen érdemes nőgyógyász tanácsát kérni – javasolja a doktornő.
A perimenopauza legismertebb tünetei a hőhullámok és a ciklusváltozások. De a hormonális átalakulás sokkal több területre hat: az idegrendszerre, az emésztésre, a bőrre, sőt még az érzékszervekre is. Nem ritka, hogy a nők évekig keresik a magyarázatot furcsa panaszaikra – miközben a háttérben egyszerűen a hormonok változása áll.
Válaszolj az alábbi kérdésekre, és jelöld meg, melyik válasz betűjele jellemző rád leginkább.
A) Teljesen rendszeres
B) Néha késik vagy előbb jön
C) Gyakran rendszertelen vagy kimarad
A) Nem jellemző
B) Ritkán
C) Gyakran
A) Jól alszom
B) Néha felébredek éjszaka
C) Gyakran rosszul alszom vagy felriadok
A) Nem igazán
B) Időnként
C) Gyakran
A) Nem
B) Néha fáradtabb vagyok
C) Gyakran ködös a gondolkodásom vagy kimerült vagyok
Számold össze, melyik betűjelű válaszból gyűjtötted össze a legtöbbet és olvasd el a rád vonatkozó részt.
Valószínűleg még nem léptél a perimenopauza időszakába, a szervezeted jelenleg stabil hormonális egyensúlyban van. Ez jó alkalom arra, hogy egészséges életmódot alakíts ki, odafigyelj a stresszkezelésre, támogasd a hormonális egyensúlyt.
Lehetséges, hogy a perimenopauza korai szakaszában jársz. A hormonális ingadozások ilyenkor még enyhék, de már jelentkezhetnek: alvászavarok, hangulatingadozások, ciklusváltozások. Érdemes odafigyelni a tested jelzéseire és szükség esetén nőgyógyásszal vagy endokrinológussal konzultálni.
A tüneteid alapján valószínűleg már aktív perimenopauza szakaszában vagy. Ez teljesen természetes, de ha a tünetek zavaróak, érdemes szakemberrel beszélned. Számos lehetőség létezik a tünetek enyhítésére: életmódbeli változtatások, gyógynövények, hormonális vagy hormonmentes terápiák. A perimenopauza nem betegség, hanem a női élet egyik természetes átmeneti időszaka. Ha megérted a szervezeted működését és támogatod azt megfelelő életmóddal, ez az időszak akár egy új egyensúly és önismeret kezdete is lehet.
