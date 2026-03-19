8 étel, ami tönkreteheti az alvásod – Ezeket ne edd lefekvés előtt

Az éjszakai forgolódásnak és alvászavaroknak sokszor meglepően prózai oka van. Az alvás minősége gyakran azon múlik, mit eszünk és iszunk lefekvés előtt. A stressz, a képernyőidő már ismertek arról, hogy megzavarják az alvásunkat. Emellett hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy az esti étkezések is befolyásolhatják az alvásunk minőségét. Vannak olyan ételek és italok, amelyek nehezítik az emésztést, fokozzák a refluxot, vagy éppen élénkítik az idegrendszert. Ezekből érdemes legalább két órával lefekvés előtt már nem fogyasztani. Mutatjuk, melyek ezek.

Milyen ételek okozhatnak alvászavart?

1. Csokoládé – Koffeinbomba

A csokoládé az alvás legnagyobb ellensége, hiszen koffeint és hozzáadott cukrot is tartalmaz. A koffein késlelteti az álmosság kialakulását, a cukor pedig vércukor-ingadozást okozhat, ami éjszakai felébredésekhez vezethet.

2. Fekete tea – Élénkít

A fekete és a zöld tea a is tartalmaz koffeint, ezért hatással lehet az alvásra, különösen azoknál, akik érzékenyebbek az élénkítő hatásra. Ha este teázol, érdemes koffeinmentes gyümölcsteát vagy kifejezetten alvást támogató, például kamillás változatot választani.

3. Szénsavas italok – Puffadást okoznak

A buborékokért felelős szén-dioxid puffadást, teltségérzetet okozhat. Ez akkor is zavaró lehet, ha az ital cukor- és koffeinmentes. A hasi diszkomfort könnyen megnehezíti az elalvást és gyakori éjszakai forgolódáshoz vezethet.

4. Sajt – Refluxot válthat ki

A sajt több okból is problémás lehet este. Zsírtartalma megterhelheti az emésztést, egyeseknél refluxot válthat ki. Az érlelt sajtok tiramint tartalmaznak, amely serkenti az éberségért felelős ingerületátvivő anyagok felszabadulását.

5. Citrusfélék – Gyomorégést okozhatnak

A citrom, narancs vagy grapefruit magas savtartalma irritálhatja a gyomrot, és fokozhatja a gyomorégést. Emellett enyhe vízhajtó hatásuk miatt éjszakai mosdólátogatásra is késztethetnek. Estére inkább alacsonyabb savtartalmú gyümölcsöt válassz, például banánt vagy körtét.