Pánik a paradicsomban: 21 ezer földrengés után kongatják a vészharangot Szantorinin

Bár a 2025 elején tapasztalt aggasztó földrengéssorozat emléke még élénken él a köztudatban, Szantorini ma már biztonságos, a mindennapi élet visszatért a megszokott kerékvágásba. A görög Klímavédelmi és Polgári Védelmi Minisztérium ugyanakkor nem bízza a véletlenre a védelmet, hiszen a terület szeizmikus és vulkáni szempontból továbbra is aktív zónának számít. Az új szabályozás célja, hogy a festői környezetben se érje váratlan meglepetés az utazókat, ezért tudományos alapokon nyugvó korlátozásokat vezettek be a legveszélyeztetettebb pontokon.
A leglátványosabb változások Athinios kikötőjét érintik, ahol a hatóságok az autóforgalom drasztikus felgyorsítására törekszenek. A cél a várakozási idő minimalizálása, mivel a meredek sziklafalak alatt fekvő területen egy esetleges földmozgás során fennáll a kőomlás veszélye. A kikötőhöz vezető szerpentineken kijelölt menekülési útvonalakon a megállás és a parkolás szigorúan tilos. Hasonló óvintézkedések érvényesek Fira régi kikötőjére is: a felvonó és a gyalogút szabadon használható, de a móló bizonyos részeit elkerített biztonsági zónává nyilvánították.
Az Oia települése alatt fekvő Ammoudi partja felé vezető úton is korlátozásokkal kell számolni, ide a magángépjárművek csak váltakozó irányban, hatósági felügyelet mellett hajthatnak be. A túrázóknak fontos információ, hogy az Ammoudi és Agios Nikolaos közötti népszerű gyalogösvényt teljes hosszában lezárták a látogatók előtt.
A görög kormány komoly forrásokat mozgósít a helyzet tartós rendezésére: összesen 15 millió eurót, azaz megközelítőleg 6,12 milliárd forintot fordítanak az utak megerősítésére és a földcsuszamlások elleni védekezésre. Ezek a beruházások elsősorban Szantorini legforgalmasabb csomópontjait, így Fira, Athinios, Ammoudi és Korfos térségét érintik.
A jelenleg életben lévő korlátozások legalább 2027 márciusáig érvényben maradnak. Erre a fokozott óvatosságra a tavalyi év extrém eseményei adnak okot: 2025 januárja és júniusa között több mint 21 000 földrengést regisztráltak a térségben. A szeizmikus aktivitás csúcspontján, február 10-én egy 5,3-as erősségű rengés rázta meg a szigetet, a kutatók pedig volt olyan alkalom, hogy óránként 53 különálló mozgást mértek.
Bár a pánik miatt akkor sokan elhagyták otthonukat, és rendkívüli állapotot hirdettek, a katasztrófa végül elmaradt: halálos áldozatok nem voltak, és az épületekben is csak minimális kár keletkezett. A tudósok szerint a jelenséget a tektonikus lemezek mozgása és a vulkáni folyamatok együttesen okozták, ami a világ egyik legalaposabban dokumentált földtani eseménysorozatává tette a tavalyi évet. Az utazók számára a mostani szigorítások inkább a biztonság zálogát jelentik, mintsem valódi akadályt a nyaralás során.
