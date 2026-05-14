Új szabályok Szantornin.

Pánik a paradicsomban: 21 ezer földrengés után kongatják a vészharangot Szantorinin

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 14. 09:15
Szigorú biztonsági előírások léptek életbe az Égei-tenger egyik legnépszerűbb úti célján, hogy garantálják a látogatók nyugalmát. A görög hatóságok új intézkedései közvetlenül érintik a 2026-os szezonban Szantorini szigetére érkező turistákat.
Bár a 2025 elején tapasztalt aggasztó földrengéssorozat emléke még élénken él a köztudatban, Szantorini ma már biztonságos, a mindennapi élet visszatért a megszokott kerékvágásba. A görög Klímavédelmi és Polgári Védelmi Minisztérium ugyanakkor nem bízza a véletlenre a védelmet, hiszen a terület szeizmikus és vulkáni szempontból továbbra is aktív zónának számít. Az új szabályozás célja, hogy a festői környezetben se érje váratlan meglepetés az utazókat, ezért tudományos alapokon nyugvó korlátozásokat vezettek be a legveszélyeztetettebb pontokon.

Szantorini festői szigetén idén új biztonsági szabályok lépnek életbe. Fotó: parquinnien / shutterstock
  • Szigorú szabályozás: 2027 márciusáig korlátozzák a forgalmat és a gyalogos turistautakat a sziget legveszélyeztetettebb pontjain.
  • Biztonsági beruházás: Görögország 15 millió eurót (kb. 6,12 milliárd forintot) költ a kikötők és a sziklafalak megerősítésére a földomlások ellen.
  • Szeizmikus aktivitás: a 2025-ös extrém földrengéssorozat után a hatóságok a biztonságot helyezik előtérbe a tömegturizmussal szemben.

Milyen biztonsági intézkedések lépnek életbe Szantorini kikötőiben és útjain?

A leglátványosabb változások Athinios kikötőjét érintik, ahol a hatóságok az autóforgalom drasztikus felgyorsítására törekszenek. A cél a várakozási idő minimalizálása, mivel a meredek sziklafalak alatt fekvő területen egy esetleges földmozgás során fennáll a kőomlás veszélye. A kikötőhöz vezető szerpentineken kijelölt menekülési útvonalakon a megállás és a parkolás szigorúan tilos. Hasonló óvintézkedések érvényesek Fira régi kikötőjére is: a felvonó és a gyalogút szabadon használható, de a móló bizonyos részeit elkerített biztonsági zónává nyilvánították.

Az Oia települése alatt fekvő Ammoudi partja felé vezető úton is korlátozásokkal kell számolni, ide a magángépjárművek csak váltakozó irányban, hatósági felügyelet mellett hajthatnak be. A túrázóknak fontos információ, hogy az Ammoudi és Agios Nikolaos közötti népszerű gyalogösvényt teljes hosszában lezárták a látogatók előtt.

A biztonsági előírások elsősorban a kikötők és az utak forgalmát érintik. Fotó: Florin Cnejevici / shutterstock

A görög kormány komoly forrásokat mozgósít a helyzet tartós rendezésére: összesen 15 millió eurót, azaz megközelítőleg 6,12 milliárd forintot fordítanak az utak megerősítésére és a földcsuszamlások elleni védekezésre. Ezek a beruházások elsősorban Szantorini legforgalmasabb csomópontjait, így Fira, Athinios, Ammoudi és Korfos térségét érintik.

A 2025-ös események tanulságai

A jelenleg életben lévő korlátozások legalább 2027 márciusáig érvényben maradnak. Erre a fokozott óvatosságra a tavalyi év extrém eseményei adnak okot: 2025 januárja és júniusa között több mint 21 000 földrengést regisztráltak a térségben. A szeizmikus aktivitás csúcspontján, február 10-én egy 5,3-as erősségű rengés rázta meg a szigetet, a kutatók pedig volt olyan alkalom, hogy óránként 53 különálló mozgást mértek.

Bár a pánik miatt akkor sokan elhagyták otthonukat, és rendkívüli állapotot hirdettek, a katasztrófa végül elmaradt: halálos áldozatok nem voltak, és az épületekben is csak minimális kár keletkezett. A tudósok szerint a jelenséget a tektonikus lemezek mozgása és a vulkáni folyamatok együttesen okozták, ami a világ egyik legalaposabban dokumentált földtani eseménysorozatává tette a tavalyi évet. Az utazók számára a mostani szigorítások inkább a biztonság zálogát jelentik, mintsem valódi akadályt a nyaralás során.

