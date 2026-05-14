Pánik a paradicsomban: 21 ezer földrengés után kongatják a vészharangot Szantorinin

Bár a 2025 elején tapasztalt aggasztó földrengéssorozat emléke még élénken él a köztudatban, Szantorini ma már biztonságos, a mindennapi élet visszatért a megszokott kerékvágásba. A görög Klímavédelmi és Polgári Védelmi Minisztérium ugyanakkor nem bízza a véletlenre a védelmet, hiszen a terület szeizmikus és vulkáni szempontból továbbra is aktív zónának számít. Az új szabályozás célja, hogy a festői környezetben se érje váratlan meglepetés az utazókat, ezért tudományos alapokon nyugvó korlátozásokat vezettek be a legveszélyeztetettebb pontokon.

Szantorini festői szigetén idén új biztonsági szabályok lépnek életbe.

Szigorú szabályozás: 2027 márciusáig korlátozzák a forgalmat és a gyalogos turistautakat a sziget legveszélyeztetettebb pontjain.

Milyen biztonsági intézkedések lépnek életbe Szantorini kikötőiben és útjain?

A leglátványosabb változások Athinios kikötőjét érintik, ahol a hatóságok az autóforgalom drasztikus felgyorsítására törekszenek. A cél a várakozási idő minimalizálása, mivel a meredek sziklafalak alatt fekvő területen egy esetleges földmozgás során fennáll a kőomlás veszélye. A kikötőhöz vezető szerpentineken kijelölt menekülési útvonalakon a megállás és a parkolás szigorúan tilos. Hasonló óvintézkedések érvényesek Fira régi kikötőjére is: a felvonó és a gyalogút szabadon használható, de a móló bizonyos részeit elkerített biztonsági zónává nyilvánították.

Az Oia települése alatt fekvő Ammoudi partja felé vezető úton is korlátozásokkal kell számolni, ide a magángépjárművek csak váltakozó irányban, hatósági felügyelet mellett hajthatnak be. A túrázóknak fontos információ, hogy az Ammoudi és Agios Nikolaos közötti népszerű gyalogösvényt teljes hosszában lezárták a látogatók előtt.

A biztonsági előírások elsősorban a kikötők és az utak forgalmát érintik.

A görög kormány komoly forrásokat mozgósít a helyzet tartós rendezésére: összesen 15 millió eurót, azaz megközelítőleg 6,12 milliárd forintot fordítanak az utak megerősítésére és a földcsuszamlások elleni védekezésre. Ezek a beruházások elsősorban Szantorini legforgalmasabb csomópontjait, így Fira, Athinios, Ammoudi és Korfos térségét érintik.