Csúnya pattanások menopauza alatt? A szakértő elárulta, hogyan szabadulhatsz meg tőlük rövid időn belül

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 07. 11:15
Te is csúnya pattanásokkal küzdesz, és nem tudod, hogyan szabadulhatnál meg tőlük? Az akné is a menopauza tünetei közé tartozik, ami könnyedén megkeserítheti a nők életét. Ezért elhoztuk azokat a praktikákat, amikre bőrgyógyászok esküsznek.
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Egy újabb fájdalmas pattanás nőtt ki az álladon reggelre, pedig azt hitted, hogy a tinikorszakkal együtt ennek a kellemetlen problémának is végleg búcsút intettél? Sajnos azonban az öregedés sem kíméli a bőrt, hiszen például a hormonális akné a menopauza tünete is lehet. Nézzük, hogy a szakértők szerint mit tehetsz ellene!

A menopauza tüneteivel küzdő nő pattanásos arccal.
A menopauza tünetei közé tartozik a hormonális akné is
Fotó: Getty Images
  • A hormonális eredetű pattanások a férfiakat és a nőket is érinthetik.
  • Nemcsak fiatalkorban küzdhetünk ezzel a kellemetlen problémával.
  • A szakértők szerint több praktikát is bevethetsz ellene.

A menopauza tünete: mit jelent a hormonális pattanás?

A hormonális akné a hormonális ingadozásokhoz kapcsolódó kiütéseket jelenti, amelyekkel főként a pubertáskorban lévő emberek küzdenek, de a felnőtteket is érinthetik, különösen a nőket, például menopauza alatt. Egy korábbi tanulmány szerint a 20 és 29 év közötti nőknek körülbelül a fele, a 40 és 49 év közötti nőknek pedig a negyede küzd a szóban forgó problémával. A hormonális pattanások tünetei közé sorolhatók az arcon és az állkapocs környékén megjelenő aknék és mitesszerek, a ciszták, a zsíros bőr, a gyulladás és az érzékenység.

A hormonális eredetű pattanások a férfiakat és a nőket egyaránt érintik, viszont felnőttkorban többségében a terhes és a menopauzán áteső nők küzdenek velük.

Mi okozza a hormonális aknét felnőttkorban?

A pattanások főként akkor keletkeznek, ha a bőrben található faggyúmirigyek érzékenyebbé válnak az androgénekre – ez egy hormoncsoport –, aminek következtében a faggyúmirigyek megnagyobbodnak, és olajos bőrt eredményeznek. Ezt a problémát pedig az életmód is nagyban befolyásolhatja és ronthat a helyzeten, például az, ha számos különböző terméket kensz magadra. Egy korábbi kutatás pedig azt sugallja, hogy a bőrproblémát a felnőtt nők esetében leggyakrabban a menstruáció előtti hormonális változások, a rossz táplálkozás, az alváshiány, a sminkhasználat és a stressz okozzák.

Középkorú nő küzd a menopauza tüneteivel és krémezi az arcát.
A szakértők szerint több praktikát is bevethetsz az aknék kialakulása ellen
Fotó: Getty  Images

Ezeket a trükköket vesd be hormonális pattanások ellen

Ha szeretnéd elkerülni a csúnya pattanások kialakulását, vagy kezelni a kellemetlen problémát, akkor a bőrgyógyászok szerint ezeket a trükköket érdemes bevetned.

  • Változtass a bőrápolási rutinodon

Nagyon sok nő bonyolult, többlépéses arcápolási rutint alkalmaz a mindennapokban, miközben számos termékkel terheli a bőrét.

A túl sok készítmény használata azonban irritációt okozhat, és tovább ronthat a helyzeten

– magyarázta Natalia Spierings bőrgyógyász konzultáns a Healthline-nak, és hozzátette, hogy a kevesebb néha több, ezért nincs szükséged másra, mint egy arctisztítóra, egy hidratálókrémre és egy fényvédőre.

  • Vegyél egy erre való krémet

Mivel sokan küzdenek a problémával, már számos akné elleni krém kapható a boltokban és a gyógyszertárakban, amelyek enyhíthetnek a tüneteken, sőt meg is szüntethetik a kellemetlenséget. A szakértő azonban óva int attól, hogy többet is alkalmazz egyszerre, mivel ilyenkor nem szabad túlterhelned a bőrödet.

Szerezz be például szalicilsavas (2 százalékos) testápolót, amit szinte bárhol meg tudsz venni, mindemellett nem irritálja a bőrödet

– adott újabb tanácsot Natalia Spierings, aki szerint néhány hét után már látnod kellene a javulást.

Bizonyos esetekben érdemes szakemberhez fordulni a bőrproblémával, különösen, ha az hatással van az életminőségedre.

Ebből a videóból többet is megtudhatsz a menopauza tüneteiről és jeleiről:

Ezek a menopauza tüneteivel kapcsolatos cikkek is érdekelhetnek: 

 

