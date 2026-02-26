Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Bőrszárazsággal élő középkorú nő krémezi az arcát.

Bőrszárazsággal küzdesz? A kozmetikus szerint ez a legnagyobb hiba, amit elkövethetsz a menopauza alatt

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 26. 13:45
Élettel teli, puha arcbőrről álmodozol, miközben hormonális egyensúlyhiánnyal küzdesz? Akkor ez a cikk neked szól, ugyanis kozmetikus segítségével tártuk fel a legnagyobb hibát, amit menopauza alatt elkövethetsz, illetve azt, hogy mit tehetsz a bőrszárazság ellen.
Kelle Fanni
A szerző cikkei

A száraz bőr hátterében rengeteg ok állhat, kezdve az éghajlatváltozással, a vegyszereknek való kitettséggel, a túlzott mosakodással és a betegségekkel egészen a hormonális egyensúlyhiányig. Míg az előbbi problémák könnyebben azonosíthatók és kezelhetők, az utóbbival már más a helyzet. Nézzük tehát, hogy a kozmetikus szerint mit tehetsz a perimenopauza vagy menopauza alatti bőrszárazság ellen!

Középkorú nő menopauza alatt, aki krémezi az arcát.
A kozmetikus elárulta a legnagyobb bőrápolási hibát, amit elkövethetsz menopauza alatt.
Fotó: Shutterstock 
  • A bőrszárazságot számos dolog okozhatja, köztük a hormonális egyensúlyhiány.
  • Az ösztrogén kulcsfontosságú szerepet játszik a kollagénképzés fokozásában.
  • A kozmetikus szerint van egy óriási hiba, amit ilyenkor a legtöbb nő elkövet.

Ez áll a bőrszárazság hátterében – perimenopauza, menopauza, menstruációs ciklus

A hormonális egyensúlyhiány kapcsolatban állhat az öregedéssel, a menopauzával és a női menstruációs ciklussal, melynek során az ösztrogénszint nem optimális. Azonban ez a hormon kulcsfontosságú a kollagénképződés serkentésében, amely simává és hidratálttá teszi a bőrt.

Az ösztrogén nagyon fontos szerepet tölt be a szexuális fejlődésben a nők életének meghatározó szakaszaiban, amibe beletartozik a pubertás, a terhesség és a menopauza is. Ez a hormon pedig hatással lehet a bőrre, hiszen befolyásolja az elasztin, a kollagén és a hialuronsav termelését, amelyek támogatják a bőr nedvességtartó képességét és rugalmasságát. Így a nők bőre többek között perimenopauza és menopauza alatt is szárazabbnak, durvábbnak és ráncosabbnak tűnhet. A témával kapcsolatban ezért Fürge Angelika Blanka kozmetikust kérdeztük, aki többek között azt is elárulta nekünk, hogy bőrszárazság esetén milyen összetevőket érdemes keresni a termékekben.

Szerinted mik a legnagyobb bőrápolási hibák hormonváltozás idején?

A legnagyobb hiba, hogy a vendégek az addigi megszokott bőrápolási rutinjukat folytatják (túlzott hámlasztás, erős tisztítók használata), miközben a bőrük jelentős változáson megy keresztül. A barrier gyengül, csökken a faggyútermelődés, valamint nő a vízvesztés.

Menopauza alatt bőrszárazsággal küzdő középkorú nő.
A bőrszárazságot számos dolog okozhatja, köztük a hormonális egyensúlyhiány.
Fotó: Shutterstock 

Milyen hatóanyagokat érdemes keresni hormonális eredetű bőrszárazság esetén, és melyeket jobb kerülni?

Érdemes olyan hatóanyagokat keresni, mint a hialuronsav, szacharid-izomerát, glicerin, ceramidok, valamint nyugtató összetevőket, mint az allantoin vagy a bisabolol. Fontosak az antioxidánsok is, mint például a C-vitamin és az E-vitamin. Azonban kerülendők az erős, savas hámlasztók (AHA, BHA), a magas alkoholtartalmú készítmények, az erősen habzó lemosók és az illatanyagban gazdag, irritáló formulák. Ezek helyett válasszunk inkább bőrbarát, kíméletes kozmetikumokat.

Milyen kozmetikai kezelések segíthetnek hormonális bőrszárazság esetén?

Elsősorban a bőrbarrier-erősítő, intenzíven hidratáló kezelések ajánlottak, amelyek támogatják a bőr víz- és lipidpótlását. Kifejezetten jótékony hatásúak a hialuronsavas, alginát- vagy biocellulóz maszkos kezelések, valamint az enyhe enzimes megújító kezelések. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy ilyenkor a hangsúly nem az erős hámlasztáson, hanem a bőr helyreállításán, rugalmasságának megőrzésén van.

Ebben a videóban többet is megtudhatsz a menopauza alatt tapasztalt bőrszárazságról:

