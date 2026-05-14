„A mellrák miatt úgy érzem, már csak félig vagyok nő”

Mint arról korábban beszámoltunk, a közkedvelt színésznő és reality sztár, Beverley Callard mellrákkal küzd. A művésznő Instagram-oldalán osztotta meg a lesújtó diagnózist, amióta folyamatosan tájékoztatja követőit arról, épp mi a helyzet egészségügyi állapotával, hogyan érzi magát miatta. Utóbbi kapcsán pedig sajnos azt közölte, teljes önbizalmi válságba került a rákkal vívott harca során. Úgy érzi ugyanis, hogy a kór miatt 69 évesen már csak "félig nő".

Csak félig érzi nőnek magát mellrákja miatt

Ha valaki prűd, régimódi vagy szégyenlős, talán ne nézze ezt meg. Ez egy figyelmeztetés volt, csak a biztonság kedvéért, mert nagyon nyersen és őszintén fogok beszélni

- kezdte legújabb közösségi médiás bejegyzésében hozzátéve, férjével, Jon McEwannal épp egy romantikus-erotikus jelenetet néztek egy sorozatban, amikor kétségek kezdték gyötörni:

Ott ültem, és azon gondolkodtam, vajon Jon most mire gondol? Én már nem tudok ilyesmit csinálni. Habár néha játékosan flörtölgetünk, bolondozgatunk, arra gondoltam, én már nem tudom azt csinálni. Fél nő lettem. És erre a gondolatra teljes önbizalmi válságba kerültem

- részletezte kiemelve, nem depressziós lett, inkább elveszítette az önbizalmát. Azt is elárulta, hogy erről csak később beszélt a férjének, aki megnyugtatta, ő egyáltalán nem így gondolja, amikor rá gondol.

Más is érez így néha? Vagy én vagyok a világ legönzőbb embere? Másoknak is vannak ilyen érzéseik?

- tette fel kissé kétségbeesve a kérdést a nagybeteg színésznő, akinek videóját látva rajongói közölték vele, legyen sokkal kedvesebb önmagával:

Szerintem most kétszer akkora nő vagy, mint valaha. Az a bátorság, ahogyan kiállsz, és inspirálsz másokat, még különlegesebbé tesz

- idézte egyiküket a Mirror.