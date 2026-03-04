Ezt a stresszkezelő TikTok-trendet ki kell próbálnod! Es sem hinnéd, milyen hatásos!

Számtalan dühkezelési módszerről hallhattunk már az életünk folyamán, ami kisebb-nagyobb sikerrel elérhette a hatását. A legújabb TikTok-trend is ezt a témát veszi górcső alá, ráadásul a módszert bárhol kipróbálhatod: akár otthon, akár a munkahelyeden félrevonulva, mondjuk a liftben. A lényeg: ha ezt a stresszkezelési technikát alkalmazod, garantáltan megtalálod a békédet!

A legújabb TikTok-trend megmutatja, hogy kezeld a felgyülemlő stresszt Fotó: Shutterstock

Íme a stresszkezelő TikTok-trend!

Való igaz, mindenki számára más stresszkezelési módszer alkalmas egy adott helyzetben, azonban a közösségi médiában jelenleg ez a legfelkapottabb, ráadásul életkortól függetlenül működhet.

A stresszoldó-feszültséglevezető TikTok-trend szerint keress egy félreeső helyet, egy üres falrészt, majd helyezd rá mindkét tenyered, és nyújtsd ki a karjaidat! Ezután nyomd olyan erővel, mintha el akarnád tolni! Ne tartson 10-20 másodpercnél tovább, hiszen a cél nem a tested totális kifárasztása! Vannak, akik csendben végzik a gyakorlatot, és akadnak, akik hangosan adják ki a bennük felgyülemlett stresszt.

Egyre többen számolnak be róla, hogy rendkívül hatásos a módszert: az alkalmazása után felszabadító érzést és eltávozó negatív energiákat tapasztaltak magukon, akik kipróbálták.

A terapeuták szerint ez a fajta mozdulat bizonyítottan segíthet lezárni azt az adrenalinnal és kortizollal telített állapotot, amely harag közben alakul ki. Ezek a testközpontú dühkezelési technikák arra ösztönzik az idegrendszert, hogy a „harcolj vagy menekülj” reakcióból visszaálljon egy higgadtabb és kiegyensúlyozottabb állapotba - írja a Life oldala.