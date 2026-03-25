Óraátállítás tavasszal: ezt tedd az orvos szerint, hogy ne viseljen meg

Az óraátállítás 2026-ban március 29-én jön, hajnalban 2 órakor az órákat 3 órára állítjuk előre.

Az óraátállítás után pár napra elcsúszhat a bioritmusunk.

A reggeli fény és a fokozatos átállás segít könnyebben alkalmazkodni.

A tavaszi óraátállítást mindig március utolsó vasárnapjára időzítik. Magyarországon 2026-ban ez március 29-re esik, ekkor térünk át a nyári időszámításra. Az órákat hajnalban 2 órakor 3 órára állítjuk előre, vagyis azon az éjszakán egy órával kevesebbet alszunk. Elsőre úgy tűnhet, hogy ez az egy óra nem sokat számít, szervezetünk viszont pontosan érzékeli a változást. A belső ritmusunk ahhoz igazodik, mikor van világos és mikor sötét, ezért az átállás után teljesen jogos a fáradtság, az ingerlékenység és az is, hogy este a megszokott időben nehezebben alszunk el.

Az óraátállítás utáni napokban előfordul, hogy nem tudunk hamarabb elaludni.

Óraátállítás és belső óra: mi változik meg ilyenkor?

Szervezetünknek van egy saját belső órája, ezt nevezzük cirkadián ritmusnak. Ez szabályozza az alvás-ébrenlét ciklusát, azt, hogy mikor alszunk el, mikor vagyunk frissebbek, és hogyan alakul a hormontermelésünk a nap folyamán. Ebben a fénynek nagy szerepe van. Amikor sötétedik, megindul a melatonin termelődése, ettől kezdünk ellazulni, elálmosodni. Reggel, világosban ennek az ellenkezője történik, szervezetünk fokozatosan éberebb állapotba kerül. Az óraátállítás miatt a testünknek hirtelen egy új ritmushoz kell alkalmazkodnia.

Miért visel meg jobban a tavaszi óraátállítás?

A tavaszi átállás általában nehezebb, mint az őszi. Ennek az az egyszerű oka, hogy ilyenkor elveszítünk egy órát az alvásból. A nyári időszámítás kezdetén a szervezetünknek ahhoz kell alkalmazkodnia, hogy korábban kell kelni annál, mint amit még a saját ritmusa szerint természetesnek érez. Hiába fekszünk le hamarabb, attól még nem biztos, hogy előbb el is tudunk aludni.

Ilyen tüneteket okozhat az óraátállítás

Az óraátállítás után gyakran érezzük, hogy reggel nehezebben indulunk, napközben álmosabbak vagyunk, szétesik a figyelmünk, és hamarabb elfogy a türelmünk is. Az is belefér, hogy pár napig hiába alszunk eleget, mégsem érezzük magunkat igazán kipihentnek. Az esti világosság is beleszól ebbe. Tavasszal tovább marad világos, ez pedig lassíthatja az átállást, mert a fény később is ébrenléti jelzést ad a szervezetünknek.

Az óraátállítás szervezetre gyakorolt hatása is említésre méltó. A tavaszi hónapok – március, április – a szív- érrendszeri betegek, magasvérnyomásban szenvedők számára „veszélyes” hónapok. Ilyenkor fordulnak elő a leggyakrabban a szív- és érrendszeri katasztrófák – stroke, szívinfarktus, vérnyomáskiugrások. Az óraátállítás ezen betegségekben szenvedők esetében fokozott odafigyelést igényel. Kiemelten fontos ilyenkor a megfelelő pihenés, a pontos gyógyszerszedés, a gyakori orvosi kontrollvizsgálat

– hívja fel a figyelmet Dr. Joó Zsuzsanna háziorvos.