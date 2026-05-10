Hogyan segíthet a mesterséges intelligencia felkészülni a szóbeli érettségire?

A mesterséges intelligencia az oktatásban is egyre nagyobb szerepet kap. Érettségi előtt kifejezetten jó barátja lehet a diákoknak, hiszen segíthet a szóbeli megmérettetésekre felkészülni és nap mint nap gyakorolni. Ezáltal nemcsak a tudásuk nőhet, de az önbizalmuk és a kommunikációs készségük is fejlődhet.
A mesterséges intelligencia egyik előnye, hogy strukturált szöveggenerálással dolgozik, emiatt remek vázlatokat képes létrehozni a legfontosabb kulcsszavak kiemelésével, a logikus sorrendet tartva. Elég feltölteni egy saját fájlt, például tételt, és az MI könnyen átláthatóvá teszi.
A mesterséges intelligencia az oktatásban a tananyag egyszerűsítésével is segíthet a diákoknak. Ha egy irodalmi vagy történelmi téma bonyolult a tanuló számára, az MI többféleképpen is el tudja magyarázni, ugyanaz az információ különböző komplexitású nyelvi ábrázolásban jelenik meg. Ehhez érdemes megadni az életkort és azt is, hogy érettségi szintre van szükség.
A különféle MI programoktól konkrét kérdéstípusokat is kérhetünk téma és nehézségi szint alapján, amikkel a kamaszok gyakorolhatják a vizsgahelyzetet. Így nemcsak a váratlan helyzetekre lehet felkészülni, de fejlődhet a kreatív és improvizációs készség is.
Azt is kérhetjük ezektől a programoktól, hogy működjenek egyfajta vizsgáztatóként. Például különféle stílusokban tegyenek fel kérdéseket, és adjanak visszajelzést a nebuló válaszaira. Ez az interaktív párbeszéd-szimuláció különösen hasznos, ha nincs kivel gyakorolni.
Az MI szövegelemzésben is jó. Akár írott, akár szóbeli a válasz, értékelés érkezhet a tartalmi pontosságot, a logikai felépítést, az esetleges ismétlődést és a nyelvezetet illetően. Érdemes szóban kommunikálni a szoftverrel, hogy javuljon az előadásmódod is.
Előnyös tanulás eszköz lehet a kulcsszóhasználat, amit a mesterséges intelligencia a már kész tételek alapján tömörítési technikával készíthet el a tanuló számára. Ezek a szavakból vagy asszociációkból álló „puskaszerű” jegyzetek segítenek előhívni egy-egy témát.
A szóbeli felelet egyik legfontosabb része az időgazdálkodás. Ezt is segíthet elsajátítani az MI, hiszen kérhetünk tőle konkrét időkorlátokat, ami alatt fel lehet mondani egy-egy tételt vagy résztételt. Ezzel a technikával megtanulható a tömör és tartalmas felelés módszere.
A mesterséges intelligenciával végzett folyamatos gyakorlás nagy előnye, hogy növelheti a fiatal önbizalmát, hiszen a diák a valós megmérettetés előtt biztonságos környezetben tesztelheti a tudását és hibázhat is. Mindez csökkentheti a vizsgadrukkot és magabiztosabb fellépést eredményezhet.
Sokat lehet fejlődni a különféle tanulást támogató alkalmazásokkal is, melyeket a tanulók letölthetnek a mobiltelefonjukra és rendszeresen használhatnak a jobb eredmények érdekében.
Videós segítség
A Jójegy egy kifejezetten magyar diákoknak fejlesztett app, rövid és érthető oktatóvideókkal, interaktív tesztekkel, próbavizsgákkal és visszajelzésekkel. Legyen szó érettségiről, felvételiről vagy a 9-12. osztályos évközi tananyagokról, nyomon követhető a fejlődés.
Hatékony közösség
A Knowunity: AI tanulótárs egy modern közösségi platform, ahol a növendékek beszkennelt házikat, kidolgozott tételeket, kérdéseket és magyarázatokat oszthatnak meg egymással. Legnagyobb előnye, hogy nemcsak tanulni lehet, de a többi diák anyagaiból, és az ezekről való beszélgetésekből inspirálódni, illetve kérdezni is. Tartalmaz ingyenes jegyzeteket, tanulókártyákat és kvízeket is különféle szinteken, különböző tantárgyakkal.
Szórakozás a tanulás
A Quizlet az egyik legismertebb kártyaalapú alkalmazás, amely magyarul is használható. Előnye, hogy közösségibb és játékosabb, mint más appok. Az alapját a több millió előre elkészített kártyacsomag adja, ebből válogathatnak a diákok, akik kérdés-válasz formátumban memorizálhatják a fogalmakat vagy éppen az évszámokat. Lehetőség van a barátokkal közös játékra, de tökéletes választás nyelv- és történelemtanuláshoz is.
Nem hagyja elfelejteni
A haladó szintű tanulóknak ideális program az Anki, ami az időközönkénti ismétlés módszerét használja. Ennek lényege, hogy az app éppen akkor kérdez vissza, amikorra a diák elfelejtené az anyagot. Emiatt a funkció miatt különösen hatékony a dátumok, fogalmak és összetettebb definíciók hosszú távú memorizálásra. A létrehozott tanulókártyák alapján a szoftver kiszámolja, mikor kell újra és újra kikérdezni a nebulót.
Nagy nyelvi kedvencünk
Érdemes kiemelni a népszerű Duolingo: Nyelvleckék lehetőséget is, ami az idegen nyelvek elsajátítása és gyakorlása kapcsán lehet az iskolások nagy segítségére. Legyen szó hétköznapi gyakorlásról vagy egy vizsgára való felkészülésről, rövid napi leckékkel, szókincsfejlesztéssel, a nyelvtani és kommunikációs készségek elsajátításával segítheti a tanulást, méghozzá szórakoztató módon. Az applikáció hatékonyságát már kutatások is igazolják, érdemes hát letölteni a fiatalok eszközeire.
Multifunkcionális támogatórendszer
Kiemelhető a Notion is, ami nem egy klasszikus tanulóapp, hanem egy online és offline is elérhető, komplett digitális jegyzet- és rendszerező eszköz, ami teljes mértékben személyre szabható. Tantárgyankénti oldalakat és feljegyzéseket, heti tanulási terveket, tennivaló listákat és vizsgafelkészülési rendszert építhetnek ki benne a diákok. Létrehozhatnak tanulási célokat és emlékeztetőket, a tanulnivaló átláthatóságát pedig a jó vizuális felépítés segíti.
