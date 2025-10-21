Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
Az óraátállítás felboríthatja mindennapi rutinunkat

Ne hagyd, hogy az óraátállítás visszafogjon – A személyi edző szerint így maradhatsz formában

diéta
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 21. 08:15
óraátállításedzés
Már az is épp elég nehéz feladat, hogy betartsd az edzéseket, odafigyelj az étkezésedre és eleget pihenj. Ennek ellenére még az évente kétszer történő óraátállítást is szem előtt kell tartanod, ami nemcsak a napi rutinodat zavarja meg, hanem a szervezeted a cirkadián ritmusát is. De vajon mit tehetsz annak érdekében, hogy ilyenkor is a maximumot hozd ki magadból? Szakértő válaszol!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

A cirkadián ritmus az emberi szervezet belső órája, ami a testi funkciókat a 24 órás nappali-éjszakai ciklushoz igazítja és olyan külső tényezőktől függ, mint a fény, a hőmérséklet és a tevékenységeink. Az óraátállítás viszont megbolygathatja ezt a rendszert jelentős zavarokat okozva, miközben kihathat a sportteljesítményünkre is. A témával kapcsolatban ezért Molnár Zsolt személyi edzőt, táplálkozási tanácsadót és márkanagykövetet kérdeztük.

Az óraátállítás felborítja a szervezet cirkadián ritmusát.
Az óraátállítás megzavarja a szervezet cirkadián ritmusát
Fotó: APA-PictureDesk via AFP / AFP

Mennyire befolyásolhatja az óraátállítás az edzés hatékonyságát és a sportteljesítményt?

Sokkal jobban, mint hinnénk. A szervezetünk a cirkadián ritmus szerint működik. Ez szabályozza, mikor vagyunk energikusak, mikor pihenünk, mikor termelünk hormonokat. Amikor az órát előre- vagy hátraállítjuk, ez a ritmus hirtelen felborul. Ilyenkor egy ideig nem ugyanúgy regenerálódunk, és az edzésteljesítmény is visszaeshet. Ez nem gyengeség, hanem biológia. Pár nap alatt viszont a test újra szinkronba kerül, ha adunk neki elég időt.

Milyen tipikus panaszokat tapasztalsz ilyenkor a vendégeidnél?

A legtöbben fáradékonyabbak, tompábbak, és nehezebben veszik rá magukat az edzésre. Sokszor panaszkodnak arra, hogy “nem érzik a ritmust” vagy “nem ugyanolyan az energiaszintjük”. Gyakoribb náluk az alvászavar, ingerlékenyebbek, sőt, néha még az étvágyuk is megváltozik. A test ilyenkor szó szerint újrahangolja magát és amíg ez tart, kicsit minden lassabbnak tűnik.

Az óraátállítás miatt fáradtak és motiválatlanok lehetünk.
Óraátállításkor is a legfontosabb a rendszeresség.
Fotó: Oleg Breslavtsev /  GettyImages

Mire érdemes ilyenkor figyelni? Mi segíthet visszarázódni a ritmusba?

A legfontosabb a rendszeresség. Tarts fix alvásidőt, ne engedd, hogy az óraátállítás miatt szétcsússzon a napirended. Emellett próbáld tartani az edzésidőt, még ha kicsit nehezebb is elindulni. Továbbá a reggeli fény segíti az új ritmushoz való alkalmazkodást, szóval érdemes reggel fényben lenni, akár sétálni egyet, akár az ablak mellett meginni a kávét. Étkezésnél kerüld a késő esti nehéz ételeket, és fókuszálj a fehérje- és mikrotápanyag-beviteledre, hogy az alvásod minőségi legyen. Végül pedig ne erőltesd a maximum teljesítményt az első pár napban. A tested nem lustul el, csak újrakalibrál.

Van-e bármilyen extra tanácsod azok számára, akik nehezebben élik meg ezt az időszakot?

A test nem gép, reagál a legapróbb változásokra is. Az óraátállítás is egyfajta „mini jetlag”, amit tudatosan lehet kezelni. Ha hagysz magadnak pár napot, odafigyelsz a pihentető alvásra, a fényre, és nem esel pánikba, a ritmusod gyorsan visszaáll. A legrosszabb, amit ilyenkor tehetsz, ha feladod a rendszert.

Az alábbi videóban többet is megtudhatsz a cirkadián ritmusról:

