Dwayne Johnson 25 éve hasalt el kis híján Hollywood küszöbén: Íme, A Szikla legemlékezetesebb alakításai

Hihetetlen, de már negyed évszázada annak, hogy a nézőközönség emlékezetébe örökre beleégett a rendkívül förtelmes számítógépes animációval megkreált, félig ember-félig ízeltlábú Dwayne Johnson látványa A múmia visszatér-ben. Azonban hiába a rettenetes hollywoodi debütálás Skorpiókirályként, A Kő, vagyis pontosabban A Szikla megmutatta, hogy tényleg senki sem tudja legyűrni, maximum a papír, és azóta a kaliforniai álomgyár legfelkapottabb és legjobban kereső színévé vált. Nevéből egy kész brand vált, mely többnyire közepesen kellemetlen és könnyen felejthető alkotások stáblistájának élén tűnik fel, ám ezalatt a 25 év alatt azért csak összehordott a szél pár valóban élvezhető mozit. E mérföldkőhöz, vagy ha úgy tetszik, mérföldsziklához érve, össze is gyűjtöttük, melyek voltak a Dwayne Johnson-filmográfia legkiemelkedőbb darabjai!

Dwayne Johnson filmjei közül az első A múmia visszatér volt, melyben egyből egy fontos mellékszerepet kapott (Fotó: IMDb)

Ezek a legjobb Dwayne Johnson-filmek:

Vaiana

Noha hús-vér valójában nem csodálhattuk meg A Sziklát, mégis ez az a szerep, amit elképzelni sem tudunk Mr. Johnson nélkül. Ezzel pedig nem vagyunk egyedül, hiszen a Disney is kifejezetten cikkünk alanyára írta a közönségkedvenc izompacsirta, Maui szerepét, akinek izomtetkóit hamarosan az élőszereplős verzióban is The Rock fogja megtáncoltatni. Biztosan sokan örülnek annak, hogy ez a film a listán szerepel, nos, erre csak annyi a válaszunk, hogy „szívesen máskor is, de tényleg!”.

Dwayne Johnson magyar hangja a legtöbb esetben Galambos Péter, azonban a Vaianában Barabás Kiss Zoltán szólaltatta meg (Fotó: Disney)

Izomagyak

Dwayne Johnsont gyakorta éri az a kritika, hogy minden filmjében saját magát alakítja. Ezt tulajdonképpen a beszédes magyar címet kapó Izomagyak is alátámasztaná, ha az új Transformers-moziban settenkedő Michael Bay alkotása nem lenne telepumpálva öniróniával, groteszkül humoros jelenetekkel, melyeknek többsége magához Johnsonhoz köthető, aki Mark Wahlberg mellett a világ legjobb „másodhegedűseként muzsikál” végig az emberrabló lúzerekről szóló moziban.

Mark Wahlberg és Anthony Mackie társaságában izmozott az Izomagyakban (Fotó: Paramount Pictures)

Jumanji-filmek

Sokáig azt hittük, nincs Jumanji-film Robin Williams nélkül, de aztán jött a Karen Gillannal kiegészülő Jack Black-Kevin Hart-Dwayne Johnson triumvirátus, és keresztülhúzták ezt a néphiedelmet. A imént említett úriemberek kiválóan csempésztek bele a kalandokkal teli mozikba a modern humort, miközben kellő tisztelettel fordultak a Williams-féle első adaptációhoz is, hogy egy könnyedén megszerethető, idén már harmadik résszel gazdagodó franchise-t teremtsenek.