Felkészültél? 2026-ban korábban jön az óraátállítás

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 27. 11:50
Lassan hosszabbodnak a nappalok. A tavaszi óraátállítás 2026-ban korábban eljön, mint gondolnád.
Az óraátállítást Magyarországon először a 20. század közepén vezették be, majd 1980 óta folyamatosan alkalmazzák. A tavaszi óraátállítás 2026 fő előnye, hogy több nappali fényt biztosít, este tovább világos van, így kevesebb mesterséges világításra van szükség.

Óraátállítás 2026: megvan a pontos időpont
Óraátállítás 2026

A tavaszi óraátállítás 2025-ben március 30-ra esett, azonban 2026-ban március 29-én, vasárnap lesz. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően,  hajnali 2 órakor az órákat 3 órára kell előreállítani.

Az óraátállítás hatásai

A testünk hónapok alatt szokik hozzá egy ritmushoz: mikor ébred, mikor termel melatonint, mikor pihen meg igazán. Amikor hirtelen „átírjuk az időt”, az olyan, mintha egy enyhe jetlaget kapnánk - írja a beol.hu.

Gyakran tapasztalt tünetek:

  • zavart alvás, 
  • fáradékonyság,
  • ingerlékenység 
  • koncentrációzavar.

 

