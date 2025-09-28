Ez a jó alvás titka az alvásszakértők szerint

Ha veled is előfordult már, hogy ébren forgolódsz este az ágyban és nem tudsz elaludni, akkor segíthet néhány tipp, amelyet alvásszakértők szedtek össze. A kutatók nemrég arra jutottak, hogy néha a legegyszerűbb módszerekkel tehetünk a legtöbbet a jó alvásért.
Sokféle tipp létezik arra, hogyan lehet az alvásunk pihentető. A hőmérséklet, a matrac minősége, a sportolás, sőt az is számít, hogy milyen ételeket, italokat fogyasztottunk lefekvés előtt. Alvásszakértők szerint azonban van még egy olyan tényező, amelyet a legtöbb ember hajlamos figyelmen kívül hagyni, pedig rendkívül fontos a megfelelő mennyiségű és minőségű alvás szempontjából.
Amikor a legtöbben a megfelelő pihenésre törekszünk, akkor általában az alvás időtartamára koncentrálunk. A legtöbben hallottuk már, hogy napi 7-9 órát javasolt álomban tölteni. Kevesen tudják azonban, hogy nemcsak az alvással töltött idő mennyisége a mérvadó, hanem az is nagyon sokat számít, hogy mikor kerülünk az ágyba.
Alvásszakértők szerint kutatási eredményekből az látszik, hogy nagyon fontos következetesen tartanunk egy alvási ütemtervet, amely az alvás hosszánál is fontosabb lehet. A klinikai vizsgálatok alapján a lefekvés és ébredés rendszeressége javítja a kognitív képességeket, támogatja a mentális egészséget, erősíti az anyagcserét és az immunrendszert, védelmet nyújt a szívnek, és csökkenti a demencia kialakulásának kockázatát – írja a National Geographic.
A következetes alvás-ébrenlét ciklus fenntartása az egyik legegyszerűbb, mégis leggyakrabban figyelmen kívül hagyott módja az egészség védelmének
– mondta Wendy Troxel, a RAND Corporation vezető viselkedéstudományi alvásszakértője.
Az elalvás és ébredés rendszeressége a testünk belső órájának rendkívül fontos, amely az úgynevezett cirkadián ritmusra épül. Ez a belső óra szabályozza, mikor érezzük álmosnak vagy ébernek magunkat. Emellett irányítja az alvás közben zajló folyamatokat is. Janis Anderson, a New Mexico-i Egyetem alváskutató pszichológusa szerint a stabil ritmus mindemellett támogatja az emlékek megfelelő tárolását, a sejtek regenerálódását, valamint jól szabályozza a melatonin, illetve a kortizol szintjét a szervezetben. Egy hosszú éjjeli kimaradás talán sok esetben csábítónak tűnhet, azonban az ilyen kimaradások hosszú távon negatívan befolyásolják az alvást.
