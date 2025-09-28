Ez a jó alvás titka az alvásszakértők szerint

Ha veled is előfordult már, hogy ébren forgolódsz este az ágyban és nem tudsz elaludni, akkor segíthet néhány tipp, amelyet alvásszakértők szedtek össze. A kutatók nemrég arra jutottak, hogy néha a legegyszerűbb módszerekkel tehetünk a legtöbbet a jó alvásért.

Az alvásszakértők szerint a jó alvás egyszerű dolgokon múlik.

Fotó: Kulkova Daria / Shutterstock

A jó alvás titka: a lefekvés ideje a legfontosabb

Sokféle tipp létezik arra, hogyan lehet az alvásunk pihentető. A hőmérséklet, a matrac minősége, a sportolás, sőt az is számít, hogy milyen ételeket, italokat fogyasztottunk lefekvés előtt. Alvásszakértők szerint azonban van még egy olyan tényező, amelyet a legtöbb ember hajlamos figyelmen kívül hagyni, pedig rendkívül fontos a megfelelő mennyiségű és minőségű alvás szempontjából.

Amikor a legtöbben a megfelelő pihenésre törekszünk, akkor általában az alvás időtartamára koncentrálunk. A legtöbben hallottuk már, hogy napi 7-9 órát javasolt álomban tölteni. Kevesen tudják azonban, hogy nemcsak az alvással töltött idő mennyisége a mérvadó, hanem az is nagyon sokat számít, hogy mikor kerülünk az ágyba.

Így befolyásolja a lefekvés ideje az alvás minőségét

Alvásszakértők szerint kutatási eredményekből az látszik, hogy nagyon fontos következetesen tartanunk egy alvási ütemtervet, amely az alvás hosszánál is fontosabb lehet. A klinikai vizsgálatok alapján a lefekvés és ébredés rendszeressége javítja a kognitív képességeket, támogatja a mentális egészséget, erősíti az anyagcserét és az immunrendszert, védelmet nyújt a szívnek, és csökkenti a demencia kialakulásának kockázatát – írja a National Geographic.

A következetes alvás-ébrenlét ciklus fenntartása az egyik legegyszerűbb, mégis leggyakrabban figyelmen kívül hagyott módja az egészség védelmének

– mondta Wendy Troxel, a RAND Corporation vezető viselkedéstudományi alvásszakértője.

Az elalvás és ébredés rendszeressége a testünk belső órájának rendkívül fontos, amely az úgynevezett cirkadián ritmusra épül. Ez a belső óra szabályozza, mikor érezzük álmosnak vagy ébernek magunkat. Emellett irányítja az alvás közben zajló folyamatokat is. Janis Anderson, a New Mexico-i Egyetem alváskutató pszichológusa szerint a stabil ritmus mindemellett támogatja az emlékek megfelelő tárolását, a sejtek regenerálódását, valamint jól szabályozza a melatonin, illetve a kortizol szintjét a szervezetben. Egy hosszú éjjeli kimaradás talán sok esetben csábítónak tűnhet, azonban az ilyen kimaradások hosszú távon negatívan befolyásolják az alvást.