5 jel, hogy a pasi csak szórakozik veled és nem akar komoly kapcsolatot

Az egyértelmű kommunikáció hiánya gyakran azt jelenti, hogy a férfi nem tervez hosszú távra.

Ha valaki csak üzenetekben aktív, de személyesen nem keresi a lehetőséget a találkozásra, nem keres komoly kapcsolatot.

A saját határaid meghúzása az egyetlen módszer, amivel elkerülheted, hogy valaki játsszon az érzéseiddel.

Ülsz a telefonod felett, várod az üzenetet, és közben azon rágódsz, vajon miért nem hívott el vacsorázni a hétvégén, amikor egész héten olyan kedvesen írt. Ismerős a helyzet? Mindannyian voltunk már úgy, hogy a megérzéseink azt súgták, valami nem kerek, de a szívünk még reménykedett. A párkapcsolati jelek felismerése néha fájdalmas, de még mindig jobb időben észbe kapni, mint hónapokkal később rájönni, hogy csak egy állomás voltál az életében.

Árulkodó párkapcsolati jelek az első hetekben

A férfi már az első randin közli: nem akar párkapcsolatot. Te pedig ott ülsz, nézed a sármos mosolyát, hallgatod az intelligens gondolatait, és azt mondod magadban, hogy majd te leszel a kivétel, aki megváltoztatja. Ez azonban csak egy önámítás. Olyan is megesik, hogy egy pasi előszeretettel flörtöl veled a munkahelyeden, az edzőteremben vagy a baráti társaságban, de sosem teszi meg a következő lépést. Mindig örül neked, bókol, de soha nem kérdezi meg, hogy mit csinálsz szombat este. Ha egy férfi valóban randizni akar veled, akkor el fog hívni. Ilyen egyszerű. Ha nem teszi, akkor csupán az egóját hizlalja a figyelmeddel.

A szövegelés nem egyenlő a valódi figyelemmel

A modern randizás egyik legnagyobb átka a végtelen üzenetváltás. Vannak férfiak, akik mesterien tudnak „Jó reggelt, szépségem!” típusú üzeneteket küldeni, de valahogy soha nem jutnak el a konkrét találkozó megszervezéséig. Ez a típus imádja azt az érzelmi biztonságot és figyelmet, amit a nők nyújtanak neki az éteren keresztül, de valójában nem akar felelősséget vállalni egy kapcsolatért. Gondolj csak bele, mennyi energiát igényel egy üzenet elküldése reggelente? Nagyjából öt másodpercet. Ez nem erőfeszítés. Az az igazi figyelem, amikor valaki programot szervez, időt szakít rád, elmegy érted. Ha csak a telefonodon létezik a kapcsolat, akkor törődj bele: valószínűleg nem te vagy az egyetlen, akinek ezeket az üzeneteket küldözgeti.