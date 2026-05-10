51 évesen nagy meglepetést hozott neki a gólya: ikreket szült

Egész életében arról álmodott, hogy egyszer anya lesz, mégis mindig úgy érezte, valamiért sosem jön el a megfelelő pillanat. A derby-i Caroline Morgan számára az idő azonban egyre fogyott, és amikor 40 évesen elvégezték rajta az első termékenységi vizsgálatokat, már világossá vált számára, hogy nem lesz könnyű az út.

Azt hitte már sosem lesz anyuka, végül ikreket szült

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A nő végül 44 évesen ismerte meg jelenlegi vőlegényét, Richardot, akivel két éven át próbálkoztak természetes úton, de hiába.

Csak éltük az életünket, nem görcsöltünk rá, de két év után már kezdtem pánikba esni

– vallotta be Caroline.

Az orvosok ekkor közölték velük, hogy valószínűleg az életkor áll a háttérben, és a lombikprogram jelentheti az egyetlen esélyt. A pár ezért magánkezelésbe kezdett egy spanyol klinikán, ami újabb sokkoló felismerést hozott: Caroline endometriózissal is küzd.

A következő évek valóságos érzelmi pokollá váltak. Az első három lombik teljesen sikertelen volt, ezt két úgynevezett kémiai terhesség követte, majd az ötödik beültetés után ugyan teherbe esett, de hathetesen elvetélt.

Ekkorra már 22 ezer fontot, vagyis több mint tízmillió forintot költöttek a kezelésekre. Már csak két fagyasztott embriójuk maradt. Mégis belevágtak a hatodik körbe.

És ekkor jött a hihetetlen fordulat: ikreket várt

A hatodik ciklusban estem teherbe. A hathetes korai vizsgálaton derült ki, hogy ikrek. Egyszerűen teljesen ledöbbentünk.

Caroline végül 51 évesen adott életet két kisbabájának, akik ma már kétévesek és szépen fejlődnek. A ma 53 éves édesanya azt mondja, egyáltalán nem érzi hátránynak, hogy későn lett szülő.

Imádok idősebb anyuka lenni. Anyagilag többet tudok adni nekik, kiegyensúlyozottabb vagyok, bölcsebb és tapasztaltabb.

Sőt, azt is nevetve mesélte, hogy az emberek rendszeresen jóval fiatalabbnak nézik.

Nem nézek ki annyinak, amennyi vagyok. 53 éves vagyok, de sokan azt mondják, 35-nek tűnök. Amikor elmondom a koromat, teljesen ledöbbennek.

A nő szerint sokan azt sem értik, hogyan van energiája ilyen korban kisgyerekekhez, ő azonban mindenkinek ugyanazt üzeni:

Azt szeretném, ha az emberek tudnák: van remény, és nem szabad feladni.

Caroline azóta podcastet is indított, hogy más szülőkkel kapcsolódhasson, és bevallása szerint ez sokat segített neki abban, hogy az anyaság első időszakában ne érezze magát elveszettnek – írja a Mirror.