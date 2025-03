Óraátállítás: nem csak az emberek, de a háziállatok is szenvednek tőle

Elérkezett az újabb tekerés ideje, vagyis: március 30-án, vasárnap hivatalosan is elkezdődik a nyári időszámítás. Mindez azt is jelenti, hogy ismét meg kell pörgetni egyszer az órákat. A nyári időszámítás kezdete az a fajta óraátállítás, amit a többség nem kedvel. Ilyenkor egy órával kevesebb jut az alvásra, miután március 30-án hajnali 2-ről kell 3 órára előreállítani az időmérő eszközöket!

"Hogy is van ez az óraátállítás nyáron?" Március 30-án hajnali 2 órakor 3 órára kell állítani az órákat és elkezdődik a nyári időszámítás. Fotó: Yury Kim / Sora Shimazaki / Pexels (illusztráció)

Megviseli a bioritmusunkat az óraátállítás

Ennek az elveszített 1 órának a hatásait pedig tetszik vagy sem, de ki-ki a maga módján megérzi. A szervezet legalábbis biztosan – még ha úgy is érezzük, hogy nem így van. Ezt már számtalan kutatás és vizsgálat igazolta az utóbbi évekből. Nem véletlenül hagyná a fenébe az egészet az Európai Unió is.

Persze ezt az alvás kárára elvett egy órát – azzal együtt, hogy tényleg nem egészséges – idővel behozza a szervezetünk, alkalmazkodik az új ritmushoz és a belső órát is a nyári időszámításhoz hangolja.

Mikor lesz már vége? Eredetileg úgy volt, hogy 2021-től eltörlik az óraátállítást az Európai Unióban, mivel csak elhanyagolható gazdasági haszonnal jár. Azonban még mindig vannak bizonytalanságok: például olyan kérdésekben kell megegyeznie a tagállamoknak, hogy nyári vagy téli időszámításra térjenek át, illetve melyik, Európában megtalálható három időzóna mellett döntsenek. Egyes becslések szerint az óraátállítás eltörlése legkorábban 2026-ban valósulhat meg, de pontos dátum még nincs.

Az óraátállítás a háziállatokra is hatással van!

Viszont nem csak az emberek érzik meg az óraátállítás hatásait: a háziállatok is érzékelik, hogy valami megváltozik ilyenkor. Azzal együtt, hogy nem tudnak órát olvasni, nekik is van egy belső órájuk, amit az anyagcsere-folyamatok és a hormonális változások irányítanak. Az emberekkel egy környezetben élő állatok, mint a kutyák, a macskák, vagy akár a tehenek is szokások szerint élik az életüket. Vagyis hatással van rájuk a gazdájuk napi rutinja, tehát az óraátállítás is.

A háziállatok is pontosan tudják, hogy mikor van etetés vagy mikor szabad kimenniük elintézni a dolgukat. Ha ez az óraátállítás miatt megváltozik, akkor az ő belső órájuknak is alkalmazkodnia kell ehhez, ami eltarthat néhány napig. Gazdiként ilyenkor ezért érdemes figyelni arra, hogy kedvenceink nem feltétlenül értik, hogy miért jött egy órával előbb a vacsora.