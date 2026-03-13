Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
A fejét fogó nő, akinek migrénje van.

Elviselhetetlen fejfájás, kínzó migrén gyötör? Akkor ezeket az ételeket írd fel a bevásárlólistádra

egészség
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 13. 08:15
migrénes fejfájásmigrén
Sokan nem is gondolnák, hogy az étrend mennyit segíthet bizonyos állapotokon. Pedig ha odafigyelsz arra, hogy mi landol a bevásárlókosaradban, sokat javíthatsz a migrénes fejfájásodon. Vajon neked melyik kerül rendszeresen a tányérodra?
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Manapság rengetegen küzdenek migrénnel, ami világszerte az egyik legelterjedtebb neurológiai megbetegedés, és rendkívül kellemetlen tüneteket okoz. Ezért, ha téged is gyakran gyötör lüktető fejfájás, akkor az alábbiakat írd fel a bevásárlólistádra!

Migrénnel küzdő nő almát vásárol.
Az étrendeddel sokat javíthatsz a migrénes fejfájáson
Fotó: GettyImages
  • Számos tényező állhat a migrén hátterében.
  • Ne iktass ki egyszerre túl sok ételt, mivel az könnyen tápanyaghiányhoz vezethet.
  • Ezek a listák segíthetnek csökkenteni a migrén kockázatát.

Ezeket az élelmiszereket vedd meg, ha kínzó migrénnel küzdesz

Amennyiben migrénbarát termékeket szeretnél vásárolni, ügyelj arra, hogy az érlelt, a fermentált és a feldolgozott élelmiszerekben található melléktermékek tüneteket válthatnak ki. Mielőtt azonban a bevásárlólistádat az alábbiak szerint alakítanád, vezess tünetnaplót, amivel leszűkítheted a kiváltó okok listáját. Emellett ne kerülj el egyszerre túl sok ételt, mert könnyen tápanyaghiány alakulhat ki.

Ha úgy érzed, hogy segítségre van szükséged, kérd szakember tanácsát! Ne feledd, hogy ezek a listák nem teljes körűek!

Gyümölcsök és zöldségek

Amennyiben lüktető fejfájással küzdesz, érdemes korlátoznod vagy elkerülnöd azokat a gyümölcsöket és zöldségeket, amelyek tiramint tartalmaznak. Ez a vegyület ugyanis hatással van bizonyos neurotranszmitterek felszabadulására. Válassz friss termékeket!

Írd fel a bevásárlólistádra: spárga, alma, cékla, gomba, mangó, kivi, brokkoli.

Kerüld el: banán, avokádó, citrusfélék, olajbogyó, nyers hagyma.

Húsok

Ha a húsimádók táborát erősíted, nem árt, ha tisztában vagy azokkal az élelmiszerekkel, amelyek migrént válthatnak ki. Ezek közé az összetevők közé sorolhatók a nitrátok (gyakori tartósítószerek), a tiramin és a nátrium-glutamát is.

Írd fel a bevásárlólistádra: friss és feldolgozatlan húsok, mint a sertés, a marha, a csirke, a pulyka és a hal.

Kerüld el: érlelt, pácolt, füstölt, sózott vagy szárított húsok.

Kenyeret vásároló férfi, akit migrén gyötör.
A pékségben is érdemes odafigyelni arra, hogy mi kerül a kosaradba
Fotó: Shutterstock 

Pékáruk

Te is rajongsz a frissen sült pékárukért? Akkor sajnos van egy rossz hírünk: amennyiben migrénnel küzdesz, bizonyos finomságokat jobb, ha elkerülsz. Ugyanis néhány korábbi kutatás szerint például a teljes kiőrlésű kenyér előnyben részesítése a fehér fajtával szemben nagyon hasznos lehet.

Írd fel a bevásárlólistádra: teljes kiőrlésű kenyér, élesztőt nem tartalmazó kenyér, gluténmentes termékek (ha a glutén a kiváltó ok).

Kerüld el: fehér kenyér, zsemle, fánk, aszalt gyümölcsös termékek, glutént tartalmazó pékáruk.

Tejtermékek

A tejtermékeknél is nagyon fontos, hogy figyelj az erjesztett és az érlelt élelmiszerekre, melyek fogyasztása migrénes rohamokhoz vezethet.

Írd fel a bevásárlólistádra: ízesítetlen tej, érleletlen sajtok (krémsajt, ricotta, cottage cheese).

Kerüld el: érlelt sajtok (brie, cheddar), erjesztett termékek (tejföl, joghurt).

Italok

Ha az ital alkoholt, tanninokat, bizonyos édesítőszereket, koffeint vagy egyes gyümölcsöket tartalmaz, csak ronthat a helyzeten.

Írd fel a bevásárlólistádra: alkoholmentes italok, koffeinmentes italok, víz, cukorral édesített üdítők.

Kerüld: alkohol, almalé, kávé, tea, energiaital.

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltató tanácsát az egészségügyi állapotoddal kapcsolatos kérdéseidben.

Ebből a videóból megtudhatod, mi történik az agyaddal migrén esetén:

