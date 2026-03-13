Elviselhetetlen fejfájás, kínzó migrén gyötör? Akkor ezeket az ételeket írd fel a bevásárlólistádra

Manapság rengetegen küzdenek migrénnel, ami világszerte az egyik legelterjedtebb neurológiai megbetegedés, és rendkívül kellemetlen tüneteket okoz. Ezért, ha téged is gyakran gyötör lüktető fejfájás, akkor az alábbiakat írd fel a bevásárlólistádra!
Amennyiben migrénbarát termékeket szeretnél vásárolni, ügyelj arra, hogy az érlelt, a fermentált és a feldolgozott élelmiszerekben található melléktermékek tüneteket válthatnak ki. Mielőtt azonban a bevásárlólistádat az alábbiak szerint alakítanád, vezess tünetnaplót, amivel leszűkítheted a kiváltó okok listáját. Emellett ne kerülj el egyszerre túl sok ételt, mert könnyen tápanyaghiány alakulhat ki.
Ha úgy érzed, hogy segítségre van szükséged, kérd szakember tanácsát! Ne feledd, hogy ezek a listák nem teljes körűek!
Amennyiben lüktető fejfájással küzdesz, érdemes korlátoznod vagy elkerülnöd azokat a gyümölcsöket és zöldségeket, amelyek tiramint tartalmaznak. Ez a vegyület ugyanis hatással van bizonyos neurotranszmitterek felszabadulására. Válassz friss termékeket!
Írd fel a bevásárlólistádra: spárga, alma, cékla, gomba, mangó, kivi, brokkoli.
Kerüld el: banán, avokádó, citrusfélék, olajbogyó, nyers hagyma.
Ha a húsimádók táborát erősíted, nem árt, ha tisztában vagy azokkal az élelmiszerekkel, amelyek migrént válthatnak ki. Ezek közé az összetevők közé sorolhatók a nitrátok (gyakori tartósítószerek), a tiramin és a nátrium-glutamát is.
Írd fel a bevásárlólistádra: friss és feldolgozatlan húsok, mint a sertés, a marha, a csirke, a pulyka és a hal.
Kerüld el: érlelt, pácolt, füstölt, sózott vagy szárított húsok.
Te is rajongsz a frissen sült pékárukért? Akkor sajnos van egy rossz hírünk: amennyiben migrénnel küzdesz, bizonyos finomságokat jobb, ha elkerülsz. Ugyanis néhány korábbi kutatás szerint például a teljes kiőrlésű kenyér előnyben részesítése a fehér fajtával szemben nagyon hasznos lehet.
Írd fel a bevásárlólistádra: teljes kiőrlésű kenyér, élesztőt nem tartalmazó kenyér, gluténmentes termékek (ha a glutén a kiváltó ok).
Kerüld el: fehér kenyér, zsemle, fánk, aszalt gyümölcsös termékek, glutént tartalmazó pékáruk.
A tejtermékeknél is nagyon fontos, hogy figyelj az erjesztett és az érlelt élelmiszerekre, melyek fogyasztása migrénes rohamokhoz vezethet.
Írd fel a bevásárlólistádra: ízesítetlen tej, érleletlen sajtok (krémsajt, ricotta, cottage cheese).
Kerüld el: érlelt sajtok (brie, cheddar), erjesztett termékek (tejföl, joghurt).
Ha az ital alkoholt, tanninokat, bizonyos édesítőszereket, koffeint vagy egyes gyümölcsöket tartalmaz, csak ronthat a helyzeten.
Írd fel a bevásárlólistádra: alkoholmentes italok, koffeinmentes italok, víz, cukorral édesített üdítők.
Kerüld: alkohol, almalé, kávé, tea, energiaital.
A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltató tanácsát az egészségügyi állapotoddal kapcsolatos kérdéseidben.
