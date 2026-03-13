Elviselhetetlen fejfájás, kínzó migrén gyötör? Akkor ezeket az ételeket írd fel a bevásárlólistádra

Manapság rengetegen küzdenek migrénnel, ami világszerte az egyik legelterjedtebb neurológiai megbetegedés, és rendkívül kellemetlen tüneteket okoz. Ezért, ha téged is gyakran gyötör lüktető fejfájás, akkor az alábbiakat írd fel a bevásárlólistádra!

Az étrendeddel sokat javíthatsz a migrénes fejfájáson

Fotó: GettyImages

Számos tényező állhat a migrén hátterében.

Ne iktass ki egyszerre túl sok ételt, mivel az könnyen tápanyaghiányhoz vezethet.

Ezek a listák segíthetnek csökkenteni a migrén kockázatát.

Ezeket az élelmiszereket vedd meg, ha kínzó migrénnel küzdesz

Amennyiben migrénbarát termékeket szeretnél vásárolni, ügyelj arra, hogy az érlelt, a fermentált és a feldolgozott élelmiszerekben található melléktermékek tüneteket válthatnak ki. Mielőtt azonban a bevásárlólistádat az alábbiak szerint alakítanád, vezess tünetnaplót, amivel leszűkítheted a kiváltó okok listáját. Emellett ne kerülj el egyszerre túl sok ételt, mert könnyen tápanyaghiány alakulhat ki.

Ha úgy érzed, hogy segítségre van szükséged, kérd szakember tanácsát! Ne feledd, hogy ezek a listák nem teljes körűek!

Gyümölcsök és zöldségek

Amennyiben lüktető fejfájással küzdesz, érdemes korlátoznod vagy elkerülnöd azokat a gyümölcsöket és zöldségeket, amelyek tiramint tartalmaznak. Ez a vegyület ugyanis hatással van bizonyos neurotranszmitterek felszabadulására. Válassz friss termékeket!

Írd fel a bevásárlólistádra: spárga, alma, cékla, gomba, mangó, kivi, brokkoli.

Kerüld el: banán, avokádó, citrusfélék, olajbogyó, nyers hagyma.

Húsok

Ha a húsimádók táborát erősíted, nem árt, ha tisztában vagy azokkal az élelmiszerekkel, amelyek migrént válthatnak ki. Ezek közé az összetevők közé sorolhatók a nitrátok (gyakori tartósítószerek), a tiramin és a nátrium-glutamát is.

Írd fel a bevásárlólistádra: friss és feldolgozatlan húsok, mint a sertés, a marha, a csirke, a pulyka és a hal.

Kerüld el: érlelt, pácolt, füstölt, sózott vagy szárított húsok.

A pékségben is érdemes odafigyelni arra, hogy mi kerül a kosaradba

Fotó: Shutterstock

Pékáruk

Te is rajongsz a frissen sült pékárukért? Akkor sajnos van egy rossz hírünk: amennyiben migrénnel küzdesz, bizonyos finomságokat jobb, ha elkerülsz. Ugyanis néhány korábbi kutatás szerint például a teljes kiőrlésű kenyér előnyben részesítése a fehér fajtával szemben nagyon hasznos lehet.