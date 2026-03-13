Orbán Viktor elárulta, hogyan készül a március 15-i beszéde

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor is ott lesz a március 15-i Békemeneten, ahol természetesen beszédet is mond. A kormányfő most a közösségi oldalán mutatta meg, hogy elkezdte írni a beszédet, és azt is elárulta, hogyan szokott ilyenkor nekilátni, milyen módszerekkel szokta megalkotni ilyenkor a szövegeit.

Orbán Viktor

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Tuti recept. Már készül a beszéd. Hallgasd meg vasárnap 13 órakor a Kossuth téren!

– írta Orbán Viktor a videóhoz, amiben megmutatta a március 15-i beszéd írásának kezdeti fázisát: