Orbán Viktor elárulta, hogyan készül a március 15-i beszéde

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 13. 09:14
írásbeszéd
Orbán Viktor már elkezdte megírni a beszédet.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor is ott lesz a március 15-i Békemeneten, ahol természetesen beszédet is mond. A kormányfő most a közösségi oldalán mutatta meg, hogy elkezdte írni a beszédet, és azt is elárulta, hogyan szokott ilyenkor nekilátni, milyen módszerekkel szokta megalkotni ilyenkor a szövegeit.

Háború ellenes Gyűlés HEGY Esztergom 2026.02.28. Orbán Viktor
Orbán Viktor
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

✍️ Tuti recept. Már készül a beszéd. 

Hallgasd meg vasárnap 13 órakor a Kossuth téren!

– írta Orbán Viktor a videóhoz, amiben megmutatta a március 15-i beszéd írásának kezdeti fázisát:

