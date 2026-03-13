BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
Kellemetlen: ripityára törte a futár a sztárproducer Grammy-díjait

Grammy-díj
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 13. 08:46
Madonnafutár
William Orbit megmutatta, milyen állapotban vannak most a Grammy-díjai.

Egy zenész életében igazi mérföldkőnek számít, mikor megkapja a zenei világ egyik legnagyobb elismerését, a Grammy-díjat. Sokan nagy becsben tartják ezeket a relikviákat, hiszen mindig emlékeztetik őket arra, hogy maradandót alkottak – egészen addig, amíg valami nem történik velük...

Grammy-díj
Eltörtek William Orbit Grammy-díjai / Fotó: grammy.com

Most igazán kellemetlen dolog történt a háromszoros Grammy-díjas producerrel, William Orbittal, aki annak idején Madonnának segített teljesen új stílust adni a Ray of Light című lemezzel, amin olyan slágerek voltak, mint például a Frozen vagy a Ray of Light – a korong Magyarországon is a sikerlista első helyéig jutott.

William Orbit most megosztotta, hogy a futárnak sikerült mindhárom Grammy-díját eltörnie, miközben Velencéből Londonba kerültek – de a sztárproducer poénosan megjegyezte, hogy nem baj, mert így most a darabok miatt 9 Grammy-díja van, és szerencsére a további 7 jelölésért kapott relikviái megúszták az utazást.

Íme William Orbit törött Grammy-díjai:

Itt pedig meghallgatható William Orbit és Madonna közös szerzeménye, a Frozen:

 

