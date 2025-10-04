Állandó, visszatérő fejfájással küzdesz? 5 tiltólistás étel, amit felejts el, ha migréntől szenvedsz

Rejtélyes dolog a migrén, és rengetegen szenvednek tőle egy egész életen át. Ha te is köztük vagy, érdemes odafigyelned, milyen életmódbeli döntésekkel kerülheted el a fejfájást.
Megannyi kiváltó oka lehet a fejfájásnak. Legtöbbször azonban olyan mindennapi hibák vezetnek hozzá, amelyeket egy kis tudatossággal kivédhetünk:
Végül, de nem utolsó sorban: a táplálkozásra való nagyobb odafigyeléssel.
Megmutatjuk, hogyan csináld, milyen ételeket kerülj el, ha hajlamos vagy a migrénes fejfásjára.
Tea, energiaital, csokik és persze a kávé, amivel a legtöbben indítják a napot. De nem minden szervezet reagál rá ugyanúgy. A túl sok koffein könnyen előidézhet migrénes panaszokat. Viszont hirtelen megvonása is ugyan ehhez az állapothoz vezethet, így a legjobb, ha figyelmesen, apró lépésekben csökkented a napi koffeinbeviteled (vagy válsz meg tőle teljesen).
Érdekesség:
Vannak kutatások, amik eredménye azt mutatta, hogy a koffein kis mennyiségben még segíthet is a közelgő migrénes roham megelőzésében. Ezek szerint itt kulcs, a mennyiségben rejlik.
Több kutatás is rámutatott arra, hogy a mesterséges édesítőszerek bizonyos embereknél fejfájást okoznak.
A cukormentes, diétás üdítők és nassolnivalók igen gyakran tartalmaznak aszpartámot, ami a migrén egyik legismertebb triggerre. Ha fogyasztasz ilyen élelmiszereket, italokat, figyeld meg, hátha rád is így hatnak. Talán elkerülésükkel megszűnhetnek panaszaid is.
A felvágottak, virslik, kolbászok és más pácolt hústermékek nitrátokat tartalmaznak a hús színének és ízének megőrzése érdekében. A nitrátok elfogyasztása azonban, a vérerek tágulásához vezethet, ami szintén hozzájárulhat a migrén kialakulásához.
Szomorú hír a sajtimádóknak: a sajtételek terén a tiramin nevezetű anyag a ludas a fejfájás kialakulásában.
Minél tovább érik egy sajt, annál több tiramint fog tartalmazni, így a következő fajtákat nagy ívben kerüld, ha migrénes vagy:
Savanyúságok, befőttek, amikből egy-egy kanál is feldobja a vasárnappi rántott hús + krumplipüré kombinációt. Ráadásul az egészségünkre is jó hatással vannak.
Kivéve, ha hajlamosak vagyunk migrénes panaszokat produkálni. Mert sajnos a savanyú káposzta, az erjesztett finomságok és a most divatos kombucha is sok tiramint rejt magában.
Nincs mindenkire egyaránt érvényes, migrénes tiltólista. Ha nem vagy biztos abban, hogy milyen ételek indukálhatják nálad a migrénes fejfájást, az eliminációs diéta segíthet. Lassan, lépésenként zárj ki egy-egy fajta élelmiszert az étrendedből, így felismerheted, valójában mi az az összetevő, étel, ital, ami kiváltja nálad a tüneteket.
