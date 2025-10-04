Állandó, visszatérő fejfájással küzdesz? 5 tiltólistás étel, amit felejts el, ha migréntől szenvedsz

Rejtélyes dolog a migrén, és rengetegen szenvednek tőle egy egész életen át. Ha te is köztük vagy, érdemes odafigyelned, milyen életmódbeli döntésekkel kerülheted el a fejfájást.

Ezeket az ételeket kerüld, ha migrénes vagy

Fotó: Antonio Guillem / Shutterstock

Megannyi kiváltó oka lehet a fejfájásnak. Legtöbbször azonban olyan mindennapi hibák vezetnek hozzá, amelyeket egy kis tudatossággal kivédhetünk:

Elegendő folyadékbevitellel

Stresszoldással

Egészséges alvási szokásokkal

Koffeinbevitel csökkentésével

Végül, de nem utolsó sorban: a táplálkozásra való nagyobb odafigyeléssel.

Megmutatjuk, hogyan csináld, milyen ételeket kerülj el, ha hajlamos vagy a migrénes fejfásjára.

5 étel, ami migrént okoz

1. Koffein

Tea, energiaital, csokik és persze a kávé, amivel a legtöbben indítják a napot. De nem minden szervezet reagál rá ugyanúgy. A túl sok koffein könnyen előidézhet migrénes panaszokat. Viszont hirtelen megvonása is ugyan ehhez az állapothoz vezethet, így a legjobb, ha figyelmesen, apró lépésekben csökkented a napi koffeinbeviteled (vagy válsz meg tőle teljesen).

Érdekesség:

Vannak kutatások, amik eredménye azt mutatta, hogy a koffein kis mennyiségben még segíthet is a közelgő migrénes roham megelőzésében. Ezek szerint itt kulcs, a mennyiségben rejlik.

2. Édesítőszerek

Több kutatás is rámutatott arra, hogy a mesterséges édesítőszerek bizonyos embereknél fejfájást okoznak.

A cukormentes, diétás üdítők és nassolnivalók igen gyakran tartalmaznak aszpartámot, ami a migrén egyik legismertebb triggerre. Ha fogyasztasz ilyen élelmiszereket, italokat, figyeld meg, hátha rád is így hatnak. Talán elkerülésükkel megszűnhetnek panaszaid is.

3. Pácolt húsok, felvágottak

A pácolt húsok, virlsik, kolbászok nitrátokat tartalmaznak, amelyek elősegíthetik a migrénes fejfájás kialakulását

Fotó: Africa Studio / Shutterstock

A felvágottak, virslik, kolbászok és más pácolt hústermékek nitrátokat tartalmaznak a hús színének és ízének megőrzése érdekében. A nitrátok elfogyasztása azonban, a vérerek tágulásához vezethet, ami szintén hozzájárulhat a migrén kialakulásához.

4. Érlelt sajtok

Szomorú hír a sajtimádóknak: a sajtételek terén a tiramin nevezetű anyag a ludas a fejfájás kialakulásában.

Minél tovább érik egy sajt, annál több tiramint fog tartalmazni, így a következő fajtákat nagy ívben kerüld, ha migrénes vagy:

Fetasajt

Krémsajt

Parmezán

5. Fermentált ételek

Savanyúságok, befőttek, amikből egy-egy kanál is feldobja a vasárnappi rántott hús + krumplipüré kombinációt. Ráadásul az egészségünkre is jó hatással vannak.