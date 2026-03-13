Váratlan fordulat A Nagy Duettben: Visszatértek a kiesők

A Nagy Duett 2026 hétről hétre egyre komolyabb feladatokkal és kihívásokkal várja a versenyzőket. A negyedik élő adás kiesője Tolvai Reni és Lakatos Laci párosa volt, annak ellenére, hogy most kapták az eddigi legmagasabb pontszámot a zsűritől. Elkeseredésre azonban semmi ok: Reniék, valamint az első adás távozói, Galambos Lajos és Stana Alexandra is bombaként robbanó bejelentést tettek a TikTok-oldalaikon. Úgy tűnik, a kiesés számukra csak egy új fejezet kezdete!

A Nagy Duett 2026 párosa: Tolvai Renáta és Lakatos László közös utakon folytatja a kiesés után (Fotó: Máté Krisztián)

Így üzentek A Nagy Duett kiesői, mutatjuk a videókat

Úgy tűnik, a népszerű TV2 show-műsor összehozta az énekeseket és duett partnereiket, akik arra a döntésre jutottak, hogy visszatérnek, és közös utakon folytatják tovább karrierjüket. Tolvai Renáta egy videót posztolt a TikTok-oldalára Lakatos Lászlóval, ahol még a bejegyzés szövege is egy hivalkodó üzenet: „Azt hittétek, vége” – írta a gyönyörű énekesnő, majd bemutattak egy részletet a közelgő dalukból.

Galambos Lajcsi és Stana Alexandra se bízta a véletlenre, olyannyira nem, hogy ők már túl is vannak az első fellépésükön, és így üzentek Lajcsi TikTok-oldalán: „A Nagy Duett véget ért számunkra, de a közös munka és a bulik nem!”

A Nagy Duett kiesői ezekkel a szavakkal távoztak a műsorból

Galambos Lajcsi ezekkel a szavakkal távozott A Nagy Duett 2026 műsorából, mint első kieső: „Nagyon beteg vagyok, de én azt gondolom, hogy ennél jobban nem tudtam volna elénekelni a dalt. Szóval, Alexandrát sajnálom csak, mert lehet, hogy ha más partnere lett volna, akkor most tovább jut. Neki ez nagy álma volt, és jól is énekelt, tisztán, úgyhogy miatta egy kicsit szomorú vagyok.”

Duett párja, Stana Alexandra is csalódottan nyilatkozott a történtekről: „Nyilván szomorú vagyok, és egy picit csalódott is, mert nagyon jól éreztem magam és rendkívül élveztem ezt az egy produkciót. Szerintem első kiesőnek lenni nagyon hálátlan pozíció, mert nyilván kell egy kis idő, amíg több oldaladat is meg tudod mutatni” – írta meg korábban a Bors.

Tolvai Reniék is nyilatkoztak, mint friss kiesők a Borsnak, ezekkel a szavakkal intettek búcsút A Nagy Duett 2026-nak:

15 éve versenyzem televíziós műsorokban, de kiesni mindig rossz érzés, bármennyire is mondogatom, hogy ez csak egy verseny, nem fontos, de nem így van, ez nagyon rossz érzés. Mi nagyon jól éreztük magunkat, rengeteget készültünk, élveztük a próbákat, sokat nevettünk, hálásak vagyunk, hogy itt lehettünk

– kezdte lapunknak Tolvai Reni, majd Nagy Duettes párja, Lakatos László humorista vette át a szót. „Nekem ez volt az első ilyen műsorom, fantasztikus kaland volt, tényleg így a végére érkeztem meg, ezért is vagyok felszabadult és jókedvű, mert ha a végén is, de sikerült magam megmutatni. Jók voltak a pontok is, így emelt fővel fejezzük be, szerintem jobb kiesést ki sem lehetett volna találni. Nekünk még ebben megvan a stílusunk, ezt nem lehet tőlünk elvenni” – jelentette ki Lakatos Laci.