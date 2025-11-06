Újabb trend hódít az interneten: ha migréned van, ezzel enyhítheted a fájdalmad

A migrén sokakat kínoz, és bár az internet tele van furcsa, néha meglepően hasznos egészségügyi „hackekkel”, nem mindegyik tanácsot érdemes követni. A legújabb őrület most egy hajcsat körül forog – és a meglepő hír az, hogy a módszer mögött valóban van némi tudományos alap. Egy amerikai neurológus, Elie Sader, aki a YouTube-on Dr Painkiller néven ismert, elmagyarázta, miért lehet valóban hatékony az a trükk, amelyben a betegek egy hajcsatot helyeznek a szemöldökük fölé, hogy enyhítsék a migrénes fájdalmat.

Fotó: PhotoAlto/Frederic Cirou / GettyImages

A migrén ellenszere a hajcsat lenne?

A migrén nem egyszerű fejfájás: gyakran jár hányingerrel, hányással, illetve fény- és hangérzékenységgel is. „Olyan, mint egy rettenetes másnaposság, csak ital nélkül” – jegyezte meg a szakértő. Az utóbbi hónapokban a TikTokon futótűzként terjedt el a technika, sokan esküsznek rá, hogy ez az egyik legegyszerűbb és legtermészetesebb módja a kínzó fejfájás csillapításának – írja a LADbible.

A szem fölött két ideg fut – az egyik a szuprorbitális ideg, a másik pedig a szupratrochleáris ideg. Mindkettő a háromosztatú ideg egyik fő ágához, az úgynevezett V1-hez tartozik. Ezek az idegek bizonyos típusú migrénekben érintettek, főként akkor, ha a fájdalom a homloknál jelentkezik

– magyarázza a neurológus, ezzel indokolva, hogy miért működhet a migrén elleni hack. A migrénnel küzdők egy hajcsatot helyeznek a szemöldökük fölé, ezzel enyhítik a migrénes fejfájást. A neurológus szerint, ha valaki a homlok tájékán tapasztalja a migrént, a csat által kifejtett nyomás segíthet: „Ha csökkentjük az idegre nehezedő izomfeszülést, az enyhítheti a fejfájás okozta nyomást és fájdalmat.”

A szakember hozzátette, hogy a botoxkezeléseket is gyakran alkalmazzák a migrén enyhítésére, hiszen ezek szintén az izmok és idegek közti feszülést oldják. „Akik nem szeretnének injekciót vagy gyógyszeres kezelést, azoknak ez a módszer akár gyors és olcsó alternatíva is lehet” – mondta.

A „hajcsatos” trükk tehát nem pusztán egy újabb internetes őrület. Bár nyilvánvalóan nem helyettesíti az orvosi kezelést, a neurológus szerint van benne logika és anatómiai alap, ami miatt egyeseknél valóban enyhülhet a migrénes fájdalom. Sader ugyanakkor figyelmeztet: a módszer nem mindenkinek működik, hiszen a migrének különböző területeken jelentkezhetnek – van, akinél a halántéknál, másoknál a fej hátsó részén. De azoknak, akik a homloknál érzik leginkább a fájdalmat, érdemes lehet kipróbálni ezt a furcsán egyszerű, mégis tudományosan magyarázható módszert.