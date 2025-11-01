Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Marianna névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Fejfájással küzdő férfi fogja a fejét a kanapén ülve

Ezzel az egyszerű módszerrel kiderítheted, mi okozza a fejfájásod

fejfájás
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 01. 07:45
betegségmigrén
A fejfájások zöme csak rövidtávú kellemetlenséget okoz, azonban érdemes figyelni, mert akár komoly betegséget is jelezhet. Íme egy útmutató, amely segítségével könnyen kiderítheted, hogy pontosan milyen fejfájásban szenvedsz!
Simon Benedek
A szerző cikkei

A fejfájás valódi népbetegség, és szinte nincs olyan ember, akit élete során legalább egyszer ne érintene a probléma. A fejfájás pontos típusának meghatározásában nagy segítséget nyújthat a fájdalom helyének felismerése.

Fejfájással küzdő férfi fogja a fejét az ágy szélén ülve
A fejfájás különböző típusainak felismerése segíthet a pontos diagnózisban
Fotó: Djavan Rodriguez /  GettyImages

A fájdalom pontos helyének meghatározása segíthet megállapítani, milyen típusú fejfájással van dolgod

A fejfájásokat általában három nagy csoportra bontják, amelyek a következők: migrén, tenziós fejfájás és cluster. A legtöbb fejfájás nem veszélyes, de vannak helyzetek, amikor érdemes észnél lenni, ugyanis a fájdalom helyétől függően a tünet akár komoly betegség előfutára is lehet. A diagnózis meghatározása nem mindig könnyű, és sosem lehetsz 100 százalékosan biztos az okokban, ezért ha súlyosbodik a fájdalom, akkor mindig fordulj orvoshoz. Alább ahhoz adunk mankót, hogy nagyjából különbséget tudj tenni a különböző típusú fejfájások között.

Tenziós fejfájás

Ezt a típusú fejfájást általában a feszültséggel hozzák összefüggésbe. A tenziós fejfájás nők esetében gyakoribb, mint férfiaknál: a nők mintegy 80, míg a férfiak 70 százaléka élete során legalább egyszer szenved a tünettől, leggyakrabban 20 és 50 éves kor között. A tenziós fejfájás a legalapvetőbb fejfájási típus, amelyet a migrénesek nagy része szintén gyakran megtapasztal. Általában enyhe vagy mérsékelten súlyos fájdalommal jár, amely több helyen is olyan nyomó érzést kelt, mintha valaki vagy valami szorítaná a fejünket. 

Migrén

Habár konkrét magyar eredmények nincsenek, általánosságban elmondható korábbi tanulmányok alapján, hogy a migrén elég gyakori, 8-12 százalékos az előfordulása a Föld teljes lakosságához viszonyítva. A migrén kiváltó okai között számos dolog meghúzódhat: előidézheti a mozgásszegény életmód, a stressz, a szorongás, a kialvatlanság, a túlzott koffein- és alkoholfogyasztás, a rendszertelen étkezés vagy más külső körülmények is. Vajon hogyan ismerhető fel ez a lassan népbetegséggé váló fejfájás? Nos, a migrén bizonyos formáihoz különböző egyéb panaszok társulhatnak: sötét foltok vagy villódzó fények érzékelése, émelygés, hányás, hasi fájdalom, gyengeség vagy zsibbadás.

Cluster

A cluster fejfájás a legritkábban kialakuló, de az egyik legkínzóbb fejfájás. A hirtelen ránk törő rohamok igen heves fájdalmat okoznak. A fájdalom mindig csak a fej egyik oldalát érinti, és arról is felismerhető, hogy váratlanul, nagyon hirtelen kezdődik, és jellemzően körülbelül 30 perctől három óráig tart. Ezek a fejfájások ismétlődnek, néha ugyanazon a napon többször, vagy naponta néhány hétig. A betegséggel kapcsolatban azt is megfigyelték, hogy körülbelül ötször gyakrabban fordul elő a férfiak között, mint a nőknél. 

Íme egy videó a migrén kialakulásáról:

(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)

Ez is érdekelhet:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu