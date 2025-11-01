Ezzel az egyszerű módszerrel kiderítheted, mi okozza a fejfájásod

A fejfájás valódi népbetegség, és szinte nincs olyan ember, akit élete során legalább egyszer ne érintene a probléma. A fejfájás pontos típusának meghatározásában nagy segítséget nyújthat a fájdalom helyének felismerése.
A fejfájásokat általában három nagy csoportra bontják, amelyek a következők: migrén, tenziós fejfájás és cluster. A legtöbb fejfájás nem veszélyes, de vannak helyzetek, amikor érdemes észnél lenni, ugyanis a fájdalom helyétől függően a tünet akár komoly betegség előfutára is lehet. A diagnózis meghatározása nem mindig könnyű, és sosem lehetsz 100 százalékosan biztos az okokban, ezért ha súlyosbodik a fájdalom, akkor mindig fordulj orvoshoz. Alább ahhoz adunk mankót, hogy nagyjából különbséget tudj tenni a különböző típusú fejfájások között.
Ezt a típusú fejfájást általában a feszültséggel hozzák összefüggésbe. A tenziós fejfájás nők esetében gyakoribb, mint férfiaknál: a nők mintegy 80, míg a férfiak 70 százaléka élete során legalább egyszer szenved a tünettől, leggyakrabban 20 és 50 éves kor között. A tenziós fejfájás a legalapvetőbb fejfájási típus, amelyet a migrénesek nagy része szintén gyakran megtapasztal. Általában enyhe vagy mérsékelten súlyos fájdalommal jár, amely több helyen is olyan nyomó érzést kelt, mintha valaki vagy valami szorítaná a fejünket.
Habár konkrét magyar eredmények nincsenek, általánosságban elmondható korábbi tanulmányok alapján, hogy a migrén elég gyakori, 8-12 százalékos az előfordulása a Föld teljes lakosságához viszonyítva. A migrén kiváltó okai között számos dolog meghúzódhat: előidézheti a mozgásszegény életmód, a stressz, a szorongás, a kialvatlanság, a túlzott koffein- és alkoholfogyasztás, a rendszertelen étkezés vagy más külső körülmények is. Vajon hogyan ismerhető fel ez a lassan népbetegséggé váló fejfájás? Nos, a migrén bizonyos formáihoz különböző egyéb panaszok társulhatnak: sötét foltok vagy villódzó fények érzékelése, émelygés, hányás, hasi fájdalom, gyengeség vagy zsibbadás.
A cluster fejfájás a legritkábban kialakuló, de az egyik legkínzóbb fejfájás. A hirtelen ránk törő rohamok igen heves fájdalmat okoznak. A fájdalom mindig csak a fej egyik oldalát érinti, és arról is felismerhető, hogy váratlanul, nagyon hirtelen kezdődik, és jellemzően körülbelül 30 perctől három óráig tart. Ezek a fejfájások ismétlődnek, néha ugyanazon a napon többször, vagy naponta néhány hétig. A betegséggel kapcsolatban azt is megfigyelték, hogy körülbelül ötször gyakrabban fordul elő a férfiak között, mint a nőknél.
Íme egy videó a migrén kialakulásáról:
(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)
