Ezzel az egyszerű módszerrel kiderítheted, mi okozza a fejfájásod

A fejfájás valódi népbetegség, és szinte nincs olyan ember, akit élete során legalább egyszer ne érintene a probléma. A fejfájás pontos típusának meghatározásában nagy segítséget nyújthat a fájdalom helyének felismerése.

A fejfájás különböző típusainak felismerése segíthet a pontos diagnózisban

Fotó: Djavan Rodriguez / GettyImages

A fájdalom pontos helyének meghatározása segíthet megállapítani, milyen típusú fejfájással van dolgod

A fejfájásokat általában három nagy csoportra bontják, amelyek a következők: migrén, tenziós fejfájás és cluster. A legtöbb fejfájás nem veszélyes, de vannak helyzetek, amikor érdemes észnél lenni, ugyanis a fájdalom helyétől függően a tünet akár komoly betegség előfutára is lehet. A diagnózis meghatározása nem mindig könnyű, és sosem lehetsz 100 százalékosan biztos az okokban, ezért ha súlyosbodik a fájdalom, akkor mindig fordulj orvoshoz. Alább ahhoz adunk mankót, hogy nagyjából különbséget tudj tenni a különböző típusú fejfájások között.

Tenziós fejfájás

Ezt a típusú fejfájást általában a feszültséggel hozzák összefüggésbe. A tenziós fejfájás nők esetében gyakoribb, mint férfiaknál: a nők mintegy 80, míg a férfiak 70 százaléka élete során legalább egyszer szenved a tünettől, leggyakrabban 20 és 50 éves kor között. A tenziós fejfájás a legalapvetőbb fejfájási típus, amelyet a migrénesek nagy része szintén gyakran megtapasztal. Általában enyhe vagy mérsékelten súlyos fájdalommal jár, amely több helyen is olyan nyomó érzést kelt, mintha valaki vagy valami szorítaná a fejünket.

Migrén

Habár konkrét magyar eredmények nincsenek, általánosságban elmondható korábbi tanulmányok alapján, hogy a migrén elég gyakori, 8-12 százalékos az előfordulása a Föld teljes lakosságához viszonyítva. A migrén kiváltó okai között számos dolog meghúzódhat: előidézheti a mozgásszegény életmód, a stressz, a szorongás, a kialvatlanság, a túlzott koffein- és alkoholfogyasztás, a rendszertelen étkezés vagy más külső körülmények is. Vajon hogyan ismerhető fel ez a lassan népbetegséggé váló fejfájás? Nos, a migrén bizonyos formáihoz különböző egyéb panaszok társulhatnak: sötét foltok vagy villódzó fények érzékelése, émelygés, hányás, hasi fájdalom, gyengeség vagy zsibbadás.