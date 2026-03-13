Megint foltos és homályos maradt? Ezzel a filléres összetevővel hetekig ragyogni fognak az ablakok

Az ablakpucolás nem az a házimunka, ami alatt úgy igazán ki tud kapcsolódni az ember. Fárasztó és rendkívül időigényes – főleg, ha az ember szeretné jól csinálni. A legidegesítőbb az egészben, hogy könnyen megesik, hogy az eredményt, amiért megszenvedtünk, nem sokáig csodálhatjuk. Ezért most hoztunk egy profi, de pofonegyszerű trükköt, amivel elérheted, hogy kétszer olyan sokáig tartson a kemény munkád eredménye. Vesd be ezt a titkos összetevőt az ablakok tisztítása során; garantáljuk, hogy hálás leszel érte!

Tippek és trükkök, hogy sokáig ragyogjanak az üvegek az ablakpucolás után!

Fotó: Snide12 / shutterstock

A tisztítást mindig pormentesítéssel kell kezdeni.

Egy filléres, házi készítésű tisztítószerrel is ugyanolyan látványos eredményt érhetünk el, mint a bolti ablakpucoló folyadékokkal.

Egy titkos összetevő segítségével elérhetjük, hogy még tovább maradjanak tiszták az üvegfelületeink.

Házi praktikák ablakpucoláshoz

Először is fontos, hogy néhány alapvető szabályt betartsunk, amikor nekilátunk az ablaktisztításnak, hiszen sok apró tényezőn múlik, hogy mennyire lesz tartós az eredmény.

Az első lépés mindig az üvegfelületek portalanítása legyen, hiszen csak így tudjuk igazán fényesre törölgetni az ablakokat.

A törölgetést mindig felülről lefelé haladva végezzük.

A csíkmentes eredményért a legjobb, ha mikroszálas törlőkendőt alkalmazunk.

Az sem mindegy, mikor látunk neki a pucolásnak: Az egyik leggyakoribb hiba, amit elkövetnek az emberek, hogy az első verőfényes napsütés alkalmával látnak neki az ablaktisztításnak. Ez azért nem szerencsés, mert ha az üveg felmelegszik a napon, a tisztítószer nagyon gyorsan rá tud száradni, és mire a törölgetést elkezdenénk, már egy vékony, tapadós réteget képez az üvegen, amit sokkal nehezebb megtisztítani, és csíkokat hagy az ablakokon. Borúsabb időben vagy a ház/lakás árnyékos oldalán érdemes nekiállni a törölgetésnek. Így a folyadék lassabban párolog, kellő időt hagyva arra, hogy egyenletesen törölgethessünk.

Házi ablakpucoló szer

Nincs szükség drága tisztítószerekre! Egy filléres házi recept segítségével is patyolattisztára törölhetjük az ablakainkat.