Megint foltos és homályos maradt? Ezzel a filléres összetevővel hetekig ragyogni fognak az ablakok

Az ablakpucolás nem az a házimunka, ami alatt úgy igazán ki tud kapcsolódni az ember. Fárasztó és rendkívül időigényes – főleg, ha az ember szeretné jól csinálni. A legidegesítőbb az egészben, hogy könnyen megesik, hogy az eredményt, amiért megszenvedtünk, nem sokáig csodálhatjuk. Ezért most hoztunk egy profi, de pofonegyszerű trükköt, amivel elérheted, hogy kétszer olyan sokáig tartson a kemény munkád eredménye. Vesd be ezt a titkos összetevőt az ablakok tisztítása során; garantáljuk, hogy hálás leszel érte!
Először is fontos, hogy néhány alapvető szabályt betartsunk, amikor nekilátunk az ablaktisztításnak, hiszen sok apró tényezőn múlik, hogy mennyire lesz tartós az eredmény.
Az egyik leggyakoribb hiba, amit elkövetnek az emberek, hogy az első verőfényes napsütés alkalmával látnak neki az ablaktisztításnak. Ez azért nem szerencsés, mert ha az üveg felmelegszik a napon, a tisztítószer nagyon gyorsan rá tud száradni, és mire a törölgetést elkezdenénk, már egy vékony, tapadós réteget képez az üvegen, amit sokkal nehezebb megtisztítani, és csíkokat hagy az ablakokon.
Borúsabb időben vagy a ház/lakás árnyékos oldalán érdemes nekiállni a törölgetésnek. Így a folyadék lassabban párolog, kellő időt hagyva arra, hogy egyenletesen törölgethessünk.
Nincs szükség drága tisztítószerekre! Egy filléres házi recept segítségével is patyolattisztára törölhetjük az ablakainkat.
Keverd össze őket, majd töltsd egy tiszta permetező flakonba. A takarítást kezdd a keretek, sínek, a párkány – és ha van – a szúnyogháló portalanításával, hogy az ott ragadt kosz később ne kerülhessen a megtisztított üvegre.
Ha szeretnéd, hogy az üvegek jóval hosszabb ideig maradjanak fényesek és tiszták, most mutatunk egy szuper trükköt.
Miután megpucoltad az ablakokat, keverj össze egy tál langyos vizet egy kupak öblítővel, és ezzel is menj át a felületeken egy mikroszálas kendő segítségével. Ez egy vékony filmréteget képez az üvegen, amely csökkenti a statikus feltöltődést. Ami pedig azért nagyszerű, mert a statikus felület jobban vonzza a port és a szennyeződéseket. Ha ez a hatás gyengébb, az üveg lassabban koszolódik be.
A trükköt alkalmazhatod az ablakokon kívül a tükrökre, üvegajtókra, de akár más porfogó területekre is a lakásban. Csak figyelj, hogy ne legyen túl tömény és ragadós a házi csodaszer, hiszen az is képes ragacsos foltokat hagyni maga után!
Az alábbi videóban 5 szuper tippet kapsz, amelyeket bevethetsz a ragyogó ablakokért:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.