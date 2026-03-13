BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Krisztián, Ajtony névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ettől retteg Liverpool, megtörhet a Szoboszlai-varázs

szoboszlai dominik
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 13. 09:00
FA-kuparb leipzigred bull salzburgBajnokok Ligája
Nem történt még vele olyan, ami most fenyeget. Veszélyben Szoboszlai Dominik káprázatos sikersorozata.
MM
A szerző cikkei

A ragyogó szezonkezdés – az első hét tétmeccs megnyerése – után, tavaly szeptember végétől mély gödörbe került a Liverpool angol bajnok labdarúgócsapata, és Arne Slot vezetőedzőnek azóta sem sikerült egyenesbe ráncigálnia a kormányrudat. November végétől ugyan majd' két hónapig veretlenek maradtak a Vörösök, de sokszor gyenge játékkal és váltakozó eredménysorral a Premier League-címvédésről már lemondhattak, az angol Ligakupából pedig rég kiestek. Két trófeát ugyan még nyerhetnek, de mindkét fronton rosszul áll a szénájuk, ami Szoboszlai Dominik nagy sorozatának a végét is jelentheti.

Szoboszlai Dominik pályafutása során először zárhat trófea nélkül egy futballszezont
Szoboszlai Dominik pályafutása során először zárhat trófea nélkül egy futballszezont
Fotó: AMA

Hiába cipeli a hátán a csapatát, Szoboszlai Dominik is könnyen trófea nélkül zárhatja a 2025/26-os futballévet. Márpedig ilyenre még nem volt példa a 2017 óta íródó profi pályafutása során: eddig minden szezonban bővült a rangos sikerei sora.

Szoboszlai Dominik eddigi klubsikerei:

2017/18, Red Bull Salzburg: osztrák Bundesliga-bajnok

2018/19, Red Bull Salzburg: osztrák Bundesliga-bajnok és kupagyőztes

2019/20, Red Bull Salzburg: osztrák Bundesliga-bajnok és kupagyőztes

2020/21, Red Bull Salzburg/RB Leipzig: osztrák Bundesliga-bajnok és kupagyőztes

2021/22, RB Leipzig: német kupagyőztes

2022/23, RB Leipzig: német kupagyőztes

2023/24, Liverpool: angol ligakupagyőztes

2024/25, Liverpool: angol bajnok

2025/26, Liverpool: ?

Idén erre már csak a Bajnokok Ligájában és az angol FA-kupában maradt esélye a Poolnak – ám előbbiben a török Galatasaray 1-0-s előnnyel érkezik az Anfieldre a jövő szerdai BL-nyolcaddöntő-visszavágóra (hogy aztán a Liverpool eljut a május 30-i, budapesti döntőbe, és ott is nyer, az Opta szerint alig több mint 5% az esély), utóbbiban pedig Szoboszlaiék az idén erősebb Manchester City vendégeként játsszák majd a negyeddöntőt.

@borsonline_aktualis

Szoboszlai Dominik levetkőzött Szoboszlai Dominik megmutatta a felső testét a Liverpool első bajnoki mérkőzése után. #bors #szoboszlai #szoboszlaidominik #liverpool #kerkez #vetkozes #borsonline

♬ eredeti hang – borsonline_aktualis - borsonline_aktualis

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu