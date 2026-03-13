Ettől retteg Liverpool, megtörhet a Szoboszlai-varázs

A ragyogó szezonkezdés – az első hét tétmeccs megnyerése – után, tavaly szeptember végétől mély gödörbe került a Liverpool angol bajnok labdarúgócsapata, és Arne Slot vezetőedzőnek azóta sem sikerült egyenesbe ráncigálnia a kormányrudat. November végétől ugyan majd' két hónapig veretlenek maradtak a Vörösök, de sokszor gyenge játékkal és váltakozó eredménysorral a Premier League-címvédésről már lemondhattak, az angol Ligakupából pedig rég kiestek. Két trófeát ugyan még nyerhetnek, de mindkét fronton rosszul áll a szénájuk, ami Szoboszlai Dominik nagy sorozatának a végét is jelentheti.

Szoboszlai Dominik pályafutása során először zárhat trófea nélkül egy futballszezont

Fotó: AMA

Hiába cipeli a hátán a csapatát, Szoboszlai Dominik is könnyen trófea nélkül zárhatja a 2025/26-os futballévet. Márpedig ilyenre még nem volt példa a 2017 óta íródó profi pályafutása során: eddig minden szezonban bővült a rangos sikerei sora.

Szoboszlai Dominik eddigi klubsikerei: 2017/18, Red Bull Salzburg: osztrák Bundesliga-bajnok 2018/19, Red Bull Salzburg: osztrák Bundesliga-bajnok és kupagyőztes 2019/20, Red Bull Salzburg: osztrák Bundesliga-bajnok és kupagyőztes 2020/21, Red Bull Salzburg/RB Leipzig: osztrák Bundesliga-bajnok és kupagyőztes 2021/22, RB Leipzig: német kupagyőztes 2022/23, RB Leipzig: német kupagyőztes 2023/24, Liverpool: angol ligakupagyőztes 2024/25, Liverpool: angol bajnok 2025/26, Liverpool: ?

Idén erre már csak a Bajnokok Ligájában és az angol FA-kupában maradt esélye a Poolnak – ám előbbiben a török Galatasaray 1-0-s előnnyel érkezik az Anfieldre a jövő szerdai BL-nyolcaddöntő-visszavágóra (hogy aztán a Liverpool eljut a május 30-i, budapesti döntőbe, és ott is nyer, az Opta szerint alig több mint 5% az esély), utóbbiban pedig Szoboszlaiék az idén erősebb Manchester City vendégeként játsszák majd a negyeddöntőt.