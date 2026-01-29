Nagyon nem mindegy, hogy hol fáj a fejed: ezen a területen komoly bajt jelezhet

A fejfájás egy rendkívül gyakori panasz, amelyet az emberek nagy része évente többször is tapasztal. Sok esetben átmeneti és ártalmatlan kellemetlenségről van szó, azonban vannak intő jelzések, amelyekből megtudhatod, hogy nem a front kínoz. A fájdalom jellege és helye segíthet kideríteni, ha egy komolyabb egészségügyi probléma áll a háttérben.

Fejfájás gyötör? Pontos helye jelzi, mitől lehet.

Fotó: PeopleImages / Shutterstock

A fejfájás helye segíthet az ok megállapításában.

Nem minden fájdalom ártalmatlan.

Egyes tünetekkel fontos azonnal felkeresni az orvost.

Ezt jelzi a fejfájás helye

Az egész fejet érintő fájdalom

Az egész fejet körülölelő, nyomó jellegű panasz leggyakrabban feszültség okozta fejfájásra utal. A fájdalom sokszor a homloktól vagy a tarkótól indul, majd „pántszerűen” terjed körbe. Gyakran társul nyaki izomfeszüléssel, vállmerevséggel. Kiváltó okai között szerepelhet tartós stressz, fizikai vagy szellemi túlterhelés, alváshiány, szemfáradás, de akár a koffeinmegvonás is.

Féloldali fejfájás

Ha a fejfájás helye csak a fej egyik oldalára fókuszálódik, gyakran migrén áll a hátterében. A migrénes fejfájás jellemzően lüktető, közepes vagy erős intenzitású, és több órán, akár napokon át is fennállhat. Gyakori kísérő tünete a hányinger, a fény- és hangérzékenység, valamint a koncentrációzavar.

A kiváltó tényezők egyénenként eltérőek lehetnek:

hormonális változások

alváshiány

időjárási frontok

folyadékhiány

vagy bizonyos ételek is szerepet játszhatnak.

Fejfájás a szem mögött

Az egyik szem mögött vagy körül hirtelen fellépő, rendkívül intenzív fájdalom a cluster fejfájásra utal. Ez a típus ritkább, de az egyik legfájdalmasabb fejfájásforma. A rohamok gyorsan erősödnek, gyakran könnyezéssel, orrdugulással, az arc kipirulásával és nyugtalansággal járnak. A cluster fejfájás ciklikusan jelentkezik, hetekig vagy hónapokig tartó időszakokban.

A szem mögött jelentkező fájdalmat kiválthatják szemészeti problémák, illetve migrén is. Tartós panasz esetén, érdemes kivizsgálást kérni!

Arc- és homloktáji fájdalom

A szemek, az orrnyereg, az arccsontok vagy a homlok területén érzett nyomó fájdalom gyakran arcüregi problémákhoz köthető. Kiváltó oka lehet például allergia vagy felső légúti fertőzés is. Ugyanakkor az ezen a területen jelentkező fejfájások jelentős részének hátterében migrén is állhat.