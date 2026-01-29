Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Fejfájást tapasztaló idős nő

Nagyon nem mindegy, hogy hol fáj a fejed: ezen a területen komoly bajt jelezhet

migrén
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 29. 09:45
erős fejfájásbetegségfejfájás
Nyom, szorít, lüktet és hasogat? A fejfájás pontos helye fontos jelzés lehet arról, mi állhat a kellemetlen tünet hátterében. Mutatjuk, milyen tünetek észlelésekor kell azonnal orvoshoz fordulnod!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

A fejfájás egy rendkívül gyakori panasz, amelyet az emberek nagy része évente többször is tapasztal. Sok esetben átmeneti és ártalmatlan kellemetlenségről van szó, azonban vannak intő jelzések, amelyekből megtudhatod, hogy nem a front kínoz. A fájdalom jellege és helye segíthet kideríteni, ha egy komolyabb egészségügyi probléma áll a háttérben.

Stresszes fejfájást tapasztaló férfi munka közben a laptop előtt.
Fejfájás gyötör? Pontos helye jelzi, mitől lehet.
Fotó: PeopleImages /  Shutterstock 
  • A fejfájás helye segíthet az ok megállapításában.
  • Nem minden fájdalom ártalmatlan.
  • Egyes tünetekkel fontos azonnal felkeresni az orvost.

Ezt jelzi a fejfájás helye

Az egész fejet érintő fájdalom

Az egész fejet körülölelő, nyomó jellegű panasz leggyakrabban feszültség okozta fejfájásra utal. A fájdalom sokszor a homloktól vagy a tarkótól indul, majd „pántszerűen” terjed körbe. Gyakran társul nyaki izomfeszüléssel, vállmerevséggel. Kiváltó okai között szerepelhet tartós stressz, fizikai vagy szellemi túlterhelés, alváshiány, szemfáradás, de akár a koffeinmegvonás is.

Féloldali fejfájás

Ha a fejfájás helye csak a fej egyik oldalára fókuszálódik, gyakran migrén áll a hátterében. A migrénes fejfájás jellemzően lüktető, közepes vagy erős intenzitású, és több órán, akár napokon át is fennállhat. Gyakori kísérő tünete a hányinger, a fény- és hangérzékenység, valamint a koncentrációzavar.

A kiváltó tényezők egyénenként eltérőek lehetnek:

  • hormonális változások
  • alváshiány
  • időjárási frontok
  • folyadékhiány 
  • vagy bizonyos ételek is szerepet játszhatnak.

Fejfájás a szem mögött

Az egyik szem mögött vagy körül hirtelen fellépő, rendkívül intenzív fájdalom a cluster fejfájásra utal. Ez a típus ritkább, de az egyik legfájdalmasabb fejfájásforma. A rohamok gyorsan erősödnek, gyakran könnyezéssel, orrdugulással, az arc kipirulásával és nyugtalansággal járnak. A cluster fejfájás ciklikusan jelentkezik, hetekig vagy hónapokig tartó időszakokban.

A szem mögött jelentkező fájdalmat kiválthatják szemészeti problémák, illetve migrén is. Tartós panasz esetén, érdemes kivizsgálást kérni!

Arc- és homloktáji fájdalom

A szemek, az orrnyereg, az arccsontok vagy a homlok területén érzett nyomó fájdalom gyakran arcüregi problémákhoz köthető. Kiváltó oka lehet például allergia vagy felső légúti fertőzés is. Ugyanakkor az ezen a területen jelentkező fejfájások jelentős részének hátterében migrén is állhat.

Tarkótáji, hátsó fejfájás

A fej hátsó részén jelentkező fájdalom gyakran kapcsolódik a nyak ízületeinek gyulladásához, nyaki gerincproblémákhoz, rossz testtartáshoz. Előfordulhat azonban, hogy a tarkótájon jelentkező fájdalmat az agyban lévő alacsony gerincvelői folyadéknyomás csökkenése okozza (spontán intrakraniális hipotenzió). Ilyenkor a fájdalom fekvő helyzetben enyhül, felálláskor, fizikai terheléskor vagy köhögéskor fokozódik.

Az ilyen jellegű fejfájás mindenképpen orvosi kivizsgálást igényel!

Mikor fordulj orvoshoz fejfájás esetén?

Fejfájást tapasztaló fiatal nő.
Bizonyos tünetek esetén fontos azonnal felkeresni orvosunkat!
Fotó: Rawpixel.com /  Shutterstock 

A fejfájás akkor tekinthető krónikusnak, ha havonta legalább 15 napon keresztül jelentkezik. Szintén orvosi kivizsgálást, ellátást igényel, ha a fájdalom hirtelen, szokatlanul erős, vagy neurológiai tünetek – például zsibbadás, beszédzavar, látászavar, magas láz, tudatzavar – társulnak hozzá. Ezek súlyos betegségek jelei is lehetnek!

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.

 A következő videóból megismerheted a migrénes fejfájás tüneteit:

A következő cikkek is segíthetnek fejfájás esetén:

 

