Ez az egyszerű zokniteszt durva dolgot árul el az egészségedről

Az egyensúly teszt visszajelzést ad a mozgásod stabilitásáról.

Egy kutatás szerint a gyengébb eredmény rosszabb általános egészségi állapottal is együtt járhat.

Mutatjuk, mit jelezhet, ha ez a hétköznapi mozdulat már nem megy könnyen.

A zokniteszt egy egyszerű módja annak, hogy mindössze két perc alatt felmérjük az egészségi állapotunkat, és teszteljük a legfontosabb testi funkciókat: az egyensúlyt, az erőt és a stabilitást. Az egyensúly teszt eredménye fontos figyelmeztető jel lehet. A kutatók ugyanis azt találták, hogy azoknál az 51 és 75 év közötti felnőtteknél, akik nem tudtak 10 másodpercig egy lábon megállni kapaszkodás nélkül, magasabb volt a halálozás kockázata a következő években. A rosszabb eredmény sok esetben együtt járt a magas vérnyomással, 2-es típusú cukorbetegséggel és elhízással is.

Egyensúly teszt: ez az egyszerű zokniteszt az egyensúlyodról árulkodik.

Fotó: ANDRANIK HAKOBYAN / Shutterstock

Egyensúly teszt: ezért érdekes ez az egyszerű próba

Az egyensúlyhoz megfelelő izomerő, mozgékony ízületek, jó idegrendszeri kontroll és biztos testérzékelés szükséges. A zokniteszt nemcsak az egyensúlyt, hanem az ízületek – a boka, a térd, a csípő és a medence – működését is felméri. Ezek kulcsfontosságúak a fittség fenntartásához idősebb korban. A gyakorlat rendszeres végzése fokozza az erőnlétet és a stabilitást, és lehetővé teszi az aggasztó jelek korai felismerését. Egy zokni vagy cipő felvétele fél lábon állva, gyors visszajelzés arról, mennyire stabil a tested a legegyszerűbb helyzetekben. Nem kell hozzá semmilyen eszköz, nem vesz igénybe külön időt, mégis segíthet észrevenni, ha már nem működnek úgy a dolgok, mint korábban.

Hogyan kell elvégezni a tesztet?

Állj a jobb lábadra úgy, hogy közben egyenes maradjon a hátad. Hajolj le, emeld fel a lábad és próbáld meg felhúzni rá a zoknit. Ezután, továbbra is fél lábon egyensúlyozva, vedd fel a cipőt ugyanarra a lábadra. Ugyanezt ismételd meg a másik lábaddal is.

Mit jelent, ha nehezen megy?

Ne ijedj meg, ha a teszt elsőre nem megy könnyen. Az is lehet a háttérben, hogy keveset mozogsz, gyengébb a láb- és törzsizomzatod, merevebb a bokád vagy a csípőd. Mindenesetre érdemes odafigyelni rá, mert jelzést adhat a tested állapotáról. Az egyensúly ráadásul fejleszthető, és sokat számít, ha rendszeresen beiktatsz olyan mozgást, ami dolgoztatja a lábaidat és a mélyizmokat.