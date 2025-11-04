5+1 reggeli jógagyakorlat, hogy 50 felett is jól induljon a nap

Van néhány reggeli jógagyakorlat, amelynek elvégzése csupán pár percet igényel, a tested viszont egész nap hálás lesz érte, főleg, ha elmúltál 50. Amikor az éjszakai alvás közben vízszintes nyugalmi testhelyzetben fekszel, az ízületi folyadék termelődése lelassul, ezért reggelente bemerevedett ízületekkel kászálódsz ki az ágyból. Így mielőtt nekilátsz a napi teendőknek nem árt, ha kissé beolajozod az ízületeidet, átmozgatod az izmaidat, ezzel fokozva a vérkeringést, és felébresztve a belső szerveidet. A következő jógagyakorlatokat akár még az ágyban is elvégezheted, olyan egyszerűek.

6 reggeli jógagyakorlat 50 felettieknek

1. Nyújtott babapóz – Balasana

Helyezkedj el sarokülésben, a lábujjaidat érintsd össze, a térdeidet nyisd kisebb terpeszbe, majd hajolj előre. Tedd le az alkarodat, nyújtóztasd meg a gerincedet a farokcsonttól egészen a fejtetőig, majd óvatosan, lassan csúsztasd előre a kezeidet a talajon, és érintsd a homlokodat a talajhoz. Ha ez nehéz, tegyél egy párnát a mellkasod alá. Aktívan nyújtózz előre, érezd, ahogyan a csigolyák jólesően távolodnak egymástól. Maradj így 5 lassú lélegzetvételig.

Bors tipp: Ha tudod, akkor alkalmazd a hasi légzést. Ez egy egyszerű légzőgyakorlat, amelyet könnyen elsajátíthatsz. Ehhez egészen mélyre, a hasad aljába szívd be a levegőt orron át, majd lassan, alulról indítva fújd ki a levegőt, szintén orron át. Ez nagyon jól átmozgatja és aktivizálja a hasi szerveket, fokozza az emésztést.

2. Könnyű ülés – Sukhasana oldalra hajlással

Ülj keresztezett lábú vagy törökülésben, belégzésre a kezekkel nyújtózz a plafon irányába, de a vállaidat ne húzd fel a füledhez, azok maradjanak a helyükön. A jobb kezedet tedd le magad mellé, majd kilégzésre kezdj el jobbra hajolni. Figyelj arra, hogy ne dőlj se befelé, se kifelé, csak oldalirányba mozdulj, és mindkét ülőcsontod maradjon a talajon vagy ágyon. Belégzésre egyenesedj vissza középre, majd kilégzésre hajolj a másik irányba. Ezt ismétel meg ötször a légzéseddel összehangolva.

3. Gerinccsavarás – Parivrtta Sukhasana

Maradj keresztezett lábú ülésben, majd belégzésre nyújtózz magasra a kezekkel, kilégzésre tedd a jobb kezedet a feneked mögé a talajra, a bal kezeddel pedig fogd meg a jobb térdedet és fordulj hátra. Érezd, ahogyan a gerinced jólesően csavarodik, mint amikor kicsavarsz egy vizes ruhát. Mindkét ülőcsontod maradjon a talajon, és a tekinteteddel nézz magad mögé.