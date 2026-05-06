Horrorbalesetet szenvedett Hajas László, súlyos koponyasérüléssel rohantak vele a kórházba

A sztárfodrász, Hajas László, bár már betöltötte a 70. életévét, irigylésre méltóan jó formában van, és a mai napig aktív életmódot folytat: nem csoda, hogy a fittsége okán nemrég díjat is átvehetett. A mesterfodrász, elmondása szerint, gyermekkora óta rengeteget mozog, az évek során pedig számtalan sportágat is kipróbált: focizott, teniszezett, és nem egyszer elindult a Nemzeti Vágtán is.

Súlyos balesetet szenvedett Hajas László / Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Súlyos balesetet szenvedett Hajas László

A sztárfodrásszal megesett az, hogy leesett a lováról a Nemzeti Vágta során, kitartásának hála azonban ötödik alkalommal sikerült győzelmet aratnia. A tenisz egyébként elsőbbséget élvezett a sztárfodrásznál, aki szeretett úszni is, illetve kiválóan vízisízett: egyszer még egy csúnya balesetet is elszenvedett.

Nekimentem egy stégnek, koponyarepedést szenvedtem. Ez Szentendrén történt, sok évvel ezelőtt. Egy hónapot voltam kórházban, és utána még két hónap volt a teljes felépülés. Nem vetette vissza a lelkesedésemet, a snowboardot is imádom. Majd ha öreg leszek, visszaállok a síléc­re, de még nem tartok ott

- árulta el Hajas László.

A mesterfodrász manapság, mialatt a boldog családi életet élvezi, továbbra is csak úgy szárnyal szakmai szempontból. Mindamellett, hogy Magyarország egyik legnagyobb fodrászati sikerét tudhatja a magáénak, szeptemberben Shanghaiba mennek a világbajnokságra, így 70 felett sem panaszkodhat unalomra - írja a Blikk.