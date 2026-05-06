Honfoglalás, I. Károly és középkori egyház: ilyen feladatokat kaptak a diákok a történelemérettségin

Szerdán a történelemmel folytatódott az idei érettségi szezon. Az Eduline nemrég megosztotta, milyen feladatokat kaptak a diákok az írásbeli vizsgán.

Középszinten a vizsgázók összesen 180 percet kapnak a feladatsor megoldására. A vizsga első részében rövid feladatokat kell megoldani, míg a második rész az esszéírásról szól.

Az idei feladatsor első részében többek között szerepel:

Görög és római építészet

Középkori egyház

Honfoglalás

Reformáció

Dualizmus

Magyarországi Holokauszt

A második részben ezek közül a témák közül lehet választani: Németország terjeszkedése 1938-ban vagy céhek a rövid esszékben, I. Károly uralkodása vagy a Rákosi-diktatúra pedig a hosszú esszékben.

Emelt szinten a vizsga első része itt is rövid, egyszerűbb feladatokból áll, amelyek megoldására 100 perc jut. A második rész az esszéírásról szól, erre összesen 140 perc áll rendelkezésre. A hat megadott esszétéma közül három feladatot kell kiválasztani - írja a Magyar Nemzet.

Az Oktatási Hivatal tájékoztatója szerint a vizsga hét nagy témakört ölel fel: