Honfoglalás, I. Károly és középkori egyház: ilyen feladatokat kaptak a diákok a történelemérettségin

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 06. 09:50
Mutatjuk a témaköröket! Ilyen feladatokkal szembesültek a diákok az érettségin.
Szerdán a történelemmel folytatódott az idei érettségi szezon. Az Eduline nemrég megosztotta, milyen feladatokat kaptak a diákok az írásbeli vizsgán.

Kiderült: ilyen feladatokat kaptak a diákok a történelemérettségin / Fotó: Vasvári Tamás / MTI

Ilyen feladatok voltak a történelemérettségin

Középszinten a vizsgázók összesen 180 percet kapnak a feladatsor megoldására. A vizsga első részében rövid feladatokat kell megoldani, míg a második rész az esszéírásról szól.

Az idei feladatsor első részében többek között szerepel:

  • Görög és római építészet
  • Középkori egyház
  • Honfoglalás
  • Reformáció
  • Dualizmus
  • Magyarországi Holokauszt

A második részben ezek közül a témák közül lehet választani: Németország terjeszkedése 1938-ban vagy céhek a rövid esszékben, I. Károly uralkodása vagy a Rákosi-diktatúra pedig a hosszú esszékben.

Emelt szinten a vizsga első része itt is rövid, egyszerűbb feladatokból áll, amelyek megoldására 100 perc jut. A második rész az esszéírásról szól, erre összesen 140 perc áll rendelkezésre. A hat megadott esszétéma közül három feladatot kell kiválasztani - írja a Magyar Nemzet.

Az Oktatási Hivatal tájékoztatója szerint a vizsga hét nagy témakört ölel fel:

  • ókor,
  • középkor,
  • kora újkor,
  • újkor,
  • világháborúk kora,
  • hidegháború,
  • jelenkor.

 

