Félelmetes: Kínából érkező mérgező rovar lepte el a városokat, mindenki veszélyben lehet

Egyre nagyobb aggodalmat kelt egy Kínából származó invazív rovarfaj terjedése, ami akár életveszélyes reakciókat is kiválthat.

A Kínából származó rovarok okoznak rettegést

Az úgynevezett ázsiai tűzhangya rohamosan terjed az Egyesült Államokban és már legalább 20 államban azonosították. A szakértők szerint a faj csípése rendkívül fájdalmas és egyes esetekben súlyos allergiás reakciót, úgynevezett anafilaxiát is kiválthat, ami akár halálos is lehet. A hangyát több mint 90 évvel ezelőtt észlelték először az Egyesült Államokban, de az utóbbi időben látványosan megnőtt az állománya.

Jelenleg többek között Florida, Georgia, Alabama valamint további 16 állam területén vannak jelen a veszélyes rovarok. Az ázsiai tűzhangya kisméretű rovar: a dolgozók és a királynők körülbelül fél centiméteresek. Színe sötétbarna vagy fekete, míg a lábai és csápjainak vége narancsos árnyalatú. Csípésük helyén intenzív fájdalom jelentkezik, amely akár órákon át hullámokban visszatérhet. Egyes beszámolók szerint a fájdalom nemcsak a csípés helyén, hanem attól távolabb is jelentkezhet.

A rovar elsősorban nedves környezetben él. Bár nem számít kifejezetten agresszív fajnak, veszély esetén azonnal támad és a fullánkja képes áthatolni a ruházaton is. A szakértők szerint különösen a tavasztól augusztusig tartó rajzási időszakban jelenhet meg gyakrabban lakóépületekben is. A kutatók arra figyelmeztetnek, hogy a faj rendkívül alkalmazkodóképes, így meleg és hűvösebb éghajlaton egyaránt megél, városi és vidéki környezetben is.

A Daily Mail cikke szerint a veszély azonban nemcsak az embereket érinti, Az ázsiai tűzhangya kiszorítja az őshonos hangyafajokat, amik kulcsszerepet játszanak a növények szaporodásában azáltal, hogy segítik a magok terjedését. A kutatások szerint az invázióval érintett területeken jelentősen csökkent a magterjesztés mértéke, ami hosszú távon káros hatással lehet az erdei ökoszisztémákra.