"Ma a rosszat senki se idézze fel" - Megtörte a csendet Berki Krisztián özvegye: így emlékezett meg a kislánya apjáról

Immár négy év telt el azóta, hogy mindössze 41 évesen elhunyt Berki Krisztián. Az egykori sportoló és médiaszemélyiség Hódi Pamelával való kapcsolatából egy kislánya született, Nati, míg özvegyétől, Mazsitól - avagy most már Katona Renátától -, szintén egy lánya van, Emma. Renáta nemrég a közösségi oldalán emlékezett meg a gyermeke édesapjáról, mialatt azt is felidézte, milyen támadások érték őt, a tragédiát követően.

Szívszorító sorokkal emlékezett meg Berki Krisztiánról az özvegye

Napra pontosan négy éve történt, hogy a kislányom édesapja elhunyt. Ez a nap sokunk életében hagyott mély nyomot, és az ilyen veszteséget feldolgozni nem egyszerű, mindenkinek a saját útja és ideje van benne. Az elmúlt években sokféle véleménnyel és ítélettel találkoztam. Én azonban úgy gondolom, hogy a múltunk okkal nem része a jelenünknek, ugyanakkor a tisztelet és az emlékezés mindig megmarad. Megemlékezünk róla és megadjuk neki a méltó tiszteletet

- szögezte le Renáta, hozzátéve, az élet váratlan, különleges helyzetbe hozta, miután röviddel Krisztián halála után szerető társra talált, aki a kislányának is gondoskodó apja lett. Emiatt számtalan kritika érte, ám ő úgy érzi, jól tette, hogy nem adott teret ennek, így a mai napig egy szeretetteljes családi közegben élhetnek.

Mi így, egy nagy családként szoktunk kimenni a temetőbe, gyertyát gyújtani és és csendben emlékezni. Ma a rosszat senki se idézze fel, őrizze minden szív a szép emlékeket. Egy kedves pillanat csaljon mosolyt arcunkra, és gyújtsunk ma egy gyertyát szeretettel érte újra

- zárta a mondandóját Berki Krisztián özvegye.