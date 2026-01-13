Fidesz-kongresszusHavazásTisza-AdóGolden Globe 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-3°C Székesfehérvár

Veronika névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ezt a 3 vitaminban gazdag ételt fogyaszd, ha nem akarsz egész télen beteg lenni

vitamin
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 13. 06:40
ételtélegészségmegfázás
Kaparó torok, végtelennek tűnő náthák, állandó fáradtság – a tél sokakat ledönt a lábáról. Pedig nem törvényszerű, hogy hónapokra beköltözzön az életünkbe a zsebkendő. Az, hogy mit eszel, ha nem akarsz egész télen beteg lenni, többet számít, mint hinnéd. Mutatjuk a vitaminban gazdag ételeket, amiket érdemes többször az asztalra tenni. Olvass tovább!
Kelemen Dorina
A szerző cikkei

Sokan a mínuszokra fogják a megfázást, pedig a kép ennél összetettebb. Kevesebb friss zöldséget eszünk, hamarabb nyúlunk gyors megoldásokhoz, emiatt pedig a szervezetünk hiányolhat pár fontos tápanyagot. Ilyenkor nem csodaszerekre van szükség, hanem egy kis tudatosságra a konyhában. Mutatjuk a megoldást, a vitaminban gazdag ételeket!

Répa, zeller és cékla, a vitaminban gazdag ételek képviselői.
Ezt a 3 vitaminban gazdag ételt fogyaszd, ha nem akarsz egész télen beteg lenni! / Fotó: 123RF
  • Nem a mínusz fokok a betegeskedés egyedüli oka.
  • Mit egyél télen, hogy ne legyél folyton beteg.
  • Az egészség a tudatos alapanyag választásnál kezdődik.

Mit egyél, ha nem akarsz egész télen beteg lenni? – 3 vitaminban gazdag étel a betegségek ellen

1. Kezd a gyökereknél

Télen még inkább érdemes gyökérzöldségeket ennünk. A répa, a cékla, a zeller vagy a paszternák tele vannak vitaminokkal és rostokkal. Egy tartalmas leves vagy egy sütőben sült zöldséges köret meglepően sokat tesz az immunrendszerért, ráadásul a hangulatodnak is jót tesz a színes tányér: már a látványuk is felvidít, egy hosszú munkanap után.

2. Fermentált ételek: a bélrendszer csendes segítői

Ha nem akarsz egész télen beteg lenni, érdemes odafigyelni arra is, milyen folyamatok játszódnak le a bélrendszeredben. A savanyú káposzta, a kovászos uborka vagy akár egy natúr joghurt olyan jótékony baktériumokat tartalmaznak, amikre télen is szüksége van a szervezetnek. Ezek az úgynevezett probiotikumok segítenek abban, hogy a szervezet védekezőképessége erősebb legyen. Ezt nem egy megfázásmentes hét után fogod észrevenni, hanem hosszabb távon.

3. A fokhagyma és a hagymafélék  

A fokhagyma-méz kombóról már biztos hallottál, sokan esküsznek rá a kaparó torok és köhögés ellen, nem véletlenül. A hagymafélék egyszerű alapanyagok, amik természetes módon támogatják az immunrendszert, és szinte minden sós ételbe beleférnek.  

Egy nő vitaminban gazdag ételt eszik.
A forró levesek télen nem csak az immunrendszerednek tesznek jó, hanem a lelkedet is megnyugtatják / Fotó: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio / 123RF

További ételek, amiket érdemes gyakrabban az asztalra tenni:  

  • káposztafélék,
  • alma, 
  • citrusfélék, 
  • diófélék, 
  • meleg, házi levesek  

Nem kell tökéletesen étkezni, és senki nem várja el, hogy egész télen zöldségeken és gyümölcsökön élj. De ha tudatosan válogatsz, és gyakrabban eszedbe jut, mit egyél, ha nem akarsz egész télen náthás lenni, a tested meghálálja.

További hasznos információkért nézd meg az alábbi videót:

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu