Sokan a mínuszokra fogják a megfázást, pedig a kép ennél összetettebb. Kevesebb friss zöldséget eszünk, hamarabb nyúlunk gyors megoldásokhoz, emiatt pedig a szervezetünk hiányolhat pár fontos tápanyagot. Ilyenkor nem csodaszerekre van szükség, hanem egy kis tudatosságra a konyhában. Mutatjuk a megoldást, a vitaminban gazdag ételeket!

Ezt a 3 vitaminban gazdag ételt fogyaszd, ha nem akarsz egész télen beteg lenni! / Fotó: 123RF

Nem a mínusz fokok a betegeskedés egyedüli oka.

Mit egyél télen, hogy ne legyél folyton beteg.

Az egészség a tudatos alapanyag választásnál kezdődik.

Mit egyél, ha nem akarsz egész télen beteg lenni? – 3 vitaminban gazdag étel a betegségek ellen

1. Kezd a gyökereknél

Télen még inkább érdemes gyökérzöldségeket ennünk. A répa, a cékla, a zeller vagy a paszternák tele vannak vitaminokkal és rostokkal. Egy tartalmas leves vagy egy sütőben sült zöldséges köret meglepően sokat tesz az immunrendszerért, ráadásul a hangulatodnak is jót tesz a színes tányér: már a látványuk is felvidít, egy hosszú munkanap után.

2. Fermentált ételek: a bélrendszer csendes segítői

Ha nem akarsz egész télen beteg lenni, érdemes odafigyelni arra is, milyen folyamatok játszódnak le a bélrendszeredben. A savanyú káposzta, a kovászos uborka vagy akár egy natúr joghurt olyan jótékony baktériumokat tartalmaznak, amikre télen is szüksége van a szervezetnek. Ezek az úgynevezett probiotikumok segítenek abban, hogy a szervezet védekezőképessége erősebb legyen. Ezt nem egy megfázásmentes hét után fogod észrevenni, hanem hosszabb távon.

3. A fokhagyma és a hagymafélék

A fokhagyma-méz kombóról már biztos hallottál, sokan esküsznek rá a kaparó torok és köhögés ellen, nem véletlenül. A hagymafélék egyszerű alapanyagok, amik természetes módon támogatják az immunrendszert, és szinte minden sós ételbe beleférnek.

A forró levesek télen nem csak az immunrendszerednek tesznek jó, hanem a lelkedet is megnyugtatják / Fotó: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio / 123RF

További ételek, amiket érdemes gyakrabban az asztalra tenni:

káposztafélék,

alma,

citrusfélék,

diófélék,

meleg, házi levesek

Nem kell tökéletesen étkezni, és senki nem várja el, hogy egész télen zöldségeken és gyümölcsökön élj. De ha tudatosan válogatsz, és gyakrabban eszedbe jut, mit egyél, ha nem akarsz egész télen náthás lenni, a tested meghálálja.