Zendaya és Tom Holland titokban házasodott – Nem ők az egyetlenek, akiknek az esküvőjéről lemaradt a közönség

Váratlan örömhír járta körbe a világsajtót hétfő reggel: összeházasodott a hollywoodi álompár, Zendaya és Tom Holland! A fiatalokat a színésznő stylistja buktatta le a 2026-os SAG Awards gálán, mindenki orra alá dörgölve: lemaradtunk róla… Nos, az elmúlt időszakban a hazai és külföldi sztárvilágban is jellemző, hogy a világgá kürtölés helyett minél diszkrétebben bonyolítják le az álomesküvőket…

Zendaya és Tom Holland esküvője teljes titokban zajlott (Fotó: Borja B Hojas/AlterPhotos/ABACA/Northfoto)

Zendaya és Tom Holland titkos esküvőn kelhetett egybe

Ahogy azt a Bors elsők között megírta: Law Roach stylist a díjátadó vörös szőnyegén véget vetett a találgatásoknak, amikor egy riporternek nemes egyszerűséggel így fogalmazott.

Az esküvő már meg is történt [...] Zendaya és Tom Holland már házasok

– rántotta le a leplet a titokról. Mint ismert, Zendaya és Tom Holland még 2016-ban a népszerű Pókember: Hazatérés című film forgatásán ismerkedett meg, azóta pedig kis túlzással elválaszthatatlanok és az egyik legkedveltebb párrá váltak az évek alatt. 2025 szeptemberében jelentették be az eljegyzésüket, ugyan azt is utólag: egy interjú során Holland kijavította az riportert, mikor „barátnőjeként” hivatkozott Zendayára, elárulva, ő már a menyasszonya. A titkos lánykérést pedig a jelek szerint titkos esküvő követte. S nem ők az egyetlenek.

Szabados Ági sem árulta el előre

A csinos műsorvezető, Szabados Ági a napokban jelentette be, kisbabát várnak férjével. Esetükben bevált a „felmelegített káposzta”, ugyanis korábbi szakításuk után újra egymásra találtak, tavaly ősszel pedig már a titkos esküvőjükről számolt be.

Selena Gomez is titokban házasodott

Selena Gomez ugyan előre elárulta, hogy szeptember 27-én kel egybe Benny Blancóval, ám ennél többet még a vendégek sem tudtak! Úgy hírlett, egy előre megbeszélt helyszínről buszokkal viszik el a vendégeket – köztük számos A-listás celebritást – a titokzatos Santa Barbara-i helyszínre, ahol nem csupán hajnalig tartott a mulatozás, hanem napokig…

Csak a Bors lehetett ott!

Hazai fronton voltak, akik titkos esküvőt álmodtak meg és csupán a Bors kameráit engedték be! Így kelt egybe Széki Attila Curtis és Barnai Judit Judie az újpesti házasságkötő teremben – ahová kis híján nem ért oda a vőlegény. Csak a Borsnak mesélték el a gikszert, miszerint Judie, amikor reggel elindult az esküvő helyszínére készülődni, véletlenül magával vitte a rapper slusszkulcsát, aki így késve tudta elhagyni a lakást – miután leendő felesége taxival visszaküldte neki a kulcsot…