A rendőrség sem tudja, hol lehet: eltűnt egy mindössze 13 éves budapesti kisfiú

rendőrség
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 02. 18:25
eltűntkisfiú
A rendőrség a lakosság segítségét kéri.

Eltűnt egy tini a főváros XV. kerületéből – a 13 éves fiút a rendőrség jelenleg is nagy erőkkel keresi.

eltűnt, rendőrség, rendőr
A fiú hollétéről semmit sem tudnak, a rendőrség nyomoz az ügyben 
Fotó: Gé / MW

Szantínót keresi a rendőrség

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. Kerületi Rendőrkapitánysága 01150-157/56/2026. körözési számon folytat eljárást az ismeretlen helyen tartózkodó fiú ügyében. A rendelkezésre álló adatok szerint Szantínó XV. kerületi tartózkodási helyéről távozott ismeretlen helyre, és azóta nem ad életjelet magáról. A fiú körülbelül 160 centiméter magas, rövid fekete hajú, barna szemű. Fotója (amíg elő nem kerül) ide kattintva nézhető meg.

A rendőrség kéri, hogy aki a fiatal fiú tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.

