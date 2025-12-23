Egy rejtélyes, „kezelhetetlen” vírus söpör végig a világon: ha ezeket a tüneteket tapasztalod, te is elkaphattad

Az adenovírusos esetek számának folyamatos növekedése miatt a szakértők felhívták a figyelmet a gyakori tünetekre. Bár a legtöbb eset enyhe lefolyású az orvosok szerint jobb, ha mindenki tisztában van az ismertetőjelekkel, ugyanis rendkívül hasonlóak egy influenzához vagy Covidhoz.

Könnyen összetéveszthetőek a vírus tünetei (Képünk illusztráció) Fotó: Dragana Gordic / Shutterstock

Világszerte növekszik a vírusos betegek száma

Az adenovírus különféle módokon fertőz, beleértve a szoros személyes kontaktust, például kézfogást, valamint a levegőben terjedést is, például köhögést és tüsszentést. Eric Sachinwalla, egy Philadelphiában dolgozó infektológus hangsúlyozta, hogy aki tapasztalja a tüneteit, annak karanténba kell vonulnia, hogy ne adja tovább a vírust.

A betegség főbb tünetei közé tartoznak:

a megfázás vagy influenzaszerű tünetek

láz

torokfájás

akut hörghurut: a légutak gyulladása

tüdőgyulladás

kötőhártya-gyulladás

akut gasztroenteritisz: a gyomor vagy a belek gyulladása

hasmenés

hányás

Jelenleg nincs kezelési mód a betegségre, de néhány vény nélkül kapható láz- és fájdalomcsillapító segíthet enyhíteni a tüneteket - írta az Express.