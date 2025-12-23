KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Egy rejtélyes, „kezelhetetlen” vírus söpör végig a világon: ha ezeket a tüneteket tapasztalod, te is elkaphattad

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 23. 13:44
Egyre nagyobb az aggodalom, amint növekszik a vírusos betegek száma világszerte. A szakértők szerint a betegség tünetei könnyen összetéveszthetőek az influenzával vagy Coviddal.

Az adenovírusos esetek számának folyamatos növekedése miatt a szakértők felhívták a figyelmet a gyakori tünetekre. Bár a legtöbb eset enyhe lefolyású az orvosok szerint jobb, ha mindenki tisztában van az ismertetőjelekkel, ugyanis rendkívül hasonlóak egy influenzához vagy Covidhoz.

Könnyen összetéveszthetőek a vírus tünetei.
Könnyen összetéveszthetőek a vírus tünetei (Képünk illusztráció) Fotó: Dragana Gordic /  Shutterstock 

Világszerte növekszik a vírusos betegek száma

Az adenovírus különféle módokon fertőz, beleértve a szoros személyes kontaktust, például kézfogást, valamint a levegőben terjedést is, például köhögést és tüsszentést. Eric Sachinwalla, egy Philadelphiában dolgozó infektológus hangsúlyozta, hogy aki tapasztalja a tüneteit, annak karanténba kell vonulnia, hogy ne adja tovább a vírust.

A betegség főbb tünetei közé tartoznak:

  • a megfázás vagy influenzaszerű tünetek
  • láz
  • torokfájás
  • akut hörghurut: a légutak gyulladása
  • tüdőgyulladás
  • kötőhártya-gyulladás
  • akut gasztroenteritisz: a gyomor vagy a belek gyulladása
  • hasmenés
  • hányás

Jelenleg nincs kezelési mód a betegségre, de néhány vény nélkül kapható láz- és fájdalomcsillapító segíthet enyhíteni a tüneteket - írta az Express.

 

